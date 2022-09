Crash test Alce, all’inventore del manichino il Premio Ig Nobel 2022

L’invenzione che ha contribuito alla sicurezza delle auto insignita dell’Ig Nobel 2022: ecco com’è nato il buffo manichino di Magnus Gens

Neppure il suo inventore avrebbe immaginato che il manichino del crash test dell’alce potesse ottenere così tanta notorietà a distanza di anni da finire tra i vincitori del Nobel. Si tratta in realtà del premio satirico Ig Nobel che comunque ha permesso di scoprire i retroscena della nascita di un test che ha gettato le basi per il miglioramento della sicurezza passiva delle auto. Anche per questo motivo, rispetto ad altre invenzioni e ricerche più strane insignite del premio Ig Nobel 2022, forse il manichino dell’alce usato nei primi crash test, per quanto buffo, avrebbe meritato una celebrazione meno ironica. Ma concentriamoci sui dettagli più interessanti di questa invenzione.

COME E’ NATO IL CRASH TEST AUTO CONTRO ALCE

Il manichino per crash test dell’alce è stato ideato da Magnus Gens, ingegnere informatico che ha dedicato una tesi di laurea allo studio degli incidenti stradali tra le auto e gli animali selvatici. Vista l’elevata frequenza di incidenti in Svezia di auto che investono un alce, Magnus ha condotto un approfondito studio sull’anatomia degli animali per poter realizzare il manichino da crash test dell’alce, per cui ha ricevuto il premio Ig Nobel. Poi ha analizzato i dati degli impatti contro le auto attraverso dei veri crash test come quelli attuali. Considerando il lavoro che c’è nella preparazione di un crash test come quello che vi abbiamo mostrato al centro sicurezza Fiat di Torino, in effetti sorprende che la ricerca dell’ingegnere svedese sia finita tra i premi Ig Nobel di cui parliamo nei paragrafi successivi.

PREMIO IG NOBEL AL MANICHINO DELL’ALCE: IL COMMENTO DELL’INVENTORE

Perché proprio l’alce? Ogni anno in Svezia si verificano migliaia di collisioni con questi animali e almeno 10 persone perdono la vita. Come riporta BBC News, “È stato sicuramente divertente e intrigante per me rivivere i ricordi di quel momento”, ha dichiarato Magnus. Lo studio dell’ingegnere ha approfondito oltre all’anatomia degli alci anche la variabile densità corporea. Questo studio ha portato alla realizzazione del manichino da crash test costruito con diversi dischi di gomma appeso con cavi d’acciaio contro cui venivano lanciate le auto per studiare le conseguenze dell’impatto sui passeggeri. “Un alce peserà qualcosa come 250 o 300 kg, ma l’auto pesa forse 2.000 kg”, ha ricordato Magnus. “E’ un impatto terribile che riesce quasi a strappare il tetto dell’auto. Abbiamo visto esplodere il parabrezza e il vetro finire sui passeggeri anteriori”.

PREMI IG NOBEL 2022: COSA SI VINCE

L’invenzione di Magnus è stata d’ispirazione per i Costruttori di veicoli che hanno sviluppato prove per migliorare la sicurezza dei veicoli. Ma ci sono anche altre ricerche più strane che hanno vinto il premio Ig Nobel 2022:

– cardiologia applicata: Eliska Prochazkova e alcuni colleghi hanno trovato prove che i battiti cardiaci di nuovi partner si sincronizzano quando le persone si incontrano per la prima volta se si sentono attratti l’uno dall’altro;

– letteratura: Eric Martínez e colleghi, per aver analizzato ciò che rende difficile la comprensione dei documenti legali;

– biologia: Solimary García-Hernández e Glauco Machado, per aver studiato come la stitichezza influisce sulla riproduzione degli scorpioni;

– medicina: Marcin Jasiński e colleghi, hanno dimostrato che quando i pazienti si sottopongono ad alcune forme di chemioterapia tossica, subiscono meno effetti collaterali dannosi se si somministra il gelato;

– fisica: Frank Fish e colleghi, hanno studiato come gli anatroccoli riescono a nuotare in formazione;

– ingegneria: Gen Matsuzaki e colleghi, hanno scoperto il modo più efficiente di girare una manopola con le dita;

– storia dell’arte: Peter de Smet e Nicholas Hellmuth, per il loro studio “Un approccio multidisciplinare alle scene di clisteri rituali sulle ceramiche Maya”;

– pace: Junhui Wu e colleghi, per aver sviluppato un algoritmo che aiuta a capire quando una persona dice la verità e quando mente, riguardo a pettegolezzi;

– economia: Alessandro Pluchino e colleghi, per aver spiegato, matematicamente, perché il successo il più delle volte non va ai più talentuosi, ma ai più fortunati;

– ingegneria della sicurezza: Magnus Gens, per lo sviluppo di un manichino per crash test contro alci.

Il premio perfettamente in tema con l’ilarità della celebrazione consiste per ogni vincitore in una banconota da 10 trilioni di dollari dello Zimbabwe e un trofeo di carta in PDF da ritagliare e assemblare.