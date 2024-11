Mitsubishi L200, Latin NCAP: “1° pickup a 5 stelle nel crash test”

Il Latin NCAP, programma indipendente per la valutazione della sicurezza dei veicoli nuovi nell’America Latina e nei Caraibi, ha segnato un nuovo traguardo nella storia dei crash test. Nonostante molte autovetture siano ancora poco sicure rispetto alle gemelle occidentali (vedi il crash test della Citroen C3 a zero stelle), la Mitsubishi L200/Triton, prodotta in Thailandia, è diventata il primo pick-up a ottenere una valutazione di 5 stelle, un risultato che ridefinisce gli standard di sicurezza per i veicoli da lavoro e dimostra anche l’impegno di alcuni Costruttori a migliorare la sicurezza dei veicoli nei mercati emergenti.

CRASH TEST MITSUBISHI L200/TRITON: VIDEO E RISULTATI

La Mitsubishi L200/Triton nel crash test Latin NCAP si è distinta in entrambe le versioni, a cabina singola e doppia, con punteggi definiti eccellenti nei principali parametri di sicurezza per la protezione di:

Occupante adulto: 89,89% (cabina doppia) e 90,27% (cabina singola);

(cabina doppia) e (cabina singola); Occupante bambino: 91,16% (cabina doppia) e 86,36% (cabina singola);

(cabina doppia) e (cabina singola); Protezione pedoni e utenti vulnerabili della strada: 86,51% per entrambe le versioni;

per entrambe le versioni; Assistenza alla guida: 92,10% per entrambe le versioni;

Questi risultati sono stati ottenuti grazie a una dotazione di sicurezza completa, che include sette airbag, controllo elettronico della stabilità (ESC) di serie e avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS) disponibili come optional. Tra le tecnologie ADAS spiccano il sistema di frenata autonoma d’emergenza (AEB), il rilevamento degli angoli ciechi e il sistema di assistenza alla velocità (SAS).

UN MIGLIORAMENTO ECCEZIONALE: DA ZERO A CINQUE STELLE

Il risultato rappresenta una trasformazione radicale rispetto alla valutazione del 2019, quando la precedente versione del Mitsubishi L200 aveva ottenuto zero stelle, suscitando critiche diffuse. Mitsubishi ha risposto a queste preoccupazioni con un progetto di sicurezza completamente rivisto, sottoponendo volontariamente il nuovo modello ai crash test del Latin NCAP.

I test più recenti hanno incluso impatti frontali, laterali e contro un palo, oltre a verifiche su protezione contro il colpo di frusta, prestazioni dei sistemi ADAS e protezione dei pedoni. Nonostante queste ciò, gli esperti del protocollo NCAP hanno trovato la struttura del vano piedi è stata giudicata stabile e il livello di protezione offerto agli occupanti è risultato buono o adeguato in quasi tutti gli scenari.

PROTEZIONE PEDONI: UN PRIMATO PER I PICKUP

Oltre a garantire una sicurezza avanzata per gli occupanti, il crash test Mitsubishi L200 ha mostrato uno dei punteggi più alti mai registrati dal Latin NCAP nella protezione dei pedoni. Questo risultato è attribuibile a un’ottima progettazione passiva della carrozzeria e alle prestazioni del sistema AEB, particolarmente efficace nell’evitare collisioni con utenti vulnerabili della strada.

Secondo Alejandro Furas, segretario generale del Latin NCAP, questo risultato dimostra che i veicoli da lavoro possono raggiungere elevati standard di sicurezza senza compromessi. “Congratulazioni a Mitsubishi per questo risultato e per aver continuato la sua politica aziendale delle cinque stelle. Con questo risultato Mitsubishi diventa il primo Costruttore a offrire ai consumatori un pickup a cinque stelle secondo gli ultimi protocolli di valutazione del Latin NCAP.”

Anche Stephan Brodziak, presidente del Latin NCAP, ha elogiato il traguardo raggiunto dalla Mitsubishi: “Passare da zero a cinque stelle in pochi anni dimostra l’impegno di Mitsubishi per la sicurezza e segna una pietra miliare nella regione, in particolare nel segmento dei pick-up.”