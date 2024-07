Produzione Industriale Automotive in calo: -23% a maggio

A maggio 2024 il bilancio dell’industria automotive italiana si chiude in netta contrazione. Secondo i dati ISTAT elaborati dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica (ANFIA), la produzione complessiva del settore ha registrato un calo del 23% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Mentre nei primi cinque mesi del 2024 la diminuzione è stata del 14,7%. Questi dati mettono in luce una situazione critica per uno dei pilastri dell’economia italiana, considerando che solo la produzione delle carrozzerie è in leggera crescita. Ecco tutti i dati in dettaglio.

ANDAMENTO DEI COMPARTI PRODUTTIVI AUTOMOTIVE

Analizzando i vari comparti dell’industria automotive, emergono differenze sostanziali:

Fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) : ha subito un calo del 27,8% a maggio 2024, con una diminuzione del 16% nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023.

: ha subito un a maggio 2024, con una diminuzione del 16% nei primi cinque mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023. Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) : ha visto una crescita del 5% a maggio e del 13,1% nel cumulato dei primi cinque mesi.

: ha visto una a maggio e del 13,1% nel cumulato dei primi cinque mesi. Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori: la produzione è diminuita del 20,3% a maggio e del 18,4% nel periodo gennaio-maggio 2024.

Secondo il bilancio ANFIA, la produzione italiana di autovetture a maggio 2024 è stata di circa 29 mila unità, cioè -49,3% rispetto a maggio 2023. Nei primi cinque mesi del 2024, sono state prodotte 171 mila autovetture, con una diminuzione del 29,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE ITALIANA E FATTURATO AUTOMOTIVE

Ad aprile 2024, il fatturato complessivo del settore automotive ha registrato una flessione del 6,2%, a causa di un calo del 10,5% nel mercato interno e di una diminuzione del 2% nel mercato estero. Nel primo quadrimestre, il fatturato ha segnato un decremento del 2,9% complessivo, con una flessione del 10% nel mercato interno e una crescita del 4,3% in quello estero.

L’intero comparto produttivo automotive subisce una contrazione della produzione industriale italiana, che ha registrato un calo del 3,3% sia a maggio sia nei primi cinque mesi del 2024 rispetto al 2023. Anche il fatturato dell’industria, escluso il settore delle costruzioni, mostra segni di difficoltà. Ad aprile 2024, si è registrata una variazione positiva del 4,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, ma il cumulato dei primi quattro mesi chiude con un decremento del 2%.

COMMERCIO ESTERO COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE PRODOTTA IN ITALIA

Nel primo trimestre del 2024, l’export di autoveicoli italiani ha raggiunto un valore di 5,3 miliardi di euro, mentre l’import è stato di 10 miliardi di euro. Gli Stati Uniti, con una quota del 17,4%, rappresentano il principale mercato di destinazione, seguiti da Germania (16,1%) e Francia (12,3%). L’export della componentistica automotive, nello stesso periodo, ha totalizzato 6,5 miliardi di euro, con un saldo positivo di 1,7 miliardi di euro.

Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA, ha sottolineato come la flessione dell’industria automotive a maggio (-23%) sia un segnale preoccupante, aggravato dalla pesante contrazione della produzione di autovetture (-49,3%). “Ricordiamo che una delle priorità indicate dal piano di politica industriale del Tavolo Sviluppo Automotive al MIMIT è favorire l’aumento dei volumi produttivi nazionali, sia intervenendo ulteriormente sulle misure a sostegno della domanda che su quelle a supporto dell’offerta, ovvero sui fattori di competitività, quali costo dell’energia, costo del lavoro e della logistica. Dal punto di vista della domanda, probabilmente sarà necessario attendere il mese di luglio per osservare l’impatto effettivo dei nuovi incentivi, in vigore dal 3 giugno scorso, sui volumi produttivi.”