Crash test Euro NCAP a 5 stelle per Alfa Romeo Tonale e altre novità 2022

5 stelle per la Alfa Romeo Tonale nei test Euro NCAP come Cupra Born, Kia Sportage e Mercedes Classe T. Solo 4 stelle per BMW i4 e Toyota Aygo X

Sette modelli testati nell’ultima sessione di crash test Euro NCAP prima della pausa estiva. Due SUV compatti ottengono le 5 stelle ai crash test: Alfa Romeo Tonale e Kia Sportage, insieme all’elettrica Cupra Born, alla Mercedes Classe T e il modello commerciale Mercedes Citan Tourer. Si fermano a 4 stelle l’elettrica BMW i4 e la piccola Toyota Aygo X. Tutti i test si attengono al protocollo Euro NCAP 2020.

CRASH TEST EURO NCAP ALFA ROMEO TONALE

La struttura e i sistemi di ritenuta dell’Alfa Romeo Tonale proteggono molto bene gli occupanti nel crash test offset MPDB. Di contro la struttura del frontale è molto aggressiva contro le altre automobili. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore subisce una compressione accettabile sul torace. Entrambi i crash test laterali sono superati a pieni voti dalla Tonale, tuttavia la mancanza dell’airbag centrale non permette un buon trattenimento in caso d’impatto sul lato opposto. I bambini sono ben protetti nel test laterale, nel crash test frontale le sollecitazioni su collo e torace sono accettabili per entrambi. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per gli occupanti anteriori, migliorabile sui posti posteriori. Presente la frenata anti multicollisione.

CRASH TEST ALFA ROMEO TONALE: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

Troppo rigido il frontale dell’Alfa Romeo Tonale nelle estremità laterali di cofano e parabrezza nel crash test d’investimento. Buona la protezione offerta alle ginocchia del pedone investito su tutta la larghezza del musetto. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene con i ciclisti e le altre automobili, in maniera accettabile con i pedoni. Il limitatore di velocità è presente, supportato dalla segnalazione dei limiti tramite telecamera e mappa GPS. In un secondo momento si valuterà il sistema “base” senza mappatura GPS. Il mantenimento di corsia si comporta molto bene, anche in situazioni di emergenza.

CRASH TEST EURO NCAP BMW i4

Nei due crash test frontali la BMW i4 protegge in maniera adeguata gli occupanti adulti. Nel crash test offset MPDB il frontale della i4 si dimostra abbastanza compatibile con le altre auto. Nei crash test laterali il punteggio ottenuto è il massimo, accettabile la ritenuta in caso d’impatto sul lato opposto nonostante la mancanza dell’airbag centrale. A causa di questa mancanza non è possibile ottenere punti extra. I bambini ottengono il massimo punteggio in entrambi i crash test. La protezione dal colpo di frusta è ottima su tutti i posti a sedere. Presente il sistema eCall avanzato, manca la frenata anti multicollisione.

CRASH TEST BMW i4: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

Grazie al cofano attivo, la BMW i4 protegge bene il pedone in caso d’investimento. Troppo rigido soltanto il bordo anteriore del cofano, colpito dal bacino del pilota. Soltanto accettabile la performance del sistema di frenata autonoma, sia con ciclisti e pedoni, sia con le altre auto. Migliorabile anche il mantenitore della corsia in situazioni di emergenza. Presente di serie anche il limitatore di velocità con segnalazione dei limiti tramite telecamera e mappa GPS.

CRASH TEST EURO NCAP CUPRA BORN

Nei crash test frontali la Cupra Born protegge adeguatamente pilota e passeggeri. Da segnalare la moderata compatibilità nel test offset MPDB. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. L’airbag centrale previene contatti fra i passeggeri anteriori, tuttavia il trattenimento nell’impatto laterale sul lato opposto è mediocre. Ottima la protezione dei bambini nei due crash test. Buona anche la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti in caso di tamponamento. Presente il sistema eCall e la frenata anti multicollisione.

CRASH TEST CUPRA BORN: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

Ad eccezione del bordo laterale del parabrezza, il frontale della Cupra Born protegge bene il pedone investito. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con pedoni e ciclisti. Molto bene invece la valutazione contro le altre automobili. Buono anche il mantenitore della corsia, deciso anche in situazioni di emergenza. L’avviso delle cinture riconosce anche la presenza degli occupanti posteriori. Il limitatore di velocità non è supportato dal riconoscimento della segnaletica.

CRASH TEST EURO NCAP KIA SPORTAGE

La Kia Sportage deriva strettamente dalla Hyundai Tucson testata lo scorso anno. Nel crash test offset MPDB la protezione degli occupanti è accettabile, moderata la compatibilità contro le altre automobili. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del conducente è di medio livello. Accettabile la protezione del torace nel crash test laterale, mediocre nel più severo test del palo. L’airbag centrale previene contatti fra gli occupanti e permette un accettabile trattenimento in caso d‘impatto sul lato opposto. Accettabile la trazione sul collo del bambino di 10 anni nel crash test frontale, anche nell’impatto laterale l’accelerazione della testa è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, mediocre sul divano posteriore. La Kia Sportage è dotata del sistema eCall avanzato e della frenata anti multicollisione.

CRASH TEST KIA SPORTAGE: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

Il crash test d’investimento della Kia Sportage mette in mostra un’eccessiva rigidezza del bordo del cofano e dei montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni, ottimo invece con i ciclisti. Migliorabile la rilevazione delle auto da parte del sistema di frenata autonoma, basato solo su telecamera. Il mantenitore della corsia si comporta molto bene, anche in situazioni critiche. Il limitatore di velocità è coadiuvato dalla telecamera di riconoscimento segnaletica.

CRASH TEST EURO NCAP MERCEDES CLASSE T – CITAN TOURER

Il crash test sulla Mercedes Classe T è valido anche per la versione commerciale Mercedes Citan Tourer. Nel crash test offset MPDB la protezione del torace del pilota è mediocre. Alcune zone rigide possono provocare lesioni a femore e ginocchio del conducente. Buona invece la compatibilità contro le altre auto. Accettabile la pressione sul torace del passeggero posteriore nel crash test frontale pieno. Massimo punteggio nel test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è adeguata. La Citan è dotata dell’airbag centrale, che evita contatti fra gli occupanti anteriori e trattiene adeguatamente negli impatti sul lato opposto. Accettabile la pressione sul torace e collo del bambino di 10 anni nel test frontale. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti. La dotazione prevede il sistema eCall avanzato.

CRASH TEST MERCEDES CLASSE T – CITAN TOURER: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

La Mercedes Classe T protegge adeguatamente il pedone investito, solo il centro della zona d’impatto del bacino e i montanti del parabrezza sono troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma si comporta adeguatamente con i pedoni, molto bene invece con i ciclisti. Buona la performance anche con le automobili. Efficace il mantenitore della corsia, anche in situazioni di emergenza. L’avviso delle cinture riconosce la presenza degli occupanti posteriori. Il limitatore di velocità è supportato dal riconoscimento della segnaletica tramite telecamera.

CRASH TEST EURO NCAP TOYOTA AYGO X

Nel crash test offset MPDB la Toyota Aygo X comprime eccessivamente il torace del pilota. Anche ginocchia e femori possono colpire parti rigide sotto la plancia. Grazie alla sua leggerezza la Aygo X ha una buona compatibilità contro le altre auto. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace è di medio livello. Massimo punteggio nei due crash test laterali, tuttavia la mancanza dell’airbag centrale fa ottenere il peggior risultato possibile in caso di impatto sul lato opposto. Accettabile la trazione sul collo dei due bambini nel crash test frontale, nel test laterale la pressione sul torace del bambino di 10 anni è eccessiva, mediocre l’accelerazione della testa. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti. Presente il sistema eCall avanzato e la frenata anti multicollisione.

CRASH TEST TOYOTA AYGO X: PEDONI ED EQUIPAGGIAMENTO

Il frontale della Toyota Aygo X presenta delle zone rigide per il pedone investito, sui bordi del parabrezza e dove impatta il bacino. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene con i pedoni, in maniera accettabile con i ciclisti. Buona la prestazione con le automobili. L’avviso delle cinture slacciate riconosce la presenza sui sedili posteriori. Il limitatore di velocità è supportato dalla telecamera per il riconoscimento della segnaletica. Il mantenitore della corsia di marcia si comporta bene, anche in situazioni di emergenza.