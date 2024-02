Produzione Automotive Italiana: -8,8% a dicembre 2023

L’anno 2023 si chiude in contrazione per la Produzione Industriale Automotive Italiana, con -8,8% a dicembre. Come evidenziato dai dati diffusi dall’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) tuttavia, nel corso dell’intero anno 2023, l’industria ha visto una crescita del 6,1%. Tra le singole voci, la fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e motori risulta invece in calo.

PRODUZIONE INDUSTRIALE AUTOMOTIVE IN SINTESI

Analizzando i singoli comparti produttivi, si nota che l’indice della fabbricazione di autoveicoli ha subito una variazione negativa dell’11,3% a dicembre 2023, ma è cresciuto del 16,7% nell’intero anno. Allo stesso modo, la fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ha registrato un aumento significativo, +34,5%, nel mese e del 9,5% nel corso dell’anno. Tuttavia, la produzione di parti e accessori per autoveicoli e motori ha visto una contrazione del 10,1% a dicembre e del 3,6% nel 2023.

Secondo i dati pubblicati dall’ANFIA, la produzione italiana di autovetture nel 2023 ha raggiunto quota 541.000 unità, con un incremento del +14,5% rispetto all’anno precedente. È interessante notare che se a giugno si era registrato un aumento del 92,1%, a dicembre si è invece registrata una diminuzione del 32,2%, la più marcata dell’anno. Tuttavia, tutti gli autoveicoli prodotti nel 2023 sono aumentati del 10,5% rispetto al 2022, raggiungendo 880.000 unità. In questo articolo approfondiamo cosa e dove produce Stellantis in Italia. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

IMPATTO DELL’EXPORT AUTOVEICOLI PRODOTTI IN ITALIA

L’export di autoveicoli dall’Italia ha raggiunto il valore di 19,5 miliardi di euro, nel periodo gennaio-ottobre 2023. Tuttavia, sottolinea ANFIA, si è osservato un import di autoveicoli di 29,8 miliardi di euro nello stesso periodo. Ecco quali sono i maggiori Paesi che ricevono la produzione industriale italiana di autoveicoli:

Stati Uniti , 19,9%;

, Germania , 18,5% ;

, ; Francia, 12%.

Riguardo alla componentistica automotive, l’export ha generato un valore di 21,4 miliardi di euro, con un saldo di +4,7 miliardi di euro.

FATTURATO SUL SETTORE AUTOMOTIVE

Il fatturato complessivo del settore automotive ha registrato una crescita significativa, con un aumento dell’18,6% a novembre 2023. Tale incremento è attribuibile sia alla componente interna, in aumento del 17,1%, che alla componente estera, con un aumento del 20,6%. ANFIA riporta che il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta una variazione positiva (+3,2%) a novembre.