A10 chiusa e treni fermi per il vento forte in Liguria: la situazione

Mattinata di venerdì 20 dicembre con molti problemi per i trasporti in Liguria a causa del forte vento che sta sferzando la regione fin dalla notte. Al momento è stata disposta la chiusura di un tratto dell’autostrada A10 Genova – Savona, mentre la circolazione dei treni risulta sospesa sulla linea Ventimiglia – Genova. La situazione è in divenire e potrebbe cambiare nelle prossime ore in base all’evoluzione del maltempo, continua a leggere per vedere gli ultimissimi aggiornamenti.

Articolo aggiornato alle ore 11:10 del 20 dicembre 2024.

A10 CHIUSA TRA CELLE LIGURE E ARENZANO

Secondo le ultime informazioni rilasciate da Autostrade per l’Italia, che gestisce il tratto Genova – Savona dell’autostrada A10, al momento in cui scriviamo l’arteria è interessata dai seguenti provvedimenti:

tratto chiuso tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova per forte vento (ultimo aggiornamento ore 9:31);

per forte vento (ultimo aggiornamento ore 9:31); coda di 3 km tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova per tratto chiuso (ultimo aggiornamento ore 10:27);

in direzione Genova per tratto chiuso (ultimo aggiornamento ore 10:27); coda di 2 km tra tra Varazze e Arenzano in direzione Genova per incidente (ultimo aggiornamento ore 10:56);

in direzione Genova per incidente (ultimo aggiornamento ore 10:56); divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per vento forte, in entrambe le direzioni (ultimo aggiornamento ore 7:21);

tra Bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per vento forte, in entrambe le direzioni (ultimo aggiornamento ore 7:21); casello di Varazze chiuso sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Entrata consigliata verso Genova: Arenzano. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Celle Ligure. Uscita consigliata provenendo da Genova: Arenzano (ultimo aggiornamento ore 7:35).

COME CONTROLLARE IN TEMPO REALE IL TRAFFICO SULLA A10

Per informarsi in tempo reale sul traffico dell’autostrada A10, le migliori risorse sono i siti ufficiali delle due società che gestiscono la tratta.

Autostrade per l’Italia (tronco Genova – Savona) : collegandoti a questa pagina del sito di ASPI, oltre a calcolare il percorso e il relativo pedaggio puoi verificare il traffico in tempo reale con le webcam e scoprire gli eventi della viabilità e le chiusure sulla rete. Per trovarne uno relativo al forte vento basta che cerchi l’apposita iconcina sulla mappa e ci clicchi sopra per avere le informazioni dettagliate. Gli eventi della viabilità sono visibili anche in un apposito elenco (quelli sulla A10 sono all’incirca a metà pagina). Cliccando qui puoi pure conoscere le previsioni di coda a seguito di un incidente (ovviamente filtra la ricerca per autostrada A10).

CIRCOLAZIONE TRENI SOSPESA TRA VARAZZE E GENOVA VOLTRI

Per quanto riguarda invece i treni, l’ultimo aggiornamento delle ore 10:00 del 20/12 diffuso da Trenitalia comunica che la circolazione è sospesa tra Varazze e Genova Voltri per danni alla linea elettrica causati dal forte vento, attualmente è in corso l’intervento dei tecnici. Ecco i provvedimenti adottati:

i treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare ritardi, sono attive corse con bus in sostituzione dei collegamenti regionali interrotti (elenco qui);

e registrare ritardi, sono attive corse con bus in sostituzione dei collegamenti regionali interrotti (elenco qui); alcuni treni Intercity hanno subito modifiche e cancellazioni:

IC 503 Torino Porta Nuova (6:05) – Savona (8:56): il treno oggi termina la corsa a Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire seguendo le indicazioni fornite dal personale di assistenza clienti di Trenitalia.

IC 505 Ventimiglia (6:37) – Roma Termini (14:33): il treno oggi è cancellato tra Savona e Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire da Savona con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Genova Piazza Principe dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

IC 633 Milano Centrale (7:10) – Ventimiglia (10:54): il treno oggi è cancellato tra Genova Piazza Principe e Savona. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Genova Piazza Principe.

IC 631 Ventimiglia (9:10) – Milano Centrale (10:31): il treno oggi è cancellato tra Savona e Genova Piazza Principe. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Genova Piazza Principe dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

IC 659 Milano Centrale (9:10) – Ventimiglia (10:44): il treno oggi è cancellato tra Genova Piazza Principe e Savona. I passeggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Savona dove trovano ulteriore proseguimento a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia.

IC 504 Savona (11:00) – Torino Porta Nuova (14:10): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono proseguire seguendo le indicazioni fornite dal personale di assistenza clienti di Trenitalia.