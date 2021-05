Bollo auto Regione Veneto: proroga ed esenzioni

Come funziona il pagamento del bollo auto nella Regione Veneto: proroga 2021, scadenze, esenzioni e altre informazioni utili

Tutte le informazioni sul bollo auto nella Regione Veneto: dalla proroga del pagamento a causa del Covid alle esenzioni previste per numerose categorie. A differenza della maggior parte delle altre regioni d’Italia, il Veneto non è convenzionato con l’ACI e gestisce in autonomia tutti gli aspetti che riguardano la tassa automobilistica, offrendo comunque un servizio più che soddisfacente. Nelle prossime righe ci sono tutte le cose che bisogna sapere per pagare il bollo in Veneto.

BOLLO AUTO: QUANDO SI PAGA

Prima, però, ripassiamo la regola generale sui termini di pagamento del bollo auto. Il primo bollo di un’auto nuova va pagato entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Tuttavia se la vettura è stata immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese la scadenza può slittare alla fine del mese successivo (ma il primo mese va comunque pagato per intero).

Esempio: chi acquista (immatricola) un’auto il 15 maggio deve pagare il bollo entro il 31 maggio. Chi l’acquista (immatricola) il 25 maggio può pagare la tassa entro il 30 giugno, ma maggio va comunque contato.

Il rinnovo annuale del bollo dev’essere invece eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Quando l’ultimo giorno del mese cade di sabato o di giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Esempio: se il bollo scade il 15 maggio, il rinnovo dev’essere pagato entro il 30 giugno. Se però il 30 giugno è domenica, il pagamento può slittare al 1° luglio.

Infine, per chi compra un’auto usata da un privato o da un rivenditore, se l’auto acquistata è già coperta da un bollo in corso di validità, il primo pagamento si effettua alla scadenza naturale; altrimenti, qualora sull’auto usata sia stato attivato il regime di sospensione, si applicano le stesse regole per l’immatricolazione delle auto nuove.

Il bollo, ricordiamolo, si paga ogni anno.

BOLLO AUTO REGIONE VENETO: PROROGA 2021

La Regione Veneto, come altre regioni italiane, nel 2021 ha prorogato i termini di pagamento del bollo per agevolare i cittadini colpiti dall’emergenza Covid. In particolare l’amministrazione regionale guidata da Luca Zaia ha rinviato al 30 settembre 2021 il termine ultimo dei versamenti della tassa automobilistica in scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2021, senza l’applicazione di sanzioni e interessi. La proroga riguarda esclusivamente le autovetture.

COME PAGARE IL BOLLO AUTO NELLA REGIONE VENETO

Il calcolo e il pagamento del bollo auto in Veneto possono essere effettuati presso :

– portale Infobollo della Regione Veneto nella sezione ‘calcola e paga’, ove è anche possibile attivare un servizio che consente di ricevere una notifica automatica al proprio indirizzo email, in prossimità della scadenza del bollo, con l’importo dovuto e il termine di pagamento.

– Agenzie pratiche auto e delegazioni ACI abilitate;

– Tabaccai abilitati al sistema di pagamento PagoPA;

– Uffici postali (precisando però che non è più ammesso il versamento tramite bollettini postali ma solo mediante gli avvisi PagoPA);

– Altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) anch’essi abilitati al sistema di pagamento PagoPA.

BOLLO AUTO VENETO: ESENZIONI 2021

Il pagamento del bollo auto spetta a tutti i possessori di un’automobile, con l’eccezione di coloro che rientrano nelle categorie beneficianti di un’esenzione, totale o parziale. Le principali categorie che godono dell’esenzione sono:

– veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi;

– autoveicoli appartenenti ad autorità e ad alti funzionari;

– autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza;

– autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi;

– veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all’Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto;

– veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili e anziane di proprietà delle organizzazioni di volontariato o delle associazioni di promozione sociale iscritte entrambe al registro regionale;

– auto elettriche per 5 anni a partire dalla data del collaudo;

– auto ibride per 3 anni a partire dalla data di immatricolazione;

– veicoli (non a uso professionale) per i quali siano decorsi almeno 30 anni da quello di costruzione. Solo in caso di circolazione dev’essere versata una tassa di 28,40 euro per gli autoveicoli e di 11,36 euro per i motoveicoli.

– veicoli (non a uso professionale) per i quali siano decorsi almeno 20 anni e non più di 29 anni da quello di costruzione e in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato da enti certificati: riduzione del bollo auto pari al 50% dell’importo dovuto.