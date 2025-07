Aeroporto Bergamo: voli sospesi per incidente in pista, la situazione

Martedì 8 luglio 2025 il traffico aereo nell’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio risulta sospeso a partire dalle ore 10:20 a causa di un incidente avvenuto in pista. Una persona sarebbe morta. Al momento, lo scalo lombardo si è limitato a comunicare che le operazioni di volo sono state sospese per un non meglio precisato ‘inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio‘, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ordine. Come appreso da SICURAUTO.it da una fonte sul posto, il problema si è verificato durante il decollo del volo V7 3511 di Volotea con destinazione Asturias: una persona avrebbe fatto irruzione nello scalo correndo verso l’aeromobile che si stava preparando al decollo e sarebbe morta risucchiata dal motore del velivolo. Il comandante, visibilmente scosso, ha dato la notizia ai passeggeri che poi sono stati fatti scendere dall’aereo. È probabile che si sia trattato di un gesto estremo.

AEROPORTO BERGAMO: VOLI SOSPESI, CANCELLATI O DEVIATI L’8 LUGLIO 2025

Attualmente molti voli sono cancellati o deviati su altri scali, in particolare Milano Malpensa, Bologna, Verona e altri. Aggiornamenti in tempo reale sui voli sono disponibili sul sito web dell’aeroporto di Bergamo – Orio al Serio e sui relativi canali social (Facebook, X, Instagram). Cliccando sui seguenti link è possibile verificare lo stato dei voli in partenza e in arrivo:

Tutte le compagnie aeree che volano su Milano – Bergamo stanno invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Per effettuare queste verifiche cliccare sui seguenti link:

SACBO announces that flight operations at Milan Bergamo Airport were suspended from 10:20 am to 12:00 pm due to a problem that occurred on the taxiway. The causes of the problem are currently being investigated by the authorities. Air traffic resumed at 12:00 pm. pic.twitter.com/9w3zG9J3bN — MilanBergamoAirport (@MilanBergamoBGY) July 8, 2025

INCIDENTE AEROPORTO MILANO BERGAMO: QUANDO RIPRENDONO I VOLI?

La società che gestisce l’aeroporto ha comunicato che il traffico aereo di Milano – Bergamo è già stato riaperto a partire dalle ore 12:00. Tuttavia molti voli in partenza o in arrivo dopo le 12:00 risultano comunque cancellati, deviati o in forte ritardo, a dimostrazione che la riapertura sarà graduale e che l’incidente avrà conseguenze per quasi tutta la giornata. Consigliamo di consultare sempre i link ufficiali che abbiamo postato nel paragrafo precedente per avere notizie in tempo reale sullo stato del proprio volo.