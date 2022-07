Accessori auto online: come approfittare degli sconti eBay di Luglio

Lo sconto eBay del 10% su ricambi e accessori auto online vale solo pochi giorni: ecco come funziona e su quali prodotti si può utilizzare

La promozione eBay che permette di acquistare ricambi e accessori auto online con lo sconto del 10% è un’occasione da sfruttare appieno per fare qualche riparazione che avevate rimandato. Dovete sapere però che non durerà a lungo, ecco perché abbiamo pensato di realizzare questa guida in cui spieghiamo come utilizzare il coupon sconto del 10% eBay sui prodotti in vendita. Ma abbiamo fatto di più: nei paragrafi seguenti abbiamo selezionato i top seller partner di eBay per aiutarvi in un’esperienza di acquisto migliore e più facile. Vi ricordiamo comunque che lo sconto è valido per qualsiasi acquisto che preferite, a patto che rispetti le condizioni della promozione di cui parliamo nei paragrafi seguenti. Ecco come riscattare il coupon eBay di luglio.

COME UTILIZZARE IL COUPON EBAY PER RICAMBI E ACCESSORI AUTO ONLINE

Il coupon sconto del 10% è utilizzabile per l’acquisto di ricambi e accessori auto in vendita su eBay, rispettando alcune condizioni che riportiamo di seguito:

– codice da utilizzare al momento dell’acquisto visibile qui;

– valore coupon: 10%;

– sconto massimo per utilizzo: 100 €;

– numero utilizzi massimo per utente: 3;

– spesa minima richiesta per utilizzo: 15 €;

– sconto massimo totale per ogni utente: 300 €;

– inizio promozione: 18 luglio 2022 ore 9:00;

– fine promozione: 31 luglio 2022 ore 23:59

Per riscattare il coupon sconto del 10% sul prezzo di vendita dei prodotti auto su eBay basta seguire questi passaggi in fase di acquisto:

– aggiungi nel carrello uno o più prodotti tra le categorie idonee che trovi al paragrafo successivo negli store dei venditori partner;

– prima di effettuare il pagamento, inserisci il codice coupon nel campo dedicato e ottieni lo sconto;

– paga con PayPal, Carta di Credito o Debito.

ACCESSORI AUTO E RICAMBI CON LO SCONTO: CATEGORIE E MIGLIORI VENDITORI EBAY

Come vi abbiamo anticipato, lo sconto del 10% eBay è valido solo per pochi giorni sui prodotti offerti dai migliori venditori partner della piattaforma che trovate a questo link e che appartengono alle seguenti categorie:

– oli, fluidi e lubrificanti;

– auto: ricambi e accessori;

– auto: tuning ed elaborazione;

– GPS, audio ed elettronica auto;

– auto: cura, manutenzione e rimorchi;

– altro: ricambi e accessori;

– auto: sicurezza ed emergenza;

– auto: antifurto e protezione;

– garage: utensili e prodotti.

RICAMBI E ACCESSORI AUTO ONLINE CON LO SCONTO: ALCUNI ESEMPI

Per darvi un’idea dei prodotti che potreste acquistare, qui di seguito abbiamo selezionato alcuni esempi di accessori e ricambi auto online in offerta su eBay. Vi ricordiamo nuovamente che rispettando le condizioni della promozione MOTORI22, potete utilizzare lo sconto del 10% su qualsiasi prodotto compatibile, ad esempio per la manutenzione in fai da te, la visibilità, la sicurezza di guida e molto altro. Approfittane subito, non perdere l’occasione e condivi la possibilità di risparmiare su eBay con i tuoi amici.

– AdBlue Magneti Marelli, in tanica da 10 litri, per veicoli Euro 6 con catalizzatore selettivo SCR;

– Batteria Auto Continental 12 V con 80 Ah di capacità e una corrente di spunto di 750 A. E’ una batteria tradizionale al Piombo-Acido, quindi adatta alle auto senza Start&Stop. Se non conosci le differenze, scopri qui cosa cambia tra le batterie tradizionali, EFB e AGM;

– Box da tetto auto MENABO QUASAR, con capacità di 320 litri, colore nero goffrato e chiusura antifurto;

– Gomme Auto Nexen Estive N’BLUE HD PLUS nella misura 175/65 R14, indice di carico e velocità 82T e con data di produzione 2021. Altre misure e marche diverse puoi trovarle su eBay;

– Gomme Auto Riken Estive UHP FSL XL nella misura 215/55 R17, indice di carico e velocità 98W e con data di produzione 2022. Altre misure e marche diverse puoi trovarle su eBay;

– Lampade Auto Philips H7 X-TREME Vision +130% di luce extra e temperatura di colore 3500-3700 K in confezione doppia;

– Kit 4 Altoparlanti Anteriori Hertz DSK 165.3 per Fiat 500. Il kit comprende 2 Woofer, 2 Tweeter e 2 Crossover con una potenza di 160 W (max) e 80 W (continuo). Misure specifiche per altre auto puoi trovarle su eBay.