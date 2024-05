Assicurazione auto aumentata? 4 strategie per risparmiare

Il problema dell’assicurazione auto aumentata è, negli ultimi tempi, piuttosto comune. In tanti, infatti, hanno scoperto con un certo sgomento che il costo della propria polizza è diventato più alto rispetto al passato. Secondo un’indagine di Altroconsumo, pubblicata a febbraio 2024, negli ultimi 12 mesi il premio assicurativo è aumentato di oltre il 27%, superando i 600 euro all’anno a fine 2023. I rincari maggiori si sono registrati nelle regioni del Centro (+30%), del Nord-Ovest, Nord-Est e isole. Al Sud, l’aumento è inferiore al +22%: nonostante questo, Calabria e Campania si confermano le regioni più care, con un costo medio annuale della RC auto di 612 € e 960 €. Cosa è possibile fare per tutelarsi a seguito di questi aumenti? Esistono delle soluzioni per risparmiare sulla RC auto? Ovviamente si, esistono buone abitudini e strategie da mettere in campo per contrastare il problema dell’assicurazione auto aumentata. Vediamole insieme.

1. DISDIRE I SERVIZI SUPERFLUI

Spesso e volentieri, le cause di un’assicurazione auto aumentata a dismisura sono da ricercare nell’attivazione di servizi aggiuntivi che, tuttavia, non sempre sono realmente utili. Polizze Kasko e assicurazioni furto ed incendio potrebbero infatti rivelarsi coperture non necessarie, se ad esempio si è soliti guidare con una certa prudenza, si dispone di un garage o, in generale, si vive in una zona molto tranquilla. In questi casi, le coperture aggiuntive potrebbero comportare costi ulteriori eccessivi rispetto alle reali esigenze.



2. ATTIVARE LA SCATOLA NERA

Un ulteriore modo per fronteggiare gli aumenti della RC auto, è quello di richiedere l’attivazione della scatola nera. Molte assicurazioni infatti offrono prezzi inferiori per coloro che accettano di essere tracciati da questo dispositivo di sicurezza, che si basa su un localizzatore GPS. La scatola nera monitora una serie di parametri, come la velocità di guida, lo stile, i chilometri percorsi, la posizione del veicolo. In questo modo, si potrà essere del tutto trasparenti nei confronti della propria assicurazione e risolvere i sinistri in modo immediato, oltre che recuperare facilmente le auto in caso di furto. Spesso, però, le scatole nere impongono un limite di chilometraggio: è bene stare attenti, dal momento che superare tale limite significa incorrere in una penale economica, finendo così con l’annullare l’effettivo risparmio.





3. MANTENERE UNA BUONA CLASSE DI MERITO

Chi ha una buona classe di merito, magari ereditata dai propri genitori, riesce solitamente a risparmiare sull’assicurazione e ad evitare gli aumenti, dal momento che gli istituti solitamente premiano questo tipo di clienti. Per questo, è bene fare di tutto per mantenere una classe di merito buona, oltre che assicurarsi che il proprio attestato di rischio sia aggiornato. Esistono infatti delle situazioni in cui è possibile usufruire di agevolazioni in merito alle classi, come nel caso in cui si decida di ereditarne una dai propri genitori.



4. CONFRONTARE LE OFFERTE ONLINE

Infine, un consiglio bonus, sempre prezioso: il confronto delle offerte RC auto online. Tramite, ad esempio, il servizio di comparazione delle assicurazioni auto online di Facile.it, è possibile conoscere tutte le migliori proposte per se stessi e la propria auto, confrontarle tra loro e scegliere dunque la più adatta alle proprie esigenze, oltre che chiaramente anche quella più economica. Solo così, infatti, si potrà avere la certezza di risparmiare e di contenere gli aumenti delle RC auto. Seguendo poi i consigli di cui abbiamo parlato in questo articolo, si potranno evitare anche spiacevoli sorprese in futuro.