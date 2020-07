Permesso provvisorio di guida: attivato il rilascio online

La Commissione Medica Locale è un organo collegiale che serve ad accertare l’idoneità psico-fisica alla guida di un soggetto rientrante in particolari situazioni. Ad esempio se gli è stata disposta la revisione della patente, se necessita di una visita più approfondita su segnalazione del medico della Motorizzazione (o dell’autoscuola), oppure se deve confermare la patente professionale in deroga ai limiti di età. Il conducente che deve rinnovare la patente di guida presso la CML, se non riesce a effettuare la visita medica prima della scadenza del documento, può richiedere alla Motorizzazione un permesso di guida provvisorio in attesa dell’accertamento sanitario. Il documento è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo e riporta, come scadenza, la data di convocazione per la visita medica in commissione. Dal 13 luglio 2020 è possibile chiedere il rilascio del permesso provvisorio direttamente sul web.

PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA: RILASCIO ONLINE E REQUISITI PER LA RICHIESTA

Con la circolare n. 18789 dell’8 luglio 2020 (qui la versione integrale), al fine di consentire ai soggetti interessati di ottenere il permesso di guida provvisorio senza gravosi oneri burocratici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto infatti una procedura per il rilascio online. Fermo restando che:

– il permesso di guida provvisorio può essere rilasciato soltanto se, al momento della richiesta, la patente da rinnovare è ancora in corso di validità;

– non si può richiedere il permesso provvisorio di guida se la visita in Commissione Medica Locale è stata disposta dal Prefetto per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (a meno che il richiedente abbia già superato la visita disposta dal Prefetto e, successivamente, debba procedere a revisione dell’idoneità psico-fisica presso la CML) o in caso di patente revocata o sospesa per qualsiasi violazione del Codice della Strada;

– il permesso provvisorio può essere emesso esclusivamente con procedura telematica.

COME OTTENERE IL RILASCIO ONLINE DEL PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA

In base alle nuove disposizioni della circolare del MIT 18879/2020, per richiedere e ottenere il rilascio del permesso provvisorio di guida, occorre dunque seguire la seguente procedura online:

– chi è già iscritto al Portale dell’Automobilista deve accedere al sito con le proprie credenziali e selezionare la funzione ‘Rilascio permesso di guida provvisorio’. Chi non è iscritto deve invece ottenere prima le credenziali d’accesso al sito, oppure autenticarsi direttamente se in possesso di credenziali SPID;

– una volta fatto ciò, bisogna inserire i dati richiesti, tra cui l’indicazione della data di prenotazione della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica presso la Commissione Medica Locale, e in più la denominazione e la sede della commissione presso cui si è prenotata la visita;

– effettuare il pagamento elettronico dell’imposta di bollo di 16,00 euro.

Terminata la procedura, il conducente può stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato pdf, conforme al modello allegato nella circolare (vedi qui).

RILASCIO ONLINE DEL PERMESSO PROVVISORIO: ALTRE COSE DA SAPERE

Chi non è pratico con le procedure online può farsi supportare, nel rilascio del permesso di guida provvisorio, da un’autoscuola o da un’agenzia di pratiche auto (in entrambi i casi pagando un supplemento per il servizio offerto), oppure può recarsi direttamente presso la sede locale della Motorizzazione, presentando insieme alla richiesta una marca da bollo da 16,00 euro o la ricevuta del pagamento già effettuato su C/C postale n. 4028.

Importante: il permesso di guida provvisorio rilasciato online contiene un codice univoco, generato dal Portale dell’Automobilista, che consente agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare in tempo reale l’autenticità del documento. Non è quindi per niente una buona idea ‘auto-prodursi’ un permesso fasullo.

Il permesso di guida provvisorio, insieme alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria rilasciata dalla Commissione Medica Locale, dev’essere sempre allegato alla patente (così da poterlo mostrare in caso di controlli) e consente al conducente stesso di guidare fino alla data in cui è stato fissato l’accertamento sanitario.

Nel caso in cui, alla data fissata per la visita medica, non sia stato possibile procedere all’accertamento sanitario unicamente per impedimento della Commissione Medica Locale, l’interessato può richiedere, esclusivamente in Motorizzazione (pertanto NON con procedura online), il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino alla nuova data della visita, previa presentazione di un’attestazione della CML che indichi le cause dell’impedimento.