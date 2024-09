A14 chiusa per l’alluvione: quando riapre e strade alternative

Dopo aver causato grosse inondazioni e la morte di una ventina di persone nell’Europa centrale, la tempesta Boris è arrivata in Italia portando piogge intense e, in qualche caso, vere e proprie alluvioni in diverse zone dell’Emilia Romagna e delle Marche. Particolarmente colpite la provincia di Ravenna e numerosi comuni del bolognese, dove si segnalano esondazioni, allagamenti e frane. Ovviamente la tempesta sta procurando disagi anche ai trasporti: l’autostrada A14 è rimasta chiusa per molte ore nei pressi di Ancona, tante strade statali e provinciali sono interrotte e ci sono blocchi anche alla circolazione dei treni. Nelle prossime righe trovi tutti gli aggiornamenti sulla chiusura (e la riapertura) di autostrade, strade e ferrovie per l’alluvione del 19 settembre 2024.

AUTOSTRADA 14: TRATTO RIAPERTO, MA ASPI CONSIGLIA DI EVITARE LA DORSALE ADRIATICA

Nell’aggiornamento delle ore 10:29, Autostrade per l’Italia ha comunicato che sulla A14 Bologna-Taranto, tra Loreto e Ancona nord, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso nelle due direzioni a seguito forti precipitazioni.

Strade alternative: visto il maltempo sulla dorsale adriatica, per le lunghe percorrenze in direzione Bologna e Milano si consigliano la A16 Napoli-Canosa oppure A24 Roma-Teramo o A25 Torano-Pescara e successivamente la A1 Milano-Napoli. A chi è diretto a Bari si consigliano la A1 Milano-Napoli e la A24 Roma-Teramo oppure A25 Torano-Pescara oppure la A16 Napoli-Canosa.

STRADE STATALI CHIUSE IN EMILA ROMAGNA E MARCHE

Emilia Romagna:

Al momento, a causa del cedimento del piano viabile per erosione delle sponde del fiume Savena, si segnala la chiusura della SS 65 Bis in entrambe le direzioni tra il km 0,000 e il km 3,500 circa, nel comune di Pianoro, in provincia di Bologna. Il traffico è deviato su Via Nazionale (ex SS 65), consentito il transito tra il km 1,000 circa e il km 3,500 ai soli residenti.

Per la piena del fiume Lamone, chiusura preventiva in entrambe le direzioni tra il km 137,500 e il km 140,900, la SS 16 Adriatica a Ravenna. Il traffico è deviato sulla viabilità locale: in direzione Ravenna sulla SP 24 al km 137,500 circa, e in direzione Ferrara sulla via Zuccherificio al km 140,900.

Su tratti saltuari della SS 67 Tosco-Romagnola, si segnala il restringimento di una corsia in direzione confine con la Toscana, nelle località Portico e San Benedetto e Rocca San Casciano, nella provincia di Forlì-Cesena. Sul posto è stato istituito un senso unico alternato a vista con presidio. Al km 151,740 il traffico è tornato regolare dopo che una frana aveva reso necessaria la chiusura in località Portico e San Benedetto.

In alcuni tratti della SS 65 della Futa a causa di allagamenti e frane è stato necessario chiudere la corsia in direzione con la Toscana nelle località Loiano e Monghidoro, in provincia di Bologna. Sul posto è stato istituito un senso unico alternato regolato da semafori. Al km 84,200, in località Pianoro, in provincia di Bologna, per il cedimento di un muro, si è reso necessario un restringimento della carreggiata.

Infine sulla SS 9 Via Emilia al km 67,800 circa, corsia chiusa in direzione Bologna, nel comune di Faenza, in provincia di Ravenna. Sulla statale 3bis, a causa dello smottamento del corpo stradale tra il km 226,500 e il km 226,700, corsia di marcia chiusa in direzione Ravenna, nel comune di Cesena (FC).

Marche:

A causa delle intense precipitazioni atmosferiche che stanno colpendo dalla serata di ieri alcune zone delle Marche, è stata chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la SS 16 Adriatica nel comune di Ancona per allagamento in corrispondenza del km 306 ed è attivo un restringimento nel comune di Castelfidardo per movimento franoso al km 317. Sempre nel territorio comunale di Ancona, è interdetta al traffico anche la SS 361 Septempedana Ancona-Nocera Umbra per allagamento al km 1,200. Il traffico viene deviato temporaneamente sulla viabilità locale.

ALLUVIONE 19 SETTEMBRE 2024: CIRCOLAZIONE FERROVIARIA

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la circolazione permane sospesa tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, tra Ravenna e Faenza e tra Varano e Loreto per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione di alcuni fiumi.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni ed essere instradati sul percorso alternativo. A causa dell’impraticabilità delle strade non sono garantite corse con bus. Trenitalia consiglia di riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity cancellati (agg. 10:00 del 19/9/2024):

• FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (10:05)

• FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9.25)

• FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10)

• FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:05)

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:18)

• FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (18:10)

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46)

• FR 8809 Milano Centrale (11:50) – Lecce (20:50)

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57)

• FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

• IC 604 Pecara (7:02) – Milano Centrale (13:40)

• IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40).

Treni Alta Velocità e Intercity limitati (agg. 10:00 del 19/9/2024):

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30): termina la corsa a Civitanova Marche

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): termina la corsa a Pescara Centrale

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58): origine da Pescara Centrale

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27): origine da Ancona

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50): termina la corsa a Bologna Centrale

• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): origine da Loreto

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30): termina la corsa a Loreto

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00): cancellato tra Loreto e Bologna Centrale

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55): cancellato tra Bologna Centrale e Loreto

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): origine da Bologna Centrale

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40): origine da Pescara Centrale

• IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): termina la corsa a Pescara Centrale

• ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:05) del 18 settembre: termina la corsa ad Ancona.

Treni Intercity Notte instradati sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Granarolo e Ravanna, che non fermano a Forlì e Cesena (agg. 10:00 del 19/9/2024):

• ICN 757 Torino Porta Nuova (19:10) – Lecce (10:10) del 18 settembre

• ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:12) del 18 settembre

• ICN 765 Milano Centrale (20:00) – Lecce (10:02) del 18 settembre

• ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25) del 18 settembre

• ICN 755 Milano Centrale (20:40) – Lecce (9:30) del 18 settembre.

Inoltre la circolazione sulle tratte Ancona – Bologna e Ancona – Roma risulta rallentata dalle ore 5:50 del 19/9/2024 per un guasto alla linea, con ritardi fino a 25 minuti.

