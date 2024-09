Crash test Euro NCAP: solo 3 stelle a Jeep Avenger

Nel recente ciclo di crash test condotti da Euro NCAP, sono emersi i risultati sulla sicurezza di diversi modelli di automobili, con valutazioni che spaziano dalle 3 alle 5 stelle. Tra i veicoli esaminati, si annoverano modelli di marchi prestigiosi come Audi, Ford, Jeep, Renault, Subaru, XPENG e BYD. Tra le valutazioni a 5 e 4 stelle dei vari modelli, che commentiamo di seguito con i video dei crash test, la Jeep Avenger riceve solo 3 stelle, per criticità nella protezione di adulti e bambini e una dotazione di sicurezza e ADAS migliorabile.

AUDI Q6 E-TRON NEL CRASH TEST EURO NCAP

L’Audi Q6 e-tron ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle nei crash test, distinguendosi per un’ottima protezione degli occupanti adulti e bambini (prova superata con il massimo punteggio). Qualche nota negativa la riceve nella prova di compatibilità di impatto con altri veicoli migliorabile, prevalentemente a causa del peso.

Inoltre nella valutazione dei sistemi di assistenza alla guida, la frenata autonoma riconosce correttamente ciclisti e motociclisti ed è presente oltre all’avviso, anche il blocco delle porte se sta arrivando un ciclista o un centauro dalla zona posteriore. Non è presente invece la frenata autonoma posteriore e quella anteriore invece è risultata migliorabile nel riconoscere i bambini.

FORD EXPLORER NEL CRASH TEST EURO NCAP

Anche la Ford Explorer ha ottenuto una valutazione di cinque stelle, con un’ottima protezione per gli occupanti adulti e bambini. Il SUV americano, noto per le sue dimensioni generose può migliorare nella compatibilità con altri veicoli in caso di impatto frontale.

Il funzionamento della frenata autonoma anteriore è stato valutato come migliorabile verso i pedoni sia anteriore che posteriore, mentre è buono nei confronti di ciclisti e motociclisti.

XPENG G6 NEL CRASH TEST EURO NCAP

Il marchio cinese XPENG continua a guadagnare terreno nel mercato europeo, e il suo modello G6 non fa eccezione. Con 5 stelle ottenute nei test Euro NCAP, la XPENG G6 offre una protezione degli adulti molto buona, bona compatibilità negli impatti nonostante il peso da 2 tonnellate. Migliorabile è invece la protezione del torace del passeggero posteriore che è scarsa. Il punteggio è massimo anche nei crash test laterali, ma nonostante l’airbag centrale il passeggero tocca con la testa la spalla del conducente, per questo motivo non viene attribuito un punteggio extra.

La protezione dei pedoni è migliorabile poiché il frontale provoca lesioni al femore e bacino del manichino. Il funzionamento della frenata autonoma invece è buono con i pedoni e molto buono con i ciclisti. E’ presente l’avviso di ciclista in arrivo se si apre la portiera e l’assistenza al cambio di corsia che avvisa se sopraggiungono motociclisti anteriormente o posteriormente.

SUBARU CROSSTREK E IMPREZA NEL CRASH TEST EURO NCAP

La Subaru Crosstrek, insieme al suo modello gemello Impreza, ha raggiunto il massimo punteggio di 5 stelle. La protezione degli occupanti nell’impatto frontale risulta mediocre sul torace, mentre i test di impatto laterali sono superati a pieni voti. Una curiosità sull’airbag centrale: c’è e funziona, ma è stato penalizzato perché Subaru non ha dimostrato che riesce a fornire la stessa protezione se l’impatto avviene dal lato opposto a quello dove è istallato. Ottimo punteggio anche per l’efficacia degli ausili alla guida, sebbene il riconoscimento dei pedoni bambini sia migliorabile con poca luce. La valutazione della frenata autonoma è massima verso i ciclisti e in presenza di motociclisti che sopraggiungono impedisce il cambio di corsia.

RENAULT SYMBIOZ E CAPTUR NEL CRASH TEST EURO NCAP

Il Renault Symbioz ha ottenuto 4 stelle nei crash test, un risultato inferiore rispetto ai modelli precedenti della casa francese, come il Captur, che aveva ottenuto cinque stelle nelle versioni del 2013 e 2019. Sebbene la protezione degli occupanti sia globalmente buona, la protezione è risultata scarsa sul torace del conducente, sulla gamba destra è mediocre e la plancia potrebbe provocare minime lesioni a tibie e femori del conducente.

Tuttavia, la valutazione a quattro stelle indica che il Symbioz rimane un’auto mediamente sicura con ampi margini di miglioramento per la protezione del collo del bambino di 10 anni nell’impatto frontale. Non sono presenti, la frenata autonoma in retromarcia, l’avviso di presenza di ciclisti lateralmente, ma il funzionamento della frenata autonoma anteriore è accettabile. E’ invece migliorabile il riconoscimento dei bambini sia di giorno che in assenza di luce.

La Renault Captur riceve la stessa valutazione della Symbioz, ad eccezione di una migliore valutazione nella compatibilità per il peso leggermente minore.

JEEP AVENGER NEL CRASH TEST EURO NCAP

Il risultato più sorprendente di questa tornata di test è stato quello della Jeep Avenger, che ha ottenuto solo 3 stelle. Nonostante gli importanti riconoscimenti ricevuti, tra cui il titolo di Auto dell’Anno 2023, il SUV elettrico ha mostrato gravi lacune nei test Euro NCAP.

Nel crash test offset di compatibilità con altri veicoli e protezione generale passeggeri anteriori accettabili. Un’eccessiva pressione sul torace del passeggero posteriore ha comportato la valutazione mediocre nel crash test frontale pieno. Nel crash test laterale riceve un punteggio pieno, ma manca l’airbag centrale anteriore, quindi difatti ne esce senza punteggio aggiuntivo. Nell’impatto laterale opposto invece la ritenuta dei passeggeri è mediocre.

La protezione dei bambini nell’impatto frontale, è considerata accettabile per il bambino di 6 anni (accelerazione a carico del collo non pericolosa). Nel test di impatto laterale, il bambino di 10 anni sul lato opposto all’impatto ha una protezione laterale nulla.

La protezione dei pedoni è compromessa parzialmente solo dai bordi laterali rigidi del parabrezza. Mentre l’assenza della frenata autonoma in retromarcia, l’impossibilità di riconoscere i pedoni e i ciclisti in un incrocio, il riconoscimento di bambini che sbucano dalle auto parcheggiate solo di giorno e in maniera mediocre (in assenza di luce non li “vede”), lo scarso riconoscimento dei motociclisti e la frenata autonoma parzialmente efficace solo verso le macchine lente o che rallentano davanti, hanno contribuito ad abbassare il punteggio complessivo della Avenger che si ferma a 3 stelle Euro NCAP.