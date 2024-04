Tra le formule alternative all’acquisto dell’auto c’è il noleggio a lungo termine, una soluzione che fino a qualche anno fa era confinata soprattutto alle partite IVA, per via della possibilità di usufruire di detrazioni e deduzioni, ma che col passare del tempo è diventata molto richiesta anche dai privati. Tra i motivi del successo del noleggio lungo termine c’è la flessibilità della formula, più elastica per esempio rispetto al leasing. C’è differenza infatti tra le due soluzioni, scopriamo pertanto cosa succede alla fine del noleggio a lungo termine.

CHE COS’È IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOMOBILI

Partiamo dal principio ricordando che il noleggio a lungo termine o NLT è una particolare formula di locazione che permette di utilizzare una vettura nuova per un lungo periodo, dietro il pagamento di un canone mensile a rate fisse, senza accollarsi l’onere di acquistarla. La durata del noleggio è già predeterminata alla stipula del contratto e di solito varia da 12 a 60 mesi, con una percorrenza chilometrica massima. In sostanza con il servizio NLT si acquista l’uso temporaneo dell’auto e non la sua proprietà. Un ulteriore vantaggio sta nel fatto che il canone mensile include quasi tutte le spese di gestione, comprese quelle dell’assicurazione auto, della manutenzione e della revisione periodica. È invece escluso il bollo auto, che nel noleggio lungo termine è sempre a carica dell’utilizzatore.

DIFFERENZA TRA NOLEGGIO LUNGO TERMINE E LEASING

Abbiamo scritto all’inizio che il noleggio lungo termine è una formula più flessibile del leasing finanziario, e in effetti è così. Ecco le principali differenze tra le due soluzioni:

il leasing prevede sostanzialmente il pagamento di un canone anticipato, di una rata mensile fissa e di una maxi-rata finale per il riscatto del veicolo . È quindi un prodotto finanziario finalizzato all’ acquisizione della proprietà dell’auto da parte dell’utilizzatore, anche se non obbligatoriamente: al termine del contratto, infatti, il cliente può anche scegliere di non riscattare il veicolo e di aprire un nuovo leasing;

prevede sostanzialmente il pagamento di un canone anticipato, di una rata mensile fissa e di una . È quindi un prodotto finanziario finalizzato all’ da parte dell’utilizzatore, anche se non obbligatoriamente: al termine del contratto, infatti, il cliente può anche scegliere di non riscattare il veicolo e di aprire un nuovo leasing; il noleggio a lungo termine, invece, non prevede mai l’opzione dell’acquisto a fine contratto, consentendo (dietro pagamento di un anticipo e di una rata mensile) l’utilizzo di una vettura senza la necessità di comprarla. Generalmente il canone mensile del noleggio lungo termine è più alto perché il servizio, a differenza del leasing, include la maggior parte delle spese accessorie dell’auto (assicurazione, manutenzione, soccorso stradale, ecc.). come già anticipato. In cambio, però, l’utilizzatore non deve preoccuparsi delle scadenze legate al veicolo e delle varie incombenze burocratiche.

CHE COSA SUCCEDE ALLA FINE DEL NOLEGGIO LUNGO TERMINE?

A questa domanda abbiamo probabilmente già risposto nel paragrafo precedente. Alla fine del contratto di noleggio lungo termine, il cliente ha di fronte diverse possibilità, nessuna delle quali prevede il riscatto (cioè l’acquisto definitivo) dell’auto:

Restituzione della vettura;

della vettura; Proroga del contratto con la stessa vettura;

del contratto con la stessa vettura; Sostituzione della vettura con apertura di un nuovo contratto.

Quando si restituisce l’auto noleggiata a lungo termine viene controllato il numero di km percorsi e, in caso di eccedenza rispetto alla soglia prevista dal contratto, si paga un sovrapprezzo (che varia in base ai km eccedenti). Esistono comunque delle formule NLT, molto costose, che includono i km illimitati. Oppure, durante il noleggio, si può richiedere di estendere il chilometraggio iniziale per non correre il rischio di superarlo.

La riconsegna del veicolo viene formalizzata dall’appuntamento con un perito incaricato, fissandolo qualche settimana prima del termine del contratto presso un centro convenzionato con la società di noleggio. Il perito redige un verbale di riconsegna, al cui interno sono indicate informazioni come i km percorsi, la data di riconsegna e gli eventuali danni subiti. Ovviamente l’auto dev’essere consegnata così come è stata presa, compresi eventuali accessori. Se le condizioni del contratto lo prevedono, è anche possibile la restituzione anticipata.

Come abbiamo visto, in alternativa alla restituzione si può scegliere di prorogare il contratto (è comunque previsto un tetto massimo che non può essere superato, cioè non si può tenere la stessa macchina per sempre a colpi di proroghe). O se non si è rimasti soddisfatti della vettura, o semplicemente si preferisce cambiare, si può aprire un altro contratto noleggiando un’automobile diversa.