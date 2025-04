Bollo auto non pagato: come si verifica?

Il bollo auto non pagato può diventare un incubo per gli automobilisti. Il mancato versamento dell’imposta regionale di possesso entro la scadenza annuale significa andare incontro a sanzioni e interessi. L’ente di riscossione si mette alle calcagna del proprietario del veicolo fino alla regolarizzazione della posizione fiscale. Ecco perché è importante sapere come verificare se il bollo auto sia stato pagato o meno. Può infatti capitare che il mancato passaggio alla cassa sia dovuto a una dimenticanza più che all’intenzione di non corrispondere la cifra richiesta. Qualunque sia il motivo non cambia la sostanza poiché il bollo auto va pagato sempre e comunque dall’intestatario del mezzo. Fortunatamente sono sufficienti pochi click per verificare la data della scadenza ovvero se l’imposta sia stata regolarmente versata alla Regione di appartenenza.

BOLLO AUTO NON PAGATO: SANZIONI E INTERESSI

Nonostante il bollo auto non pagato, il proprietario del mezzo può liberamente circolare. Non c’è infatti alcun collegamento tra il versamento dell’imposta e il divieto di utilizzo del veicolo. Tuttavia, maggiore è il ritardo accumulato nel pagamento e più elevata sarà la cifra finale da corrispondere. La tabella delle sanzioni per il bollo auto non pagato, aggiornata alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.lgs n. 87/2024, è la seguente:

0,08% di sanzione per ogni giorno di ritardo con pagamento entro 15 giorni dalla scadenza;

1,25% di sanzione per ogni giorno di ritardo con pagamento tra 16 e 30 giorni dalla scadenza;

1,39% di sanzione con pagamento tra 31 e 90 giorni dalla scadenza;

3,13% di sanzione con pagamento tra 91 giorni e 1 anno dalla scadenza;

3,57% di sanzione con pagamento oltre 1 anno dalla scadenza.

Oltre alle sanzioni sono dovuti gli interessi legali giornalieri con maturazione giorno per giorno:

Nel caso di mancato versamento dell’imposta, la Regione avvia le procedure di accertamento e invia un avviso di pagamento al proprietario inadempiente del mezzo. Tuttavia non lo può fare all’infinito poiché dopo 3 anni scatta la prescrizione.

COME VERIFICARE BOLLO AUTO NON PAGATO CON IL SITO DELL’ACI

Innanzitutto ricordiamo che il bollo auto va pagato tutti gli anni entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Ad esempio, se va in scadenza il 31 marzo, occorre procedere con il versamento entro il successivo 30 aprile. Fa eccezione il primo bollo auto, da corrispondere entro l’ultimo giorno del mese di immatricolazione. Non essendoci un appuntamento fisso per tutti gli automobilisti è necessaria maggiore attenzione per non dimenticare il proprio appuntamento. A mettere a disposizione il miglior strumento per verificare il pagamento del bollo auto è l’ACI.

Il servizio di calcolo del bollo e del superbollo, infatti, non solo consente di conoscere l’importo della tassa automobilistica regionale da versare, ma nel caso in cui il pagamento del bollo auto sia già stato eseguito, la procedura lo segnala. É possibile tuttavia che alcuni pagamenti, effettuati tramite canali non gestiti da ACI, non siano ancora stati acquisiti e pertanto non ne viene data segnalazione (nel qual caso occorre attendere alcuni giorni).

COME SI VERIFICA IL BOLLO AUTO NON PAGATO: ALTRI MODI

Altri modi alternativi al sito dell’ACI per verificare il corretto pagamento del bollo auto sono i vari portali regionali (in base alla propria regione d’appartenenza), accedendo alla sezione che consente di gestire i tributi locali; l’app IO, cui si accede con SPID o CIE; l’area riservata sul sito dell’Agenzia dell’Entrate che dovrebbe contenere lo storico dei pagamenti del bollo auto.; rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto, dietro pagamento del relativo servizio.