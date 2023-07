Area C Milano: ticket aumenta del 50%, anche per i residenti

Ai milanesi sta per essere recapitato un ‘simpatico’ regalo sotto forma dell’aumento del ticket per entrare in Area C, la grande zona a traffico limitato che coincide in buona parte con il centro cittadino: l’ingresso passerà infatti dagli attuali 5 euro a 7,5 euro, un incremento del +50% che non sarà neppure l’unico. Aumenterà anche la tariffa scontata per i residenti e, molto probabilmente, l’ingresso a pagamento sarà esteso al sabato e alla domenica, ma questo solo dal 2024. E come se non bastasse cambieranno anche le regole della sosta tariffata, con l’incremento sia delle fasce orarie a pagamento che degli stalli delimitati dalle strisce blu.

AREA C MILANO: IL TICKET PASSA DA 5 A 7,50 EURO

Questa raffica di aumenti che il Comune di Milano si prepara a deliberare si basa su due presupposti: il primo, quello ‘ufficiale’, riguarda la volontà di ridurre le auto in città per ragioni ambientali, passando da 49 auto ogni 100 abitanti a 40 ogni 100 nel giro di dieci anni. Il secondo è assai meno nobile e riguarda la necessità dell’Amministrazione meneghina di trovare nuovi introiti per coprire i buchi di bilancio. Altrimenti non si spiegherebbero provvedimenti in netto contrasto tra di loro come l’aumento del ticket di Area C per disincentivare l’uso dell’auto e, allo stesso tempo, il rincaro del biglietto per usare i mezzi pubblici, introdotto a inizio anno.

Vediamo adesso nello specifico cosa succederà con l’aumento del biglietto di Area C.

Il tagliando di ingresso giornaliero per i non residenti in Area C aumenterà da 5 a 7,50 euro.

in Area C aumenterà da 5 a 7,50 euro. Il tagliando di ingresso per i residenti all’interno di Area C ed equiparati aumenterà da 2 a 3 euro (ricordiamo che per i residenti i primi 40 accessi sono gratuiti).

all’interno di Area C ed equiparati aumenterà da 2 a 3 euro (ricordiamo che per i residenti i primi 40 accessi sono gratuiti). Ancora da stabilire eventuali aumenti anche per i veicoli di servizio registrati a MyAreaC, per i veicoli NCC e per chi sosta nelle autorimesse convenzionate.

Queste misure dovrebbero entrare in vigore quasi subito, non appena la Giunta milanese darà l’ok. Quindi già nel corso dell’estate.

AREA C MILANO ATTIVA ANCHE IL SABATO E LA DOMENICA?

Per quanto riguarda invece l’estensione degli ingressi a pagamento in Area C Milano anche al sabato e alla domenica (oggi la ZTL è attiva solo dalle 7:30 alle 19:30 dal lunedì al venerdì), i tempi saranno un po’ più lunghi perché, se sarà confermato, il provvedimento dovrà poi attendere l’approvazione del nuovo Piano generale del traffico urbano, il cui percorso è iniziato a metà dell’anno scorso. Entro dicembre il PGTU arriverà in consiglio comunale e l’ok definitivo è ipotizzabile all’inizio del 2024. Solo allora si potrà procedere ad allargare i giorni di attivazione di Area C.

STRISCE BLU MILANO: CAMBIANO LE REGOLE DELLA SOSTA?

Come detto, altre regole che cambieranno sono quelle della sosta: non dovrebbe essere ritoccata la tariffa, ma si parla di ampliare le fasce orarie oltre gli attuali limiti (fino alle 19 e non più fino alle 13 nelle aree al di là della cosiddetta circonvallazione) e di un’estensione delle strisce blu anche nei quartieri periferici. Un provvedimento che comunque non cade dal cielo ma di cui si parla già da alcuni mesi.