Assistenza stradale nella polizza auto: come funziona davvero e quando conviene

L’assistenza stradale è una delle garanzie accessorie più richieste all’interno delle assicurazioni auto, e non a caso. Si tratta infatti di un servizio che può fare la differenza in situazioni di emergenza, sia per chi guida quotidianamente sia per chi utilizza l’auto solo saltuariamente. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, molti automobilisti sottovalutano l’importanza di comprendere nel dettaglio cosa questa garanzia effettivamente copre, quando può essere veramente utile e quali sono i suoi limiti.

COS’È L’ASSISTENZA STRADALE E COSA OFFRE

L’assistenza stradale è un servizio che garantisce il supporto immediato all’automobilista nel caso in cui il veicolo si fermi improvvisamente a causa di un guasto, di un incidente o di un evento imprevisto. In altre parole, si tratta di un aiuto concreto per chi si trova bloccato lungo la strada, impossibilitato a ripartire in autonomia. La maggior parte delle compagnie assicurative offre questo servizio come opzione integrativa alla RC auto, ma alcune polizze lo includono anche in forma base.

La copertura può variare da compagnia a compagnia, ma in linea generale comprende il traino del veicolo fino all’officina più vicina, l’intervento tecnico sul posto per tentare una riparazione immediata e, in alcuni casi, servizi aggiuntivi come la fornitura di un’auto sostitutiva, l’assistenza telefonica H24 o l’alloggio in hotel nel caso in cui la riparazione richieda più giorni. Il grado di assistenza dipende quindi dal tipo di polizza e dai massimali previsti, ma in ogni caso si tratta di una copertura pensata per ridurre al minimo il disagio e lo stress causati da un imprevisto su strada.



I VANTAGGI DELL’ASSISTENZA STRADALE

Il primo grande vantaggio dell’assistenza stradale è rappresentato dalla sicurezza e serenità che offre all’automobilista. Sapere di poter contare su un aiuto rapido e professionale in qualsiasi momento (di giorno o di notte, nei feriali come nei festivi) è un beneficio reale che va ben oltre il valore economico della garanzia. Chi viaggia frequentemente per lavoro o con la famiglia, ad esempio, può sentirsi molto più tutelato se sa di non dover affrontare da solo situazioni impreviste come una batteria scarica, una gomma bucata o un guasto improvviso.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il rapporto tra costo e utilità del servizio. L’assistenza stradale è infatti una delle coperture accessorie meno costose: in molti casi bastano poche decine di euro all’anno per ottenere una protezione che può evitare spese molto più elevate in caso di emergenza. Se consideriamo quanto può costare un traino fuori orario o un pernottamento d’urgenza, è facile comprendere quanto sia conveniente includerla in polizza.

A differenza di tante altre garanzie accessorie, come la furto incendio, la garanzia assistenza stradale non ha grandi differenze di prezzo sulla base della residenza dell’assicurato. Anzi, rispetto al trend che vuole i costi assicurativi più alti al sud Italia, questa polizza è in controtendenza. È quanto riportato dai dati presenti sulla pagina di approfondimento sulla polizza assistenza stradale di Facile.it, che indica come zona d’Italia con il prezzo medio più basso per questa polizza aggiuntiva proprio il sud, con un prezzo di 25,96 euro. La zona d’Italia in cui è più cara, invece, è il nord-ovest, con un prezzo medio nel 2024 di 27,39 euro.

Come si vede, la polizza è sensibile di forti variazioni di prezzo al variare della residenza dell’assicurato.

Inoltre, molte compagnie offrono oggi servizi digitali integrati per richiedere l’assistenza direttamente tramite app o portale online, rendendo l’esperienza ancora più semplice e immediata. Non è solo una questione di praticità, ma anche di efficienza nella gestione dell’imprevisto.





I LIMITI DA CONOSCERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Nonostante i numerosi vantaggi, l’assistenza stradale non è una garanzia ‘omnicomprensiva’ e priva di limiti. Il rischio più comune è quello di dare per scontato che tutto sia incluso, quando in realtà le condizioni contrattuali prevedono restrizioni ben precise. Ad esempio, molte compagnie stabiliscono un numero massimo di interventi gratuiti nell’arco dell’anno assicurativo. Una volta superata questa soglia, ogni ulteriore chiamata comporta un costo aggiuntivo a carico dell’assicurato.

Un altro limite spesso trascurato riguarda la distanza dal proprio domicilio: alcune polizze coprono solo i guasti che avvengono a una certa distanza da casa, escludendo quelli che si verificano nei pressi della residenza. Inoltre, è bene verificare se la polizza prevede franchigie o massimali per il traino, ovvero un limite chilometrico oltre il quale il servizio diventa a pagamento.

Alcuni contratti escludono specifiche cause di fermo, come ad esempio la mancanza di carburante o gli errori nel rifornimento, mentre altri potrebbero non coprire il veicolo in determinate aree geografiche, soprattutto all’estero. È quindi fondamentale leggere attentamente le condizioni generali di polizza, chiedendo chiarimenti al proprio assicuratore in caso di dubbi. Solo in questo modo è possibile evitare brutte sorprese nel momento del bisogno.



QUANDO CONVIENE DAVVERO INCLUDERE L’ASSISTENZA STRADALE NELLA PROPRIA ASSICURAZIONE

L’assistenza stradale si rivela particolarmente utile per alcuni profili di automobilisti. Chi utilizza l’auto tutti i giorni per motivi di lavoro o per esigenze familiari dovrebbe considerarla praticamente indispensabile, proprio per la frequenza di utilizzo e quindi per l’esposizione a possibili guasti o imprevisti. Lo stesso vale per chi affronta spesso lunghi tragitti o viaggi in autostrada, dove restare bloccati può comportare rischi e costi elevati.

Anche chi possiede un’auto con qualche anno sulle spalle può trarre grande beneficio da questa garanzia: se un veicolo non è più nuovo, è statisticamente più soggetto a problemi meccanici, anche banali, che però possono rendere necessaria un’assistenza tempestiva. Infine, l’assistenza stradale è consigliata a chi desidera avere un livello di protezione completo, senza dover pensare troppo a cosa fare in caso di imprevisto. Includerla nella propria polizza è un piccolo investimento che può fare una grande differenza.