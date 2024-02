Quanto costa il trasporto di un’auto con bisarca, treno o aereo

In alcune occasioni si potrebbe aver bisogno di spedire un’auto da una parte all’altra d’Italia. Certo, può sembrare un’opzione remota ma in realtà le occasioni non mancano: l’acquisto di una vettura in un luogo diverso da quello di residenza, il trasferimento definitivo in un’altra città, il recupero di un’auto rimasta in panne, la consegna di un’auto d’epoca, la necessità, da parte di un concessionario, di farsi recapitare una vettura il prima possibile (magari per soddisfare un cliente particolarmente importante o esigente). Insomma, gli esempi sono tanti e perciò vediamo come spedire un’auto con bisarca, treno, nave e aereo e quanto costa il trasporto.

COME SPEDIRE UN’AUTO CON IL TRENO

Spiace deludere subito le aspettative ma sono anni che non è più possibile spedire un’auto con il treno, per lo meno in Italia. Un tempo Trenitalia offriva questo servizio, ma dal 2011 non più e non si può quindi trasportare in treno un’autovettura al seguito, né spedirla alla destinazione desiderata. Fino a pochi anni fa il servizio di trasporto auto con treno era ancora attivo su alcune tratte italiane gestite dalla compagnia ferroviaria austriaca ÖBB Nightjet e dalla società svizzera SBB CFF FFS, ma adesso sembra che non sia più possibile.

COME SPEDIRE UN’AUTO CON LA BISARCA

Se usare il treno per spedire un’auto in Italia è diventato quasi impossibile, spedire un’auto con la bisarca (l’autocarro a due piani specifico per il trasporto di automobili) è invece molto più semplice e tutto sommato neanche troppo costoso, vista la nascita di alcuni servizi online che gestiscono il trasporto veicoli con prezzi abbastanza low cost. Tra questi segnaliamo fammispazio.it (le cui tempistiche per il ritiro e la consegna dell’auto, anche non marciante, si aggirano intorno ai 7-10 giorni lavorativi); macingo.com (su cui confrontare preventivi di oltre 1.000 aziende e trasportatori di auto specializzati nel servizio di trasporto veicoli con bisarca); spedingo.com (solo per moto). E altri ancora più o meno dello stesso tipo cometrasportami.com, trasauto.com, shiply.com, karrycar.it e logisticar.it. Promettono tutti prezzi competitivi rispetto alle tariffe standard e quasi sempre consegnano l’auto anche all’estero.

QUANTO COSTA IL TRASPORTO AUTO CON BISARCA

Non c’è una risposta univoca perché il prezzo dipende da vari fattori, a cominciare dal chilometraggio. Ma possono incidere anche il luogo di ritiro e di consegna, la flessibilità delle date, le dimensioni e il tipo di vettura e le sue condizioni (trasportare un’auto non funzionante costa di più). Fammispazio.it pubblica dei preventivi (puramente indicativi) secondo cui la spedizione di un’auto con bisarca da Milano a Roma costerebbe 300 euro; da Torino a Napoli 350 euro; da Milano a Cosenza 320 euro; da Bologna a Palermo 400 euro. Su macingo.com, invece, un trasporto auto Torino – Napoli costa mediamente 400 euro, mentre da Acireale a Roma si pagano all’incirca 480 euro. Ogni servizio online permette comunque di confrontare più preventivi.

COME SPEDIRE UN’AUTO CON LA NAVE

Una valida, ma forse più costosa, alternativa al trasporto di veicoli su bisarca è rappresentata dalla possibilità di spedire l’auto in nave, soprattutto se la destinazione è parecchio distante. Sicuramente molti hanno già provato l’esperienza di imbarcarsi con la propria vettura su qualche nave o traghetto per raggiungere le località di vacanza, ma forse pochi sanno che si possono imbarcare anche auto ‘non accompagnate’’. Sono diverse le compagnie marittime che offrono il servizio cargo. Per esempio la GNV, che copre tratte nazionali (Genova – Palermo, Napoli – Palermo, Civitavecchia – Palermo, Genova – Porto Torres) e dall’Italia verso i principali porti del Mediterraneo. La spedizione di autovetture senza autista, nuove o usate, può essere prenotata al numero 010.5509339 o inviando una mail a cargo@gnv.it.

COME SPEDIRE UN’AUTO CON L’AEREO

La spedizione di un’auto con l’aereo si rivela assolutamente necessaria se la destinazione è all’estero, a maggior ragione se in un altro continente. Ovviamente il trasporto in aereo è molto vantaggioso in termini di tempo ma richiede costi di un certo tipo. Tra le compagnie che effettuano questo servizio in Italia c’è la Cristef, visitate il sito web per tutti i dettagli.