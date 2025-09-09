Auto cinesi più sicure di molte europee nei crash test Euro NCAP

Euro NCAP, l’ente indipendente di riferimento per la valutazione delle prestazioni di sicurezza dei veicoli in Europa, ha recentemente pubblicato i risultati di una nuova tornata di crash test, portando alla luce performance sorprendenti e confermando l’impegno costante dell’industria verso standard sempre più elevati. Sedici nuovi modelli sono stati messi alla prova, delineando un quadro complessivo estremamente positivo.

TOGG T10F E T10X: LA NUOVA STELLA TURCA BRILLA A CINQUE STELLE

Un ingresso trionfale nel mercato europeo segnato da una sicurezza senza compromessi, promettendo un futuro radioso per il brand emergente. Probabilmente un nome sconosciuto ai più, Togg, il nuovo costruttore automobilistico turco, ha fatto un debutto eccezionale nei test Euro NCAP con i suoi primi due modelli destinati al mercato europeo: la berlina elettrica T10F e il SUV elettrico T10X.

Entrambe le vetture hanno conquistato l’ambita valutazione di cinque stelle. La T10F ha impressionato con un punteggio del 95% nella protezione occupanti adulti, mentre la T10X ha raggiunto un notevole 94%, posizionandosi tra le auto più performanti mai testate dall’ente. Allo stesso modo, entrambi i modelli hanno dimostrato un’eccellente protezione per i bambini (85% nella categoria occupanti bambini) e per pedoni e ciclisti, oltre a sistemi di assistenza alla guida robusti ed efficaci. Togg, che mira a esportare un milione di veicoli elettrici entro il 2030, si presenta come un serio contendente nel settore, unendo design Pininfarina a una solida ingegneria.

FIREFLY: L’ELETTRICA COMPATTA CHE ILLUMINA LA SICUREZZA

Una dimostrazione brillante di come le vetture più piccole possano eccellere in sicurezza, sfidando le aspettative del mercato. Un’altra novità che ha catturato l’attenzione è la Firefly, la prima auto elettrica del nuovo marchio appartenente al gruppo cinese NIO. Questa compatta elettrica ha non solo raggiunto le cinque stelle Euro NCAP, ma ha anche registrato un risultato straordinario nella protezione degli occupanti adulti, con un 96%.

Questo è il punteggio più alto ottenuto da qualsiasi autovettura valutata da Euro NCAP dall’inizio del 2024. La Firefly dimostra in modo inequivocabile che le dimensioni ridotte non sono sinonimo di minore sicurezza; grazie a ricerca e sviluppo approfonditi e a un’ingegneria innovativa, anche le vetture elettriche più accessibili possono offrire livelli di protezione d’eccellenza, a beneficio dei consumatori.

ALTRI MODELLI EUROPEI E NON SOTTO LA LENTE EURO NCAP

Un’analisi approfondita di sedici veicoli evidenzia un impegno generale verso l’eccellenza, sebbene alcune eccezioni richiedano attenzione. In totale, gli esperti di Euro NCAP hanno sottoposto 16 nuovi modelli a test rigorosi, valutando ogni aspetto, dalla sicurezza passiva alla funzionalità dei più recenti sistemi di assistenza alla guida. È incoraggiante notare che la maggior parte dei modelli ha ottenuto il massimo punteggio complessivo di cinque stelle. Tra questi, SUV di marchi consolidati come Audi Q4 e-tron, Hyundai IONIQ 9, MINI Aceman e smart #5 hanno tutti fornito risultati robusti. Anche la MINI Cooper tre porte ha continuato a impressionare con una performance solida da cinque stelle.

I CONTRIBUTI ASIATICI: SICUREZZA GLOBALE A PORTATA DI MANO

I produttori cinesi e coreani si affermano con veicoli elettrici che competono efficacemente sui rigorosi standard di sicurezza europei. Cinque case automobilistiche cinesi hanno dimostrato un livello di sicurezza competitivo, allineandosi ai loro omologhi europei e coreani nel settore dei veicoli elettrici. Modelli come l’AION V (SUV), EXLANTIX ES (berlina familiare), IM IM6 (crossover) e BYD DOLPHIN SURF (hatchback familiare) sono una prova ulteriore della capacità dell’industria automobilistica cinese in rapida crescita di produrre auto con livelli di sicurezza globalmente comparabili. Nello Speciale Aftersales Brand Auto Emergenti, abbiamo intervistato i responsabili aftersales dei nuovi Brand per scoprire come si prendono cura dei clienti in Italia.

Tuttavia, nonostante le cinque stelle, sia la Lynk & Co 08 (SUV elettrico) che il Volkswagen ID.Buzz, la moderna reinterpretazione del leggendario campervan Type 2, hanno rischiato di perdere la quinta stella a causa di una protezione pelvica non ottimale per i pedoni, evidenziando aree di miglioramento anche in modelli altrimenti eccellenti.

LE ECCEZIONI: LE AUTO A 4 STELLE NEI CRASH TEST

Alcuni modelli non raggiungono il massimo dei voti, rivelando aree critiche su cui i produttori devono concentrarsi per la sicurezza dei passeggeri. Non tutti i modelli hanno raggiunto il massimo dei voti. La BMW Serie 1, la Citroën C5 Aircross, la Suzuki e VITARA e la sua gemella, la Toyota Urban Cruiser, hanno ottenuto quattro stelle. La Serie 1 è stata penalizzata per la protezione debole del torace e della gamba sinistra del conducente nel crash frontale offset, e delle gambe del passeggero anteriore. Analogamente, nel test della barriera rigida a piena larghezza, la protezione del torace del conducente offerta dalla e VITARA e dalla Urban Cruiser è stata valutata debole, mentre la protezione della testa del passeggero posteriore è risultata marginale. La C5 Aircross di Citroën ha perso punti nelle categorie “Utenti vulnerabili della strada” e “Sistemi di assistenza alla sicurezza”.