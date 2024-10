Kia, auto più sicure: le prime 5 stelle nei crash test Latin NCAP

Il programma Latin NCAP, che valuta la sicurezza delle auto vendute nei mercati dell’America Latina e dei Caraibi, ha pubblicato i risultati del suo ultimo round di crash test del 2024, rivelando un progresso significativo per il costruttore automobilistico Kia. Per la prima volta, la casa automobilistica coreana ha ottenuto una valutazione di cinque stelle per i suoi modelli Kia K3/K3 Sedan e Kia K3 Hatchback/Cross, prodotti in Messico. Una pietra miliare per Kia e un esempio per l’industria automobilistica nei mercati emergenti, dove la sicurezza spesso è stata trascurata rispetto ai mercati più sviluppati.

CRASH TEST KIA K3: 5 STELLE IN AMERICA LATINA

I modelli Kia K3/K3 Sedan e K3 Hatchback/Cross hanno ottenuto punteggi alti in tutte le categorie di valutazione:

l’ 87,08% per la protezione degli occupanti adulti;

adulti; l’ 83,67% per la protezione dei bambini ;

per la protezione dei ; il 65,46% per la protezione dei pedoni e degli utenti vulnerabili della strada;

per la protezione dei della strada; l’80,84% in assistenza alla guida;

L’impegno di Kia si denota anche da una maggiore attenzione alla sicurezza sia passiva che attiva, con una dotazione di serie più ricca: 6 airbag, controllo elettronico della stabilità (ESC) e, come optional, sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Le prove di impatto frontale, laterale e contro un palo hanno evidenziato una struttura stabile del veicolo, con solo l’area del vano piedi giudicata instabile. La protezione degli occupanti adulti si è dimostrata adeguata o buona in tutti i test, con una completa protezione della testa e del collo. Tuttavia, si è rilevata una leggera esposizione della testa di uno dei bambini occupanti e alcune zone marginali di protezione per la testa dei pedoni, indicando aree di miglioramento per la protezione dei più vulnerabili.

UN ESEMPIO PER I COSTRUTTORI NEI MERCATI EMERGENTI

Bisogna precisare che le 5 stelle assegnate dal protocollo Euro NCAP, hanno un “valore” diverso rispetto a quelle LATIN NCAP, in ragione dei differenti protocolli di valutazione delle organizzazioni. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che si tratta di due mercati molto diversi, in cui anche le normative di omologazione sono distanti (vedi gli ADAS obbligatori in Europa dal 2024 su tutte le auto nuove). La mission degli enti di prova indipendenti è proprio colmare le lacune che esistono tra le varie aree geografiche e spingere i Costruttori a migliorare la sicurezza delle auto.

IL COMMENTO DI LATIN NCAP AL RISULTATO DEL CRASH TEST KIA

Il traguardo delle cinque stelle raggiunto da Kia con questi modelli segna un cambiamento significativo nella strategia del marchio, come sottolineato da Alejandro Furas, segretario generale del Latin NCAP. “Congratulazioni a Kia per questo risultato e per il suo notevole cambiamento aziendale verso auto più sicure. La K3 è il primo modello Latin NCAP a cinque stelle in assoluto per il gruppo e riflette la sua nuova direzione. Questo risultato trasmette un messaggio chiaro ai consumatori: modelli con prestazioni a cinque stelle in segmenti più accessibili sono possibili e stanno raggiungendo i nostri mercati.”

Le parole di Stephan Brodziak, presidente di Latin NCAP, rafforzano l’importanza di questa evoluzione per Kia: “È molto soddisfacente vedere come un marchio come Kia, che ha avuto diversi modelli valutati con zero stelle, uno con due stelle e solo un modello con tre stelle, abbia deciso di prendere più seriamente la protezione offerta ai propri consumatori. Ci auguriamo che questi risultati segnino l’impegno di Kia per la sicurezza dei veicoli e che in futuro avremo solo più auto Kia valutate con cinque stelle. Sebbene vi siano ancora aree di miglioramento per quanto riguarda la protezione fornita a pedoni e bambini passeggeri, esortiamo Kia a continuare a migliorare i suoi modelli.”