Euro NCAP: Tesla Model Y e due auto cinesi al Top nei crash test

Tesla, Genesis e i due nuovi brand cinesi Ora e Wey ottengono 5 stelle nei crash test Euro NCAP, la Kia Niro migliorabile nel Safety Assist

I crash test Euro NCAP di settembre rivelano gli attesissimi risultati, sia della Tesla Model Y prodotta a Berlino, sia di due nuove auto cinesi elettrificate del gruppo Great Wall Motor Company. Si tratta della piccola utilitaria elettrica Ora Funky Cat e del SUV Plug-in Hybrid Wey Coffee 01. Nella stessa tornata di prove sono state testate anche la Genesis GV60 e la nuova Kia Niro. I crash test Euro NCAP dimostrano che i costruttori cinesi alzano sempre di più gli standard di sicurezza e solo per l’assenza del Safety Pack (optional) della Kia Niro sono mancate le 5 stelle per l’auto coreana. Ecco una sintesi dei risultati per ogni modello con pro e contro.

CRASH TEST TESLA MODEL Y

La Tesla Model Y nel crash test Euro NCAP ha raggiunto il massimo punteggio nell’urto laterale. Ha dimostrato una buona protezione dei bambini a bordo nell’urto frontale overlap e ottenuto il punteggio più alto nella categoria Safety Assist e Protezione passeggeri. L’abitacolo della Model Y è rimasto stabile nel crash test offset frontale che coinvolge il 40% del muso. Tesla ha mostrato che un livello di protezione simile sarebbe fornito agli occupanti di corporatura diversa e seduti in posizioni diverse. L’analisi della decelerazione del carrello durante la prova della barriera deformabile, hanno rivelato che la Tesla Model Y non sarebbe pericolosa contro altri veicoli di massa differente. Nel crash test laterale contro la barriera e contro il palo, la Tesla Model Y ha dimostrato una buona o adeguata protezione di tutte le aree critiche del corpo. La Model Y è equipaggiata con airbag centrale per mitigare le lesioni da impatto tra gli occupanti. Il cofano della Tesla Model Y offre una protezione buona o adeguata alla testa di un pedone, meglio della zona inferiore e dei montanti del parabrezza. Nei test AEB della Tesla Model Y il sistema ha riconosciuto i pedoni e ha ottenuto il massimo punteggio verso i ciclisti.

CRASH TEST GENESIS GV60

Il crash test Genesis GV60 ottiene una valutazione di 5 stelle, tuttavia il SUV elettrico coreano ha mostrato margini di miglioramento nella protezione degli utenti più vulnerabili della strada. Nei crash test di impatto frontale la Genesis GV 60 offre una buona protezione a ginocchia e femori di guidatore e passeggero. Risulta invece marginale la protezione dal colpo di frusta dei sedili posteriori. Il cofano offre una protezione prevalentemente buona o adeguata alla testa di un pedone colpito, con risultati deboli o scarsi alla base del parabrezza e sui montanti rigidi del parabrezza. Nei test il sistema AEB verso i pedoni ha funzionato bene e verso i ciclisti ha evitato o mitigato le collisioni nella maggior parte dei casi.

CRASH TEST EURO NCAP AUTO CINESI: NEL 2022 NE VEDREMO TANTE

“In passato abbiamo visto buoni risultati da parte di alcuni produttori cinesi, ma anche alcuni molto scarsi”, dichiara Michiel van Ratingen, segretario generale di Euro NCAP. “Quest’anno, Euro NCAP testerà più auto cinesi di quanto non abbia mai fatto e Great Wall stabilisce lo standard da seguire”. Il crash test della Ora Funky Cat ha rivelato solo una marginale protezione del torace del conducente.

Nell’impatto frontale contro una barriera rigida infatti la protezione di tutte le aree critiche del corpo è buona o adeguata. La Wey Coffee 01 nell’urto contro la barriera rigida è stata penalizzata per l’apertura del portellone posteriore. Il paraurti offre una buona protezione a gambe e bacino per gli utenti vulnerabili. L’AEB risponde bene alla presenza del pedone e di un ciclista.

CRASH TEST KIA NIRO 2022

Il crash test della nuova Kia Niro raggiunge le 5 stelle Euro NCAP solo con ‘Safety pack’, altrimenti si fermerebbe a 4. Nel crash test frontale entrambi i manichini di 10 e 6 anni sono protetti adeguatamente, mentre nel test contro la barriera laterale, è stata rilevata una protezione debole alla testa del manichino da 10 anni. Nella valutazione Safety Assist di serie la Kia Niro riceve il punteggio più basso: nelle valutazioni non reagisce alle auto che si immettono sul suo percorso. La protezione offerta dal cofano alla testa di un pedone colpito è stata prevalentemente buona o adeguata, con scarsi risultati registrati alla base del parabrezza e sui montanti rigidi del parabrezza. La telecamera dell’AEB è utilizzata anche per il riconoscimento dei segnali stradali che però non ha soddisfatto i requisiti Euro NCAP.