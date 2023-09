App per autobus: come e dove acquistare il biglietto

La mobilità urbana è diventata alla portata di tutti grazie alle app per autobus. La crescente disponibilità di dati offre nuove opportunità agli sviluppatori per la creazione di applicazioni avanzate. L’obiettivo è ottimizzare l’esperienza, contribuendo a rendere la vita nelle aree urbane più efficiente. Le app per autobus sono una componente chiave nell’evoluzione del settore della mobilità urbana. Le informazioni riguardanti gli orari degli autobus, i percorsi, le fermate e le condizioni del traffico sono ora facilmente accessibili. Il risultato è presto detto: i cittadini possono pianificare gli spostamenti in modo facile e veloce. Le app per autobus forniscono informazioni tempestive e precise, anche con aggiornamenti in tempo reali, contribuendo a ridurre l’incertezza legata ai trasporti pubblici.

CITYMAPPER, L’APP PER AUTOBUS CHE NOTIFICA ANCHE I RITARDI

Citymapper è un’app per autobus di mobilità avanzata, disponibile sia su piattaforma Android e sia su iOS, che si caratterizza per la sua usabilità. Questa applicazione fornisce informazioni sugli orari di servizio, le posizioni delle fermate e i tempi di attesa per i mezzi di trasporto pubblico locali. Non solo autobus, ma anche tram, metropolitane e treni. La copertura di Citymapper in Italia non è estesa su tutto il territorio, ma dove è presente offre un supporto concreto per raggiungere le destinazioni. Tra l’altro notifica gli eventuali ritardi nei servizi di trasporto e permette di impostare indirizzi preferiti. Citymapper è un’app gratuita, ma offre anche opzioni di acquisto in-app a partire da 2,99 euro per funzionalità aggiuntive. Una volta avviata, l’app mostra sulla mappa la posizione attuale dell’utente come schermata principale. Per accedere alle informazioni sugli autobus, basta premere il pulsante Bus situato nella parte inferiore dell’interfaccia. Dopodiché viene visualizzato un elenco completo degli autobus che operano nelle vicinanze.

MOOVIT, L’APP PER AUTOBUS PER PIANIFICARE IL PERCORSO

Moovit è una delle app per autobus più conosciuta proprio perché si focalizza su questo mezzo per il trasporto pubblico. Propone informazioni dettagliate relative alle fermate, agli orari e alle altre opzioni di trasporto pubblico disponibili in una area geografica. Moovit consente agli utenti di pianificare percorsi per raggiungere le destinazioni utilizzando i mezzi pubblici e di entrare in contatto diretto con l’assistenza relativa al servizio di bus nella loro città. Moovit è un’app gratuita, ma sono presenti banner pubblicitari. In ogni caso possono essere rimossi con un abbonamento mensile, il cui costo parte da 1,99 euro. L’app è compatibile sia con dispositivi Android e sia con device iOS. Per utilizzare Moovit, gli utenti devono scaricare e installare l’app sul proprio dispositivo mobile. Successivamente selezionare l’opzione Iniziamo e concedere l’autorizzazione all’app per accedere alla posizione geografica del dispositivo. Una volta completate queste fasi iniziali, gli utenti possono personalizzare l’esperienza selezionando le caselle relative ai mezzi di trasporto pubblico utilizzati per gli spostamenti.

TRANSIT, L’APP PER AUTOBUS INTEGRATA CON ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Transit, disponibile su piattaforma Android, si distingue tra le app per autobus per la sua interfaccia pulita. Offre un accesso in tempo reale ai dati sugli autobus. Transit fornisce aggiornamenti costanti sugli orari, le possibili deviazioni e la localizzazione in tempo reale dei mezzi direttamente sulla mappa. Questa applicazione propone funzionalità supplementari che consentono agli utenti di prenotare corse tramite Uber e individuare le stazioni di bike sharing più vicine. Transit è disponibile gratuitamente, ma offre opzioni di acquisto in-app. All’avvio dell’applicazione, gli utenti sono accolti da una schermata che visualizza tutti gli autobus previsti a breve nelle vicinanze, accompagnati dai relativi tempi di attesa, espressi in minuti. Per ottenere dettagli su una specifica linea di autobus, basta selezionare l’anteprima che apre una mappa Con il percorso della linea selezionata. Per pianificare un viaggio, Transit mette a disposizione una barra di ricerca, denominata “Dove andiamo?”, in cui inserire l’indirizzo di destinazione desiderato.

LE APP PER AUTOBUS PER IL TRASPORTO LOCALE

Andando alla ricerca delle app per autobus locali, Probus Roma AutoBus propone informazioni in tempo reale con dettagli sulle fermate e i tempi di attesa. Gli utenti possono beneficiare di aggiornamenti costanti sulla mobilità a Roma e personalizzare la propria esperienza creando una lista delle fermate preferite, semplificando così gli spostamenti nella città eterna. Per gli utenti milanesi, l’app ufficiale e gratuita dell’ATM offre l’accesso completo alle informazioni sulle fermate e sui mezzi di trasporto del servizio ATM, garantendo agli utenti la visione delle opzioni di trasporto disponibili in città. L’app Bus Torino è un’alternativa gratuita per il monitoraggio dei mezzi in circolazione e dei tempi di attesa presso le diverse fermate della città. WeBus è l’app ideale per chi cerca soluzioni per i trasporti pubblici a Bologna. Bus Firenze permette di individuare le fermate più vicine alla posizione e di visualizzare i tempi di arrivo.