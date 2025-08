Aeroporto di Bergamo: voli dirottati per il maltempo, la situazione

Giornata difficile, quella del 1° agosto 2025, all’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio a causa del maltempo che ha costretto la direzione dello scalo a dirottare diversi voli a Malpensa e a Verona. Adesso la situazione sembra in miglioramento ma è meglio controllare di continuo lo stato dei voli per verificare eventuali modifiche. Tra l’altro le forti piogge hanno provocato disagi anche fuori dall’aerostazione, allagando i sottopassi che dall’aeroporto conducono al centro commerciale Oriocenter e costringendo alcuni malcapitati ad attraversare la strada senza scarpe.

MALTEMPO SULL’AEROPORTO DI BERGAMO ORIO AL SERIO

La pioggia ha interessato la zona di Bergamo fin dalle prime ore di venerdì 1 agosto 2025, una giornata cruciale per gli spostamenti del weekend e le partenze per le vacanze. Le forti precipitazioni hanno causato allagamenti delle strade sia in città che nell’area dello scalo di Orio al Serio, poi verso le 10:00 ci sono stati anche scrosci di grandine, mentre per fortuna il vento ha dato tregua rispetto ai giorni precedenti. Come detto, nel pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo che dovrebbero favorire anche la regolarità dei voli. Tuttavia sabato 2 agosto dovrebbe tornare la pioggia in maniera intensa per tutta la giornata, con possibili temporali e ancora grandine. Quindi domani all’aeroporto potrebbero verificarsi gli stessi disagi, se non peggiori.

VOLI IN ARRIVO AEROPORTO DI BERGAMO 1 AGOSTO 2025: LA SITUAZIONE

Poiché con il maltempo non si può correre il minimo rischio, diversi voli in arrivo all’aeroporto di Bergamo il 1° agosto 2025 sono stati deviati sull’altro scalo lombardo di Milano Malpensa e anche a Verona e a Bologna. In particolare al momento risultano deviati a Malpensa, Verona e Bologna i seguenti voli:

FR 864 BUCHAREST OTOPENI dirottato a Verona

FR 3201 CAGLIARI dirottato a MALPENSA

FR 3461 EINDHOVEN dirottato a MALPENSA

FR 8356 TIRANA dirottato a VERONA

FR 5103 BIRMINGHAM dirottato a MALPENSA

FR 1318 ATHENS dirottato a BOLOGNA

E5 542 CAIRO dirottato a MALPENSA

FR 844 CLUJ-NAPOCA dirottato a MALPENSA

VF 061 ISTANBUL S. GOKCEN dirottato a MALPENSA

EK 2140 / FZ 1573 DUBAI dirottato a MALPENSA

G9 793 SHARJAH dirottato a VERONA

FR 5981 TOULOUSE dirottato a VERONA

FR 3505 KRAKOW dirottato a VERONA.

Ovviamente queste deviazioni possono impattare anche sui voli in partenza per la destinazione inversa. Ai passeggeri in procinto di mettersi in viaggio, si consiglia dunque di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento PRIMA di recarsi in aeroporto.

Inoltre i seguenti voli attesi dalle ore 14:25 in poi sono segnalati in medio o forte ritardo:

FR 3412 KATOWICE: previsto 14:25; atteso 15:36

FR 5112 CROTONE previsto 14:30; atteso 15:30

FR 2255 ALGHERO previsto 14:35; atteso 1:30

FR 2262 CATANIA previsto 14:40; atteso 15:46

FR 1537 CASTELLON DE LA PLANA previsto 14:45; atteso 15:14

FR 2290 PALERMO previsto 14:50; atteso 15:30

FR 3451 TANGIER previsto 14:55; atteso 15:30

FR 5109 LOURDES previsto 14:55; atteso 16:45

FR 3660 BRUXELLES CHARLEROI previsto 15:15; atteso 17:00

FR 5323 MADRID previsto 15:20; atteso 16:07

FR 265 FUERTEVENTURA previsto 15:25; atteso 15:40

FR 9891 LODZ previsto 15:35; atteso 16:00

FR 077 SEVILLA previsto 15:40; atteso 16:40

PC 1213 / AZ 7053 ISTANBUL S. GOKCEN previsto 16:10; atteso 16:38.

Aggiornamenti in tempo reale sui voli sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Bergamo e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

VOLI DIROTTATI AEROPORTO DI BERGAMO: COME VERIFICARE

Qualora dovessero verificarsi ulteriori deviazioni nella giornata del 1° agosto 2025, tutte le compagnie aeree che volano su Bergamo – Orio al Serio invitano i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, come peraltro suggerito dalla stessa direzione dello scalo. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link: