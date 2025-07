Garanzia infortuni conducente: quando conviene e cosa copre la polizza accessoria

Quando si stipula una polizza RCA, si pensa spesso solo alla copertura dei danni causati a terzi. Tuttavia, esiste un’importante area di rischio spesso trascurata: la tutela del conducente in caso di incidente con colpa. È qui che entra in gioco la garanzia infortuni conducente, una copertura accessoria pensata per colmare questa lacuna e garantire un sostegno economico in caso di lesioni personali.

COS’È LA GARANZIA INFORTUNI CONDUCENTE

La garanzia infortuni conducente è una copertura assicurativa opzionale che si aggiunge alla polizza RCA obbligatoria per auto o moto. Il suo scopo principale è proteggere il conducente dai danni fisici subiti in caso di incidente con colpa, situazione in cui la sola RCA non offre alcun rimborso per le lesioni personali del guidatore.

Questa garanzia rappresenta una risposta concreta a un vuoto assicurativo: mentre i passeggeri sono sempre tutelati dalla RCA, il conducente resta scoperto se causa un sinistro.



COME ATTIVARLA

L’attivazione della polizza richiede la presentazione di alcuni documenti standard: documento d’identità, codice fiscale, libretto di circolazione e attestato di rischio. Il massimale, ovvero il limite massimo di rimborso, viene concordato in fase di stipula e incide direttamente sul premio assicurativo. Il costo della garanzia dipende anche da altri fattori, come la residenza dell’assicurato e la classe di merito.

La polizza può essere sottoscritta sia in forma nominale, cioè valida solo per il proprietario del veicolo, sia in forma estesa, che copre anche altri conducenti abilitati. Questa distinzione è fondamentale per chi condivide il mezzo con altri membri della famiglia o colleghi.



COSA COPRE LA POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE

La copertura si attiva ogni volta che il conducente sale sul veicolo assicurato, sia esso un’auto o una moto, e rimane valida anche durante le soste. Le principali voci coperte dalla polizza includono:

spese mediche : rimborso delle cure, degli accertamenti diagnostici, delle terapie e dei trattamenti necessari dopo l’incidente. Sono comprese anche le spese per farmaci, fisioterapia e riabilitazione;

: rimborso delle cure, degli accertamenti diagnostici, delle terapie e dei trattamenti necessari dopo l’incidente. Sono comprese anche le spese per farmaci, fisioterapia e riabilitazione; diaria per ricovero o convalescenza : indennità giornaliera riconosciuta in caso di ricovero ospedaliero o immobilizzazione temporanea dovuta all’infortunio;

: indennità giornaliera riconosciuta in caso di ricovero ospedaliero o immobilizzazione temporanea dovuta all’infortunio; invalidità permanente : indennizzo proporzionale al grado di invalidità riconosciuto dal medico legale. L’importo varia in base alla percentuale di invalidità e al massimale scelto in fase di stipula;

: indennizzo proporzionale al grado di invalidità riconosciuto dal medico legale. L’importo varia in base alla percentuale di invalidità e al massimale scelto in fase di stipula; decesso: in caso di morte del conducente a seguito dell’incidente, la compagnia assicurativa rimborsa la famiglia o gli eredi secondo quanto previsto dal contratto.

La polizza può prevedere anche servizi aggiuntivi, come l’assistenza sanitaria telefonica, il supporto per la gestione delle pratiche di rimborso e la consulenza legale. È importante leggere attentamente la tabella delle coperture e dei massimali riportata nel contratto, per conoscere nel dettaglio i rimborsi previsti e le eventuali esclusioni.

La copertura è valida indipendentemente dal coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. Questo significa che il conducente è tutelato anche in caso di uscita di strada autonoma o di collisione con ostacoli fissi.





FRANCHIGIA E MASSIMALE: COME LEGGERE LE CONDIZIONI DELLA POLIZZA

Due elementi chiave da valutare nella polizza infortuni conducente sono la franchigia e il massimale. Comprendere il loro funzionamento è essenziale per scegliere la copertura più adatta alle proprie esigenze.

Franchigia : rappresenta la soglia minima di spesa sotto la quale l’assicurazione non interviene. Può essere espressa come cifra fissa o come percentuale dell’importo totale. Ad esempio, con una franchigia di 1.000 euro e spese mediche di 4.000 euro, solo 3.000 euro saranno rimborsati dall’assicurazione, mentre i primi 1.000 euro restano a carico dell’assicurato. Una franchigia più alta comporta generalmente un premio assicurativo più basso, ma riduce la convenienza della polizza in caso di sinistri di lieve entità.

: rappresenta la soglia minima di spesa sotto la quale l’assicurazione non interviene. Può essere espressa come cifra fissa o come percentuale dell’importo totale. Ad esempio, con una franchigia di 1.000 euro e spese mediche di 4.000 euro, solo 3.000 euro saranno rimborsati dall’assicurazione, mentre i primi 1.000 euro restano a carico dell’assicurato. Una franchigia più alta comporta generalmente un premio assicurativo più basso, ma riduce la convenienza della polizza in caso di sinistri di lieve entità. Massimale: indica il limite massimo di rimborso previsto dalla polizza. Se il massimale è di 100.000 euro, eventuali spese superiori resteranno a carico dell’assicurato. I massimali più comuni per la polizza infortuni conducente sono 50.000, 100.000 o 150.000 euro, ma alcune compagnie offrono anche massimali superiori, spesso a fronte di un premio più elevato.

COSA NON COPRE LA GARANZIA

La polizza infortuni conducente presenta alcune esclusioni che è fondamentale conoscere prima della sottoscrizione. Non interviene nei seguenti casi:

guida non autorizzata : la copertura non è valida se il conducente non è abilitato alla guida del mezzo secondo la formula scelta nella polizza RCA (guida esperta o esclusiva). Ad esempio, se la polizza prevede la guida esclusiva e al volante si trova una persona diversa dal proprietario, la garanzia non opera;

: la copertura non è valida se il conducente non è abilitato alla guida del mezzo secondo la formula scelta nella polizza RCA (guida esperta o esclusiva). Ad esempio, se la polizza prevede la guida esclusiva e al volante si trova una persona diversa dal proprietario, la garanzia non opera; guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti : nessun rimborso è previsto se l’incidente avviene mentre il conducente è sotto l’effetto di alcol o droghe;

: nessun rimborso è previsto se l’incidente avviene mentre il conducente è sotto l’effetto di alcol o droghe; comportamenti scorretti alla guida : in caso di violazioni gravi del Codice della Strada, come eccesso di velocità o mancato rispetto dei segnali, il rimborso può essere ridotto o escluso, a seconda delle condizioni contrattuali;

: in caso di violazioni gravi del Codice della Strada, come eccesso di velocità o mancato rispetto dei segnali, il rimborso può essere ridotto o escluso, a seconda delle condizioni contrattuali; guida senza patente valida : la copertura decade se il conducente non possiede una patente in corso di validità o se la patente è stata sospesa o revocata;

: la copertura decade se il conducente non possiede una patente in corso di validità o se la patente è stata sospesa o revocata; sinistri dolosi: nessuna copertura è prevista per incidenti causati volontariamente dal conducente con l’intento di ottenere il rimborso. In questi casi, la compagnia può anche sporgere denuncia per tentata truffa.

Alcune compagnie possono inoltre escludere dalla sottoscrizione persone sopra una certa età o affette da specifiche patologie croniche. È importante verificare attentamente le condizioni di polizza e le eventuali limitazioni applicate dalla compagnia scelta.



A CHI CONVIENE DI PIÙ

La garanzia infortuni conducente rappresenta una copertura importante per chi desidera una protezione completa durante la guida. Sebbene sia consigliabile per tutti, risulta particolarmente vantaggiosa per alcune categorie di utenti che, per caratteristiche o abitudini, sono più esposte al rischio.

Innanzitutto, è una scelta molto utile per chi percorre molti chilometri, come chi utilizza l’auto o la moto per lavoro o per lunghi spostamenti quotidiani. L’uso frequente del mezzo comporta infatti una maggiore probabilità di essere coinvolti in un sinistro, rendendo questa copertura ancora più rilevante.

Un altro gruppo per cui la polizza è fortemente consigliata è quello dei motociclisti. Chi si muove su due ruote è generalmente più vulnerabile agli infortuni gravi, data la minore protezione fisica rispetto agli automobilisti. In questi casi, una tutela specifica può fare davvero la differenza.

Anche i conducenti di veicoli datati dovrebbero valutare seriamente questa garanzia. Le auto più vecchie, infatti, spesso mancano dei più recenti sistemi di sicurezza attiva e passiva, e ciò può aumentare il rischio di lesioni in caso di incidente.

Per i neopatentati, la copertura infortuni offre un ulteriore livello di sicurezza durante una fase particolarmente delicata. I guidatori inesperti sono, per natura, più inclini a commettere errori e quindi più esposti al rischio di sinistro.

Infine, nelle famiglie che condividono il veicolo, è consigliabile optare per una polizza estesa, che protegge tutti i patentati autorizzati alla guida dello stesso mezzo. In questi casi, infatti, una copertura nominale potrebbe rivelarsi insufficiente.