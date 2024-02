Ricorso multa auto online: come farlo

La presentazione di un ricorso multa online non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato. Ma è pure vero che la corretta preparazione del ricorso può fare la differenza tra il successo e il fallimento del caso. A ogni modo, il Ministero della Giustizia mette a disposizione un modello di ricorso online che semplifica la procedura. Il documento è infatti precompilato e guida gli automobilisti che contestano una multa nei passaggi più complessi. L’accesso al modello è semplice: è sufficiente visitare la pagina web del giudice di pace, selezionare la voce “Compila il ricorso” dal menu a sinistra e quindi scegliere la regione e la città di competenza. In pratica quella in cui si trova la sede l’ufficio del giudice di pace che gestisce la multa contestata. Una volta selezionata la giurisdizione corretta è possibile avvia la procedura per proporre il ricorso multa online.

LE GENERALITA DA INDICARE PER PROPORRE UN RICORSO MULTA ONLINE

La fase iniziale del ricorso multa online richiede l’inserimento di tutti i dati personali e le informazioni del contestatore, compresi il numero di telefono e l’e-mail. Occorre indicare un indirizzo di domicilio, soprattutto se diverso dalla residenza principale e se si trova in una provincia diversa da quella in cui ha giurisdizione il giudice di pace. Il sistema consente di fornire un indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere una ricevuta di consegna equiparabile a una raccomandata con avviso di ricevimento. L’utilizzo della Pec consente di ricevere direttamente tutte le comunicazioni dal giudice di pace. Nel caso in cui non si disponga di una casella Pec è consigliabile verificare direttamente nella cancelleria se la convocazione per l’udienza venga inviata per posta ordinaria o se è necessario richiedere informazioni direttamente all’ufficio competente.

RICORSO MULTA ONLINE: QUALI SONO I MOTIVI

Il procedimento del ricorso multa online richiede di specificare l’oggetto della contestazione. Nel caso di una multa stradale o di una cartella esattoriale derivante da multe non pagate o di un’ordinanza del prefetto, si tratta della categoria “Violazione del codice della strada”. Quindi occorre compilare il ricorso selezionando l’apposita opzione, che visualizza una maschera in cui esporre le motivazioni per cui si ritiene che la sanzione debba essere annullata. Si consiglia di essere concisi, chiari e di fare riferimento a elementi oggettivi, come ad esempio la mancanza di informazioni essenziali nel verbale o l’assenza di segnaletica stradale corretta. Meglio evitare spiegazioni basate su situazioni personali non pertinenti al caso. Il giudice di pace valuta le circostanze di fatto e di diritto che rendono ingiusta o illegittima la sanzione, non considerando questioni di carattere personale. Il passaggio successivo del ricorso online consente di richiedere la provvisoria sospensione dei termini di pagamento e dell’esecuzione del provvedimento in attesa del giudizio. Questa opzione permette al giudice di congelare i termini e l’applicazione della multa fino alla definizione della causa, impedendo qualsiasi azione in merito fino a quel momento.

I DATI DA INSERIRE NEL RICORSO MULTA ONLINE

La procedura del ricorso multa online richiede la dettagliata compilazione della pagina dedicata alla contestazione della sanzione. Bisogna fornire tutti gli estremi necessari per identificare la multa, tra cui:

il numero di verbale;

le date di emissione e notifica;

l’autorità emittente;

la tipologia di violazione;

l’articolo del Codice della strada violato;

l’importo della sanzione;

il numero di punti decurtati dalla patente;

eventuali sanzioni amministrative accessorie.

La quarta pagina del modulo richiede l’indicazione del resistente principale, ovvero dell’autorità che ha emesso la multa e che deve essere citata in giudizio come parte interessata. Infine, sulla quinta pagina va indicato il valore della causa, determinato dall’importo della multa contestata, e il contributo unificato richiesto. L’omissione del valore della causa potrebbe comportare sanzioni pecuniarie aggiuntive.

L’INVIO E LA COPIA DEL RICORSO ALLA MULTA

Completata la compilazione del ricorso multa online, l’ultimo passaggio è l’invio. In realtà, per garantire la validità del ricorso sono necessarie alcune accortezze. Dopo aver compilato il modulo online bisogna infatti stampare il documento compilato, apporre la propria firma autografa e la data a penna, e consegnarlo o spedirlo al giudice di pace. Assicurarsi di includere anche una copia della multa contestata e altri documenti rilevanti da consegnare al giudice. L’atto deve essere presentato in originale, con la firma autografa, e almeno tre copie da produrre dopo la firma. Non dimenticare di conservare una copia firmata come prova della presentazione del ricorso.