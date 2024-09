Area C Milano: cosa cambia dal 1° ottobre 2024?

Dal 1° ottobre 2024 cambia leggermente la disciplina di Area C Milano, la zona a traffico limitato che delimita il centro del capoluogo lombardo. In attesa delle novità più impattanti (e poco gradite dai cittadini) come l’estensione del ticket al sabato e alla domenica, mentre oggi si paga solo nei giorni feriali, dall’1/10/2024 aumentano le categorie di veicoli che non possono più accedere e circolare nella Ztl neppure con il biglietto d’ingresso. Vediamo quali sono.

AREA C MILANO: NUOVI DIVIETI DAL 1° OTTOBRE 2024

Attualmente in Area C a Milano vige il divieto di ingresso per tutte le auto diesel fino a Euro 5, per le auto a benzina fino a Euro 2 e per i bifuel diesel/gpl e diesel/metano fino a Euro 4. Queste limitazioni valgono solo per le autovetture, perché per autobus e autoveicoli adibiti al trasporto merci o a uso speciale ci sono disposizioni diverse. Come detto, a decorrere dal 1° ottobre 2024 partono nuovi divieti di accesso ad Area C, che riepiloghiamo di seguito.

Autoveicoli per il trasporto di persone (esclusi quelli di residenti ed equiparati in Area C):

Euro 3 benzina.

Autobus adibiti al trasporto pubblico di linea:

Euro II benzina;

Euro III, IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,01 g/kWh;

Euro 0, I, II, III, IV diesel con FAP after-market installato entro il 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV;

Euro V diesel senza FAP;

Euro V diesel senza FAP oppure con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area C attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo);

Euro V diesel con FAP after-market e con classe massa particolato inferiore a Euro VI.

BENZINA EURO 3 FUORI DA AREA C: ALTRE COSE DA SAPERE

Il divieto d’accesso per le automobili a benzina Euro 3 dei residenti e degli equiparati in Area C scatterà invece dal 1° ottobre 2025.

Per ‘equiparati‘ si intendono i residenti in unità immobiliari ubicate all’esterno di Area C che abbiano box o posti auto di pertinenza per accedere ai quali è necessario superare il confine della Ztl. E anche i residenti che risiedono esternamente ad Area C ma rientrano in un ambito di sosta regolamentata (strisce blu) entro il quale si trova la linea di confine di Area C.

Ricordiamo che tutti i divieti riguardanti Area C Milano sono validi solamente nei giorni e negli orari di attivazione della zona a traffico limitato, e cioè, per il momento, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

La novità più importante riguarda quindi il divieto di accesso dal 1° ottobre 2024 per le auto a benzina Euro 3 dei non residenti nella ZTL. Secondo le stime ACI, a Milano circolano all’incirca 25 mila benzina Euro 3. Inizialmente il divieto avrebbe dovuto interessare anche alcune categorie di auto diesel Euro 6, ma l’amministrazione cittadina ha poi deciso di sospendere lo stop rinviandolo al 2028.

AREA C MILANO: I DIVIETI ATTESI NEL 2025

Detto delle modifiche imminenti, ci portiamo avanti ricordando i divieti di ingresso e circolazione in Area C che, secondo il calendario stabilito dal Comune di Milano, entreranno in vigore tra un anno, ossia dal 1° ottobre 2025.

Autobus:

Euro III benzina.

Autobus adibiti al trasporto pubblico di linea:

Euro III benzina.

Autoveicoli di residenti ed equiparati in Area C:

Euro 3 benzina.

Autoveicoli per trasporto cose:

Euro 3 benzina.

Motoveicoli e ciclomotori:

a due tempi Euro 2 e 3;

a gasolio Euro 2 e 3;

a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

Taxi e NCC fino a 9 posti:

Euro 3 benzina.