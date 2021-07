Crash test Cargo bike per bambini: quanto viaggiano sicuri?

Le cargo bike sono un’alternativa green per trasportare due bambini e la spesa in città o in vacanza, ma quanto sono sicure? Ecco il crash test ADAC

L’utilizzo delle biciclette cargo bike sta rimpiazzando sempre di più le auto in molte città e aumenta la disponibilità di modelli e soluzioni per trasportare due bambini come passeggeri. Ma qual è il sistema migliore e più sicuro? L’ADAC ha realizzato un crash test con diversi modelli di bici per trasporto bambini. Ecco i pro e i contro di ogni tipologia.

COMPARATIVA CARGO BIKE PER TRASPORTO BAMBINI

Il crash test dell’Automobile Club Tedesco ha messo a confronto la sicurezza in caso d’incidente delle bici da carico cosiddette cargo bike e rimorchio. Le cargo bike hanno il telaio posteriore allungato su cui si possono installare fino a due seggiolini per bambini. Il rimorchio invece può essere collegato dietro la bicicletta e ospitare un bambino, mentre un altro può essere portato nel seggiolino per bambini tradizionale sulla bicicletta. L’ADAC ha esaminato la maneggevolezza, il comfort, il comportamento di guida e la sicurezza dei vari sistemi. La prova chiave è l’incidente simulato che può accadere in città. Un’auto colpisce i cinque diversi sistemi di trasporto a una velocità di 30 km/h e un’angolazione di 45 gradi con a bordo un manichino adulto e due manichini per bambini. Ecco il video qui sotto del crash test cargo bike.

RISULTATI CRASH TEST CARGO BIKE

Il risultato medio secondo l’ADAC è che non esiste un sistema ottimale che possa essere consigliato a tutti. “Ognuno ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi svantaggi e c’è molto da recuperare, soprattutto quando si tratta di sicurezza”. Il risultato: i due sistemi con box di trasporto (cargo bike Long John e cargo bike a due corsie) si sono ribaltati su un fianco dopo l’urto. A causa della superficie liscia dei box di trasporto, sono scivolati notevolmente di più rispetto ai sistemi senza box di trasporto. Nel peggiore dei casi, si possono prevedere conseguenze pericolose con i veicoli che sopraggiungono. Il modello cargo bike con la posizione di seduta alta per i bambini non offre alcuna protezione aggiuntiva per il bambino. I fianchi e le gambe vengono colpiti direttamente in caso di urto, la testa del manichino urta l’asfalto e continua a scivolare senza protezione.

CARGO BIKE: CONSIGLI SULLA SCELTA DEL MODELLO MIGLIORE

Chi è interessato a comprare una cargo bike per il trasporto dei bambini in bicicletta deve avere chiari gli utilizzi e le esigenze. In generale, secondo l’ADAC una cargo bike deve avere queste caratteristiche:

– Dovrebbe occupare poco spazio;

– Essere adatta all’uso sporadico o di tutti i giorni;

– Adeguata al trasporto di altri oggetti di uso quotidiano oltre ai bambini;

– Valutare la possibilità che la cargo bike o il rimorchio si possano trasportare ad esempio in vacanza;

Ecco invece i commenti e i consigli dell’ADAC sulle cargo bike testate:

– Se desideri un alto livello di sicurezza per i tuoi bambini, nonché un buon comportamento di guida e una maneggevolezza, scegli il tandem;

– Una buona sicurezza, flessibilità e un alto livello di comfort, sono le caratteristiche di un rimorchio per bicicletta pieghevole;

– Se desideri sostituire l’auto, percorrere lunghe distanze e trasportare la tua spesa, puoi utilizzare la cargo bike Long John;

– Per percorrere brevi distanze con molte fermate e trasportare anche la spesa, puoi utilizzare la cargo bike a due posti;

– Se di solito trasporti solo un bambino e porti con te solo il secondo bambino occasionalmente e per un tempo limitato il rimorchio è la scelta giusta.