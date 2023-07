Revisione auto: +15% di spesa per gli italiani nel 1° semestre 2023

Arriva puntuale il resoconto dell’Osservatorio Autopromotec sulla spesa per la revisione auto nel 1° semestre 2023 che evidenzia un buon aumento di quasi +15%. rispetto allo stesso periodo del 2022. Non essendosi verificato alcun incremento della tariffa ministeriale negli ultimi 12 mesi, l’aumento della spesa è dunque determinato dalla sola crescita del numero di revisioni effettuate nel semestre di riferimento.

REVISIONE AUTO: PIÙ CONTROLLI E PIÙ SPESE NEL PRIMO SEMESTRE 2023

Nel dettaglio, nel primo semestre 2023 in Italia sono stati spesi 658,3 milioni di euro per le revisioni auto eseguite dalle officine private autorizzate. Rispetto allo stesso semestre del 2022, quando l’esborso era stato di 573,8 milioni di euro, la spesa è quindi cresciuta di 84,5 milioni, pari al +14,7%. Come detto, i dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ma quante revisioni auto sono state effettuate nel 1° semestre 2023? I dati riferiscono di 8.331.055 controlli contro i 7.261.957 dell’omologo semestre dell’anno scorso (+14,7%). Il numero di oltre 8,3 milioni di revisioni rappresenta il risultato più alto degli ultimi anni, superiore a quelli fatti registrare nel 2021, nel 2019 e nel 2018, in cui si era toccato al massimo quota 7,5 milioni di revisioni (il 2020 invece non è attendibile a causa della forti restrizioni per l’emergenza Covid).

REVISIONI AUTO 1° SEMESTRE 2023: QUANTO HANNO INCASSATO LE OFFICINE?

Da gennaio a giugno 2023 le officine autorizzate hanno incassato in tutto per l’attività di revisione auto 457,8 milioni di euro, mentre i rimanenti 200,5 milioni fanno parte della quota Iva, diritti fissi di Motorizzazione e spese postali. Nel medesimo periodo del 2022 avevano incassato 399 milioni di euro. Tutte le spese sono riepilogate nel seguente schema.

QUANTO COSTA LA REVISIONE AUTO NEL 2023?

Per finire, ricordiamo che la revisione auto si può fare in Motorizzazione o presso un’officina privata autorizzata. In Motorizzazione costa meno ma richiede lunghissimi tempi di attesa, spesso incompatibili con le scadenze. Di conseguenza la stragrande maggioranza degli automobilisti preferisce rivolgersi ai centri autorizzati, che hanno una tariffa più alta ma garantiscono un servizio più rapido. La tariffe è fissa, essendo determinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e resta la stessa a prescindere dal tipo di alimentazione dell’auto (la sostituzione dei serbatoi Gpl e la revisione delle bombole metano sono due procedimenti a parte che non vanno confusi con la revisione periodica degli automezzi).

Ecco i costi aggiornati al 2023:

Motorizzazione:

45,00 euro (previa prenotazione e pagamento con PagoPA usando il codice tariffa N046).

N.B.: attualmente le revisioni in Motorizzazione, limitatamente agli autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t e ai ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, sono sospese per effetto della circolare ministeriale prot. 3352 del 21 maggio 2020.

Centri privati autorizzati:

78,75 euro (da pagare direttamente sul posto).

La tariffa di 78,75 euro è così dettagliata:

54,95 euro: costo della revisione;

12,09 euro: Iva al 22%;

10,20 euro: diritti Motorizzazione;

1,51 euro: diritti di incasso (l’importo dei diritti di incasso può variare di pochi decimi a seconda del fornitore del servizio).

IMPORTANTE: fino a fine 2023 chi effettua la revisione quest’anno può richiedere un rimborso parziale di 9,95 euro grazie al Bonus veicoli sicuri.