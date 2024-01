Rialzi Seggiolini Auto: i booster più sicuri secondo l’IIHS

Il ruolo dei Rialzi seggiolini Auto più noti anche come Booster è fondamentale per la sicurezza dei bambini in auto perché, a differenza di quanto si possa pensare, la sola cintura di sicurezza del veicolo non può proteggere adeguatamente il bambino, almeno fino a 150 cm di altezza o 12 anni di età. L’efficacia dei Rialzi Seggiolini Auto è stata valutata durante un test condotto dall’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Dei 54 nuovi seggiolini introdotti lo scorso anno, ben 47 hanno ottenuto il prestigioso punteggio BEST BET dall’IIHS, cioè i seggiolini auto che si adattano meglio alla maggior parte dei veicoli circolanti. Ecco di quali modelli si tratta.

VALUTAZIONI RIALZI SEGGIOLINI AUTO MIGLIORI E COMPATIBILITA’

La designazione BEST BET conferita dall’IIHS indica che un rialzo o booster offre una protezione ottimale per i bambini di età compresa tra 4 e 8 anni nelal maggior parte dei veicoli. Questo riconoscimento permette di individuare i seggiolini auto più sicuri che aiutano a ridurre il rischio di lesioni in caso di incidente. Oltre ai BEST BET, l’IIHS classifica i seggiolini anche con le valutazioni GOOD BET, Check Fit, e “Non consigliati”, a seconda dei risultati nei test. Nel test più recente sono stati valutati 54 seggiolini auto introdotti sul mercato USA (ma molti disponibili anche in Italia) nel 2023 con prezzi da 25 (Harmony Youth Booster Elite con Top Tether) a 450 $ (Graco Turn2Me 3-in-1). Ecco di seguito la lista dei seggiolini auto migliori per punteggio.

I BOOSTER PER BAMBINI PIU’ GRANDI CHE SI ADATTANO MEGLIO ALLE AUTO

Rialzi Seggiolini auto Best Bet: questi booster forniscono una buona protezione ai bambini da 4 a 8 anni, a prescindere dal modello di auto.

Britax Highpoint

Britax Skyline

Century Boost On 2-in-1 Slim High Back Booster

Century Boost On 2-in-1 Slim High Back Booster

Chicco KidFit Zip Air

Chicco KidFit Zip Air

Chicco KidFit Zip Plus

Chicco KidFit Zip Plus

Cybex Solution B2-Fix + Lux

Cybex Solution B-Fix

Diono Monterey 2XT

Diono Monterey 2XT

Diono Monterey 5iST FixSafe

Diono Radian 3QXT

Diono Radian 3RX

Diono Radian 3RXT Safe+

Diono Radian 3QX

Diono Solana

Diono Solana 2

Evenflo ALL4One

Evenflo ALL4One

Evenflo All4One DLX

Evenflo GoTime

Evenflo GoTime LX

Evenflo GoTime LX

Evenflo GoTime Sport

Evenflo GoTime Sport

Evenflo Revolve360

Graco 4Ever DLX Extend2Fit

Graco 4Ever DLX Extend2Fit

Graco 4Ever DLX Extend2Fit SnugLock

Graco 4Ever DLX Extend2Fit SnugLock

Graco 4Ever DLX SnugLock Grow

Graco 4Ever DLX SnugLock Grow

Graco Nautilus SnugLock Grow

Graco Nautilus SnugLock Grow

Graco Tranzitions SnugLock

Graco Tranzitions SnugLock

Graco TriRide

Graco TurboBooster LX

Graco TurboBooster Stretch

Graco TurboBooster Stretch

Graco Turn2Me 3-In-1 Car Seat

Graco 4Ever DLX SnugLock

Harmony Dreamtime Elite with LATCH

Harmony Dreamtime Elite with LATCH

Harmony Youth Booster Elite with LATCH

Rialzi Seggiolini auto Good Bet: questo booster assicura montaggio e utilizzo accettabili per la cintura nella maggior parte delle auto, minivan o SUV.

Evenflo All4One DLX

Rialzi Seggiolini auto Check Fit: questi booster hanno risultati diversi a seconda delle dimensioni del bambino e del modello del veicolo.

Britax Highpoint

Britax Skyline

Century Drive On 3-in-1

Graco 4Ever DLX SnugLock

Graco SlimFit3 LX

Graco True3Fit LX

SEGGIOLINI AUTO FINO A 12 ANNI O 150 CM DI ALTEZZA

Jessica Jermakian, vicepresidente della ricerca sui veicoli dell’IIHS, sottolinea l’importanza di un corretto utilizzo continuato dei rialzi. “Anche se sono dispositivi semplici, il loro utilizzo costante è fondamentale per garantire la sicurezza dei bambini durante ogni viaggio in auto. I genitori sono invitati a utilizzare i seggiolini rialzati fino a che la cintura di sicurezza del veicolo non si adatta correttamente senza di essi, generalmente intorno all’età di 12 anni”. Approfondisci molte altre info utili nei video #SicurEDU sui seggiolini auto e nella Guida completa al trasporto dei bambini in auto.