Sostenibilità nell’aftermarket: la strategia di LKQ

L’industria automotive dovrà essere più sostenibile di quanto non lo sia già: lo prevede, per esempio, il regolamento europeo End of Life Vehicle, che spinge verso il recupero dei materiali, accresce il ruolo dei produttori nell’ambito della responsabilità estesa coinvolgendo anche gli operatori che si occupano della gestione dei veicoli a fine vita. In questo ambito si inserisce la strategia di circolarità di LKQ Europe (gruppo LKQ Corporation), il principale distributore di ricambi aftermarket per automobili, veicoli commerciali e industriali in Europa. Nei prossimi paragrafi vi mostreremo quali sono i vantaggi economici della circolarità dei ricambi auto nell’aftermarket, grazie ai dati esclusivi che abbiamo ottenuto da due società del gruppo, Atracco (ricambi auto recuperati) e Rhenoy (ricambi auto rigenerati). Inoltre, abbiamo chiesto a Richard Brasher, Vice President Sustainability di LKQ Corporation, e Andy Hamilton, President and Executive Managing Director di LKQ Europe, un commento sulla mission “sostenibilità” di LKQ, la cui consociata italiana LKQ RHIAG è Main Sponsor del 4° Aftermarket Report di SICURAUTO.it “Connettività, Elettrificazione, SERMI e Sostenibilità: quali soluzioni concrete per l’Aftermarket del futuro?”.

LA SOSTENIBILITA’ LKQ E’ UNA STRATEGIA A 360 GRADI

L’impegno nella sostenibilità di LKQ si riflette in un’ampia serie di iniziative, anche sociali al di fuori dell’ambito automotive in senso stretto, che emergono dal Sustainability Report 2023. “Per noi, la sostenibilità significa operare in modo da supportare al meglio i nostri dipendenti e i nostri clienti, ora e in futuro. – dichiara Andy Hamilton. In questo modo, sosteniamo la continuità e la solidità non solo della nostra attività e di quelle dei nostri clienti, ma anche dell’industria automobilistica nel suo complesso e della mobilità sicura e accessibile, riducendo al minimo il nostro impatto sull’ambiente circostante. Insieme ai nostri clienti, offriamo un servizio fondamentale nell’aiutare a prolungare la vita dei veicoli – attraverso la fornitura di ricambi aftermarket e servizi a valore aggiunto come la formazione, e attraverso le nostre attività di recupero, ricostruzione e rigenerazione, con Rhenoy, Vege e Atracco.

Abbiamo colleghi competenti e appassionati che si impegnano a lavorare con i nostri clienti nel modo più efficiente possibile, condividendo le migliori pratiche e innovando per ridurre al minimo i nostri impatti operativi e ridurre sprechi ed emissioni. La sostenibilità, quindi, non è solo un obiettivo ambientale, ma una strategia aziendale vincente che può portare a un successo duraturo.”

LA RETE DI ECONOMIA CIRCOLARE LKQ SI ALLARGA IN EUROPA

L’attività di recupero, ricondizionamento, riciclo e distribuzione di parti di veicoli costituisce il circuito di economia circolare di LKQ Corporation a livello mondiale, molto forte in Nord America e che si sta espandendo non solo negli USA ma anche a livello europeo. Un impegno testimoniato dalle acquisizioni fatte in Europa e nel mondo come:

Rhenoy Group, Olanda (parti e motori rigenerati e parti auto OEM recuperate);

(parti e rigenerati recuperate); LKQ Atracco, Svezia (smantellamento ecologico dei veicoli e vendita online di parti auto , principalmente alle officine di riparazione e alle assicurazioni);

(smantellamento ecologico dei veicoli e , principalmente alle officine di riparazione e alle assicurazioni); Green Bean Battery, USA (rigenerazione di pacchi batteria High Voltage per veicoli ibridi con una tecnologia proprietaria).

COME L’AI RENDE PIU’ EFFICIENTE IL RECUPERO DI PARTI DAI VEICOLI

Qualsiasi veicolo, in buone condizioni alla fine del suo ciclo vita, se ben riciclato rappresenta un potenziale risparmio di risorse e una riduzione dell’impatto ambientale. Grazie anche al ricorso all’Intelligenza Artificiale, le parti ancora in buono stato vengono recuperate orientando il processo alla massima efficienza, come ci spiega Richard Brasher, Vice President Sustainability di LKQ Corporation: “La maggior parte delle nostre 102 strutture di recupero in tutto il mondo utilizza una tecnologia proprietaria di intelligenza artificiale per identificare le parti recuperabili dai veicoli che acquisiamo, aumentando così significativamente l’efficienza dei processi rispetto ai metodi tradizionali. L’uso della tecnologia AI è in grado di garantire un maggior livello di standardizzazione e accuratezza nei processi di identificazione delle parti recuperabili da ciascun veicolo, riducendo la probabilità di errori umani e ottimizzando il tempo e le risorse impiegate.”

BENEFICI DEL RECUPERO DEI VEICOLI

Il recupero di parti dei veicoli non è solo una scelta sostenibile ma anche vantaggiosa per i clienti e per l’Independent Aftermarket. Secondo le stime di LKQ, infatti, entro il 2027 il mercato globale delle parti auto ricondizionate raggiungerà i 96,4 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo dell’8,7% dal 2020 al 2027.

La rete di partner di LKQ Corporation grazie a processi proprietari, l’impiego dell’AI e l’esperienza maturata nel settore del dismantling, può aumentare il valore estratto da ogni veicolo recuperato. Nel 2023, LKQ ha processato oltre 766 mila veicoli e 12.630.000 parti vendute nel mondo. Prima di destinare alla triturazione ciò che non è idoneo ad essere riutilizzato o rigenerato, da ogni veicolo i partner LKQ recuperano, ad esempio:

Batterie : riutilizzate o riciclate;

: riutilizzate o riciclate; Pannelli della carrozzeria : riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati;

: riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati; Paraurti : riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati;

: riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati; Convertitori catalitici : metalli preziosi riciclati;

: metalli preziosi riciclati; Specchietti delle portiere : riutilizzati, rigenerati o ricostruiti;

: riutilizzati, rigenerati o ricostruiti; Elettronica : riutilizzata, rigenerata o riciclata nei componenti;

: riutilizzata, rigenerata o riciclata nei componenti; Motore, trasmissione e altri componenti del gruppo propulsore: riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati;

del gruppo propulsore: riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati; Oli, refrigeranti, carburanti e altri fluidi : riutilizzati o riciclati;

: riutilizzati o riciclati; Fari anteriori e posteriori : riutilizzati;

: riutilizzati; Componenti in plastica e interni : riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati;

: riutilizzati, rigenerati, ricostruiti o riciclati; Infotainment : riutilizzati, rigenerati o riciclati nei componenti;

: riutilizzati, rigenerati o riciclati nei componenti; Ruote e pneumatici: riutilizzati, ricostruiti o riciclati;

Ecco alcuni numeri interessanti relativi all’attività di trattamento, recupero, rigenerazione e ricostruzione di LKQ e i benefici che ha portato in termini di sostenibilità e circolarità:

Antigelo e liquido lavavetri , 1.116.000 litri recuperati;

, 1.116.000 litri recuperati; Carburante , 14.355.000, litri;

, 14.355.000, litri; Olio esausto , 8.641.000 litri;

, 8.641.000 litri; Batterie , 706.000;

, 706.000; Convertitori catalitici , 1.488.000;

, 1.488.000; Pneumatici , 1.997.000;

, 1.997.000; Rottami , 932.000 tonnellate;

, 932.000 tonnellate; Alluminio , 48.000 tonnellate;

, 48.000 tonnellate; Rame , 4.000 tonnellate;

, 4.000 tonnellate; Acciaio , 62.000 tonnellate;

, 62.000 tonnellate; Altri materiali, 2.000 tonnellate;

Fonte: 2023 LKQ Sustainability Report

CONFRONTO COSTO RICAMBI AUTO OE NUOVI, RECUPERATI E RIGENERATI

La circolarità dei ricambi auto, non fa solo bene all’ambiente e alle risorse, ma permette anche ai consumatori di risparmiare sui costi dei ricambi con la garanzia di aziende leader in Europa, come LKQ Atracco e Rhenoy Group, a cui abbiamo chiesto qual è il delta di costo per i ricambi e componenti di alcuni modelli di auto tra le più vendute in Europa:

Dacia Sandero ;

; Peugeot 208 ;

; Renault Clio ;

; Volkswagen T-Roc;

Ad esempio, ricorrendo ad una trasmissione per Peugeot 208 recuperata si spenderebbero circa 635 euro, questo grazie al processo specializzato di recupero Atracco che permette di tagliare i costi di questo componente fino all’88% rispetto a un ricambio nuovo OE dal costo di circa 5.300 euro).

Mentre l’impiego di un cambio rigenerato per Dacia Sandero attraverso il processo di Rhenoy porta a un risparmio di circa il 60% (1.255 euro di differenza), rispetto allo stesso cambio nuovo. Per quanto un cambio usato avrebbe un costo di soli 352 euro.

Negli esempi riportati in tabella si può osservare come il risparmio sia notevole anche per i fari anteriori (fino al 70%), i fanali posteriori (fino al 75%), il portellone posteriore (fino all’82%) e lo sportello anteriore destro (fino all’85%), praticamente le parti della carrozzeria che in media si danneggiano più frequentemente anche nei piccoli tamponamenti in città. La tabella di seguito mostra il confronto in dettaglio tra alcune delle tipologie di ricambi trattati da Atracco (usato) e Rhenoy (rigenerato) rispetto al prezzo OE del nuovo.