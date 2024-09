Assicurazione veicoli sottoposti a fermo fiscale: è obbligatoria?

Un veicolo sottoposto a fermo fiscale non coperto da assicurazione RC auto è soggetto alle relative sanzioni? In altri termini, l’assicurazione è obbligatoria anche se il veicolo è sottoposto a fermo e non può quindi circolare? A questo quesito, formulatagli dal comando della Polizia locale di Morrovalle (MC), ha risposto nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno con un parere ufficiale inviato per conoscenza a tutte le sedi dei compartimenti di Polizia stradale, che ne dovranno senz’altro tenere conto.

VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO FISCALE: C’È LA DEROGA ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO

Nella sua risposta il Viminale ha confermato le indicazioni fornite con circolare dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui si esclude l’obbligo assicurativo per i veicoli sottoposti a fermo fiscale. Tale norma prevede espressamente l’applicazione della sanzione di cui all’art. 214 comma 8 del Codice della Strada (multa da 1.984 a 7.937 euro) nei confronti dei veicoli sottoposti alla predetta misura del fermo che circolino abusivamente, confermando allo stesso tempo la deroga all’obbligo assicurativo prevista dall’art. 122-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, trattandosi di veicoli il cui uso è vietato in virtù di una misura adottata dall’autorità competenti.

AUTO CON FERMO FISCALE: QUANDO PUÒ RAGGIUNGERE IL LUOGO DI DESTINAZIONE

In caso di circolazione di un veicolo col fermo fiscale e privo della copertura assicurativa, trattandosi come detto di un veicolo esentato dall’obbligo assicurativo, non potrà trovare applicazione alcuna sanzione accessoria, neanche quella del sequestro prevista dall’art. 193 CdS. Di conseguenza, trattandosi della stretta applicazione di una norma di legge, al veicolo, ancorché privo della copertura assicurativa, non potendo essere sottoposto a nessuna ulteriore sanzione accessoria, non potrà essere impedito di raggiungere il luogo di destinazione, analogamente all’ipotesi in cui il veicolo sottoposto a fermo fiscale sia sorpreso in circolazione con copertura assicurativa attiva. Da ciò, ne discende che non possono essere addebitate responsabilità in capo agli organi di Polizia stradale, anche qualora il predetto veicolo incorresse in un sinistro stradale (in tali casi per i danni interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada).

POLIZIA STRADALE È AUTORITÀ COMPETENTE

Si ritiene, inoltre, che ai fini dell’applicazione delle deroghe all’obbligo assicurativo contenute nel già citato art. 122-bis comma 1 del Codice delle Assicurazioni, e salvo diverse determinazioni che venissero assunte dal TAR del Lazio, gli organi di Polizia stradale debbano essere ritenuti ‘autorità competente‘ in virtù del potere/dovere di applicare una sanzione restrittiva nei confronti di un veicolo nelle ipotesi previste dalle norme in vigore. D’altra parte, molti dei provvedimenti elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo nella circolare de1 18 febbraio 2024, per i quali un veicolo non è soggetto all’obbligo assicurativo, sono di competenza degli organi di Polizia stradale in virtù di quanto previsto dall’art. 12 del CdS.

Infine, ai fini dell’applicazione delle deroghe all’obbligo assicurativo dei veicoli, al contenuto dell’art. 122-bis comma CdA non può essere attribuito un significato diverso da quello letterale, non essendoci evidenze di interpretazioni per le quali l’obbligo assicurativo valga solo per i veicoli che non possono essere coperti dall’assicurazione perché colpiti da un provvedimento. Ciò in quanto la norma riferisce di un principio di carattere generale che deve valere per tutte le ipotesi di uso vietato del veicolo in conseguenza di un provvedimento dell’autorità (tra cui, appunto, il fermo amministrativo, la confisca e il sequestro).