Euro NCAP: 5 Brand emergenti su 8 testati al top in sicurezza

La sicurezza dei brand auto emergenti è sempre più sotto i riflettori grazie alla diffusione di nuovi modelli prodotti in Asia (nello Speciale Aftersales Brand Auto Emergenti, trovate le interviste di SICURAUTO.it ai responsabili dell’Aftersales in Italia). Con l’evoluzione continua dei sistemi di protezione e l’ascesa delle auto elettriche, Euro NCAP continua a svolgere un ruolo cruciale nel garantire che le nuove vetture siano davvero all’altezza delle aspettative. I recentissimi test del 2025 lo dimostrano: le valutazioni sono più severe e le differenze tra un’auto e l’altra emergono in modo netto. Nei prossimi paragrafi riportiamo una sintesi dei crash test Euro NCAP con video dei modelli Chery Tiggo 7 & 8, Ford Tourneo Courier, Hyundai INSTER, Lynk & Co 02, MG P9 EV, Omoda 9, Polestar 4, Zeekr 7X.

CRASH TEST CHERY TIGGO 7 E TIGGO 8: AIRBAG LATERALE IL PUNTO DEBOLE

I SUV di media dimensione Tiggo 7 e Tiggo 8, del costruttore CHERY, puntano a conquistare il mercato europeo con un prezzo competitivo e dotazioni ricche. Tuttavia, i crash test Euro NCAP hanno fatto emergere una criticità importante: il malfunzionamento dell’airbag a tendina laterale.

Durante le prove d’urto laterali, l’airbag – progettato per proteggere testa e torace degli occupanti – non si è attivato correttamente, lasciando esposta in particolare la testa di un bambino seduto sul sedile posteriore. Chery ha avuto la possibilità di correggere il problema e ha proposto un aggiornamento dell’installazione, ma nel test successivo il componente si è addirittura staccato dal montante, aggravando le preoccupazioni. Per questo motivo entrambi i modelli sono stati penalizzati nella valutazione finale, scendendo a quattro stelle e mancando il massimo riconoscimento.

CRASH TEST HYUNDAI INSTER: PROBLEMA ALLA PORTA DEL GUIDATORE

L’INSTER, citycar elettrica di Hyundai, si presenta come una soluzione interessante per chi cerca un’auto compatta, stilosa ed economica. Ma non tutto è andato liscio nei test. Durante la prova d’impatto laterale dei crash test Euro NCAP, la porta del conducente si è sganciata, rischiando di compromettere l’integrità dell’abitacolo e la protezione del guidatore. Pur raggiungendo un buon livello generale di sicurezza, questo dettaglio ha limitato la valutazione complessiva dell’INSTER a quattro stelle, lasciando spazio a futuri miglioramenti.

CRASH TEST FORD TOURNEO COURIER: IL RITORNO CON UN UPGRADE

Già testata nel 2024, la Ford Tourneo Courier – veicolo multiuso pensato per le famiglie – aveva ottenuto tre stelle a causa di una protezione insufficiente per i passeggeri posteriori nel test con barriera rigida a tutta larghezza. Il costruttore ha però rivisto il sistema di ritenuta posteriore e ha chiesto un nuovo esame. Il miglioramento si è rivelato efficace: nel nuovo round di test, la Tourneo Courier ha ottenuto quattro stelle, dimostrando che l’impegno nella sicurezza può portare risultati concreti.

LE AUTO A CINQUE STELLE: POLESTAR, MG, ZEEKR, OMODA E LYNK & CO

Non tutto è stato critico, anzi. Ben cinque modelli hanno conquistato il punteggio massimo grazie a prestazioni eccellenti in tutte le aree di valutazione:

Polestar 4

Lynk & Co 02

OMODA 9

ZEEKR 7X

MG P9 EV

Il SUV coupé elettrico Polestar 4 si è distinto in particolare per la protezione degli occupanti adulti, con un punteggio del 92%, seguito da MG P9 e Zeekr 7X al 91%, e da Lynk & Co 02 e Omoda 9 con il 90%.

SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA: LYNK & CO IN TESTA

Oggi la sicurezza passa anche dalla capacità dell’auto di evitare un incidente prima che accada grazie ai sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Da questo punto di vista, la Lynk & Co 02 ha primeggiato, ottenendo un impressionante 89% nei test sui sistemi di assistenza alla guida, davanti a MG P9 e Zeekr 7X, entrambi con l’83%.