Sicurezza Furgoni: Stellantis e Renault indietro nei test ADAS

Euro NCAP ha recentemente rilasciato le valutazioni di sicurezza per otto furgoni nella categoria dei piccoli VAN, mostrando un quadro variegato delle prestazioni di sicurezza e delle tecnologie di assistenza alla guida (ADAS) presenti su questi veicoli. Con l’adozione del protocollo di prova degli ADAS sui veicoli commerciali, solo i mezzi commerciali da lavoro possono ambire al badge Platinum se sono dotati di sistemi di sicurezza per prevenire gli incidenti. Nell’ultima tranche di valutazioni, Stellantis e Renault inseguono Mercedes e Volkswagen. Una lacuna che Euro NCAP ha esortato a colmare considerando che i piccoli VAN hanno una versione di MPV con i sedili per il trasporto passeggeri e sono utilizzati anche per la famiglia.

SOLO VOLKSWAGEN OFFRE GLI ADAS DI SERIE SU ID.BUZZ CARGO

Tra gli otto furgoni esaminati, Citroën Berlingo, FIAT Doblo, Opel/Vauxhall Combo, Peugeot Partner, Renault Kangoo Van e il Volkswagen Caddy Cargo hanno ottenuto la valutazione Gold di Euro NCAP. Mentre il Mercedes-Benz Citan e il VW ID.Buzz Cargo si sono distinti ottenendo la valutazione Platinum, la più alta possibile. Ciò che rende particolarmente significativa questa valutazione è il focus sulle tecnologie ADAS di serie mirate alla prevenzione degli incidenti. In un momento in cui la sicurezza stradale è una priorità crescente (vedi il report sugli incidenti in UE che provocano il 50% di vittime su strade extraurbane), tali tecnologie giocano un ruolo fondamentale nel ridurre il numero di incidenti, feriti e vittime.

PERCHE’ SONO IMPORTANTI GLI ADAS DI SERIE SUI FURGONI

Tuttavia, emerge una discrepanza significativa tra i produttori di furgoni. Ad esempio, anche tra i migliori, Volkswagen con il suo ID.Buzz Cargo, offre queste tecnologie come dotazione di serie, mentre Mercedes-Benz con il Citan, le rende disponibili solo come optional a pagamento. Per Euro NCAP queste differenze pongono degli interrogativi sulla responsabilità sociale d’impresa dei Costruttori.

Le Case auto potrebbero promuovere adeguatamente i sistemi ADAS per salvare vite umane anche sui mezzi da lavoro, per i quali le aziende guardano più alla convenienza del prezzo e sono meno propense ad investire nei sistemi di sicurezza a pagamento. Inoltre, sempre più spesso questi piccoli furgoni sono utilizzati dai corrieri per le consegne in città dell’ultimo miglio e possono più facilmente essere coinvolti in un incidente con pedoni e ciclisti.

NUOVI OBBLIGHI DAL 2024 PER GLI ADAS SUI VAN

A partire da luglio 2024, con l’entrata in vigore delle Norme generali di sicurezza (GSR), i produttori di furgoni saranno tenuti a garantire che determinate tecnologie di sicurezza siano presenti di serie anche sui VAN di categoria N1 di nuova immatricolazione. Il rischio, tuttavia, è che le Case possano limitarsi al rispetto delle disposizioni minime delle normative, un po’ come è accaduto anche per l’ISA, tra i sistemi ADAS obbligatori sulle auto dal 2022.