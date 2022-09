Auto usate: i documenti che devono accompagnare l’acquisto

Chi compra auto usate deve sapere quali sono i documenti che devono accompagnare l'acquisto della vettura e soprattutto il loro contenuto

Siamo davanti all’auto usata che vorremmo acquistare. Da dove iniziamo? Dai documenti, certo. Ma come riusciamo a farci consegnare il libretto senza sembrare degli agenti a un posto di blocco? Semplice: basta chiedere, ad esempio, ‘quante misure di pneumatici può montare?’, oppure ‘quanto tempo l’ha tenuta il precedente proprietario?” Insomma, domande che in qualche modo vi consentiranno di ottenere la carta di circolazione, quella autentica e non una fotocopia. Richiedere il duplicato dei documenti smarriti o delle targhe illeggibili, smarrite o distrutte non è difficile, ma chiedete uno sconto se il proprietario non ha tempo per occuparsene.

ACQUISTO AUTO USATE: IL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

È buona norma visionare anche il certificato di proprietà per capire se ci sono ipoteche legate al veicolo, ma questo controllo si può fare già da casa sul sito dell’ACI o in qualsiasi agenzia di pratiche automobilistiche, richiedendo una visura della targa dal costo di pochi euro. Nel primo caso pagherete con carta di credito, nel secondo in contanti direttamente all’agenzia.

È cosa buona e giusta fare questo controllo prima di recarsi all’appuntamento, poiché saprete in anticipo anche il numero di proprietari e potrete decidere se vale la pena vedere l’auto da vicino. Nulla vi vieta di farlo dopo aver visto l’auto e ricordate sempre la regola principale: niente fretta! Già che siete davanti al PC, controllate pure che targa e telaio non risultino di un’auto rubata sul sito del Ministero dell’Interno. Così non dovrete tirare un sospiro di sollievo dopo l’acquisto e vi concentrerete meglio sui controlli di cui parleremo tra poco.

ACQUISTO AUTO USATE: LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Sulla carta di circolazione, meglio conosciuta come ‘libretto’, ci sono tutte le informazioni che riguardano il proprietario attuale (e chi l’ha preceduto) e le caratteristiche tecniche del veicolo omologato, incluse le integrazioni di accessori o sistemi che ne modificano le caratteristiche originarie.

Procediamo per gradi individuando:

– il numero dei proprietari;

– la corrispondenza di targa e telaio;

– la data dell’ultima revisione periodica;

– gli aggiornamenti annotati dalla Motorizzazione.

Un’auto passata di mano come un testimone non si presenta con un pregevole biglietto da visita. Se il proprietario vi dice di aver già fatto lavori di manutenzione costosi da poco (oltre al normale tagliando) e l’auto ha cambiato almeno un paio di intestatari in pochi mesi, potrebbe essere già un campanello d’allarme. Quindi, di fronte alla minima incertezza passate a un’auto più rassicurante.

ACQUISTO AUTO USATE: TARGHE, TELAIO, REVISIONE

Le targhe devono essere due, metalliche e corrispondere a quelle riportate sul libretto. Lo stesso vale per il numero di telaio: controllate che non vi siano sbavature, abrasioni o segni di lavorazione intorno e che corrisponda a quello riportato alla base del parabrezza o sul telaio. Il numero di telaio è collocato spesso nei posti più disparati ma quasi sempre accessibili (scopri dove si trova il numero di telaio). Sempre sul retro del libretto, nel riquadro ‘Revisioni’, cercate il talloncino adesivo del collaudo più recente. A partire dalla data riportata sul talloncino, la revisione è valida 2 anni per le autovetture ad uso privato. Fa eccezione la prima revisione, che va fatta dopo 4 anni entro il mese d’immatricolazione.

ACQUISTO AUTO USATE: CERCHI, GANCIO, IMPIANTO A GAS

Il montaggio dei cerchi in lega non richiede l’aggiornamento del libretto. Ma le misure delle gomme installate devono corrispondere a quanto riportato nel riquadro 3 frontale. Dal 2013 è possibile montare cerchi e pneumatici più grandi (o diversi) a patto che siano trascritti sulla carta di circolazione come vuole il D.M. n.20 del 10 gennaio 2013. Lo stesso vale per:

– le luci diurne a led (leggi come regolarizzare le luci DRL aftermarket);

– il gancio di traino;

– l’impianto di alimentazione GPL/metano installati dopo la prima immatricolazione.

Riguardo quest’ultimo non sempre è un vantaggio trovarlo già montato poiché l’auto potrebbe essere stata sfruttata a fondo e all’approssimarsi della data di scadenza delle bombole/serbatoio il proprietario ha deciso di disfarsene piuttosto che farle revisionare o sostituire.

Poco o niente cambia se l’impianto a gas è stato montato di recente: il proprietario insoddisfatto del funzionamento dell’auto o dei problemi irrisolti dall’installatore potrebbe aver deciso di chiudere con le auto a gas. In entrambi i casi potrete verificarlo solo durante la prova su strada, di cui parleremo più avanti.

COSA CONTROLLARE SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ

Se non l’avete già fatto richiedendo una visura della targa, controllate sul certificato di proprietà che non siano iscritte ipoteche o fermi amministrativi. Queste seguono sempre l’auto come garanzia del pagamento di eventuali debiti maturati nel tempo dal proprietario del veicolo, con tutti i grattacapi che ne conseguono. L’ipoteca sull’auto consente al creditore di mettere all’asta il veicolo finché il debitore non avrà soddisfatto il credito. Diverso è il caso del fermo amministrativo, iscritto – ad esempio – per il mancato pagamento di una cartella esattoriale, che limita la disponibilità del veicolo. In altre parole il veicolo può essere venduto, a patto che il compratore sia consapevole della sua esistenza, ma non può circolare, essere demolito o esportato all’estero.

Solo nel caso in cui il fermo amministrativo sia stato iscritto al PRA dopo il passaggio di proprietà (quindi non risultante alla richiesta della visura della targa) il provvedimento viene cancellato. Fidarsi troppo è una leggerezza che mette nei guai chi, a fronte di un acquisto di auto di modesto valore, si accolla senza saperlo ingenti debiti da saldare. Fate molta attenzione! E per finire, scaricate la check list dei controlli da fare sull’auto prima dell’acquisto.

CONTROLLARE I KM DI UN’AUTO USATA DALLA TARGA O TELAIO

Insieme alle verifiche fin qui elencate, può anche tornare utile controllare lo storico dei km, dei tagliandi e di eventuali incidenti dell’auto usata, utilizzando un servizio online utile e veloce che abbiamo provato per i nostri utenti. Basta inserire nel banner qui sotto il numero di telaio (chiamato anche “VIN”), o la targa dell’auto che si sta pensando di acquistare, e poi cliccare sul tasto ‘CONTROLLA L’AUTO ORA’ per verificare con facilità lo storico di revisioni, chilometri, ecc. Puoi anche cliccare qui per andare direttamente alla pagina per il controllo storico dei km e dei tagliandi fatti.

CONTROLLO AUTO USATE: ATTENTI ALLE TRUFFE

L’acquisto di un’auto usata da privati è sicuramente una buona occasione per spuntare un prezzo più basso. Tuttavia ci sono più rischi da cui stare alla larga che potete imparare a riconoscere con i consigli della guida all’acquisto auto usate. Uno dei più sottovalutati è l’acquisto di un’auto usata da privato che ha subito un incidente ed è stata riparata in economia dopo aver incassato la liquidazione del danno dall’assicurazione. Ecco perché un buon consiglio che vi diamo è chiedere la perizia tecnica di un esperto, che può venire fino all’indirizzo concordato. Inoltre, acquistare un’auto usata online da portali specializzati che certificano l’affidabilità dei venditori è un’ulteriore garanzia, come fa ad esempio Tenutabene. Clicca il banner qui sotto per maggiori informazioni.