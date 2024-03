Assicurazioni: +25% di furti auto ma solo il 19% compra la garanzia

In tema di assicurazioni in Italia, aumentano i furti d’auto ma gli automobilisti non sembrano propensi a proteggersi stipulando la garanzia contro il furto, soprattutto nelle regioni ad alto rischio. Colpa probabilmente dell’elevato costo della polizza, anche se il danno economico per la perdita dell’auto potrebbe rivelarsi maggiore (ma non sempre).

ASSICURAZIONI AUTO: TANTI FURTI IN CAMPANIA E PUGLIA MA POCHI COMPRANO LA GARANZIA

Nel 2023 si stimano 85.000 auto rubate in Italia per un aumento del +25% sul 2021. Tuttavia la distribuzione geografica non è affatto omogenea perché i furti sono in gran parte concentrati in tre sole regioni: Campania con il 33% del totale dei furti, Lazio con il 24% e Puglia con il 21%. Ora a rigor di logica la garanzia Furto e Incendio, fondamentale per ottenere un risarcimento in caso di sparizione del veicolo, dovrebbe prosperare proprio in questi tre territori e invece non sempre succede: a fronte di una penetrazione media sul territorio nazionale del 19,2%, a febbraio 2024 Campania e Puglia sono le regioni in cui questa copertura è meno richiesta, fermandosi rispettivamente al 4,8% e al 7,2%. Viceversa il Lazio ha una percentuale più alta della media nazionale, precisamente il 21,9%, ed è molto vicina ai numeri record di Lombardia e Piemonte, dove la diffusione della garanzia contro il Furto è del 26% e del 23,2%.

POLIZZA FURTO E INCENDIO: PERCHÉ NUMERI COSÌ BASSI?

Ma perché in Campania e Puglia, che detengono numeri preoccupanti sui furti d’auto, così pochi automobilisti scelgono di tutelarsi con l’apposita polizza assicurativa? Forse perché ci sono tanti box e garage privati? No, il motivo principale è un altro: in queste regioni, proprio perché considerate ad alto rischio sul fronte dei furti, il prezzo medio della garanzia Furto e Incendio è molto più alto della media nazionale (101,8 euro), attestandosi rispettivamente a 337,2 euro e 296,8 euro. Se a questo ci aggiungiamo l’elevato costo della RC Auto, che soprattutto in Campania raggiunge cifre molto elevate, significa portare il premio annuale (RCA + Furto) a cifre molto vicine a 1.000 euro, se non superiori. E ovviamente, visto che non tutti possono permettersi una spesa del genere, preferiscono correre il rischio di perdere l’auto.

QUANDO CONVIENE LA POLIZZA FURTO?

L’analisi di Segugio.it è molto chiara, occorre tuttavia tener presente che la garanzia contro il furto conviene soprattutto se l’auto è nuova o se ha un elevato valore economico. Infatti, considerando che la somma massima assicurabile (l’importo che si riceve in caso di furto dell’auto) non può essere mai superiore al valore commerciale del veicolo al momento della stipula del contratto assicurativo, e che questo valore viene ricalcolato a ogni rinnovo della polizza tenendo conto della sua diminuzione nel corso del tempo, il risarcimento in caso di furto di un’auto vecchia o dal basso valore economico potrebbe rivelarsi assai modesto. Rendendo di fatto anti-economica l’assicurazione. D’altra parte ci sono delle soluzioni per abbassare il premio della polizza, ad esempio montare la scatola nera oppure inserire clausole come la franchigia e lo scoperto che però sono un’arma a doppio taglio, visto che una quota o una percentuale del risarcimento rimarrebbe a carico dell’assicurato.