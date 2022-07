Prezzo Pneumatici auto elettriche: +54% di quelli standard nel 2022

Il prezzo degli pneumatici per auto elettriche venduti online in Italia è in media 45 euro più alto delle gomme normali. I dati del report

Gli pneumatici per auto elettriche sono il componente con il maggiore potenziale di crescita del mercato aftermarket secondo un’indagine di GiPA. Le gomme per auto elettriche sono diverse da quelle per auto tradizionali e anche questo contribuisce ad aumentarne il costo. I prezzi medi delle gomme per auto elettriche nel 2022 risultano di oltre il 54% più alti rispetto alle gomme tradizionali per auto. Nei paragrafi successivi parliamo del report di PneusNews e delle differenze tra pneumatici auto elettriche e pneumatici tradizionali.

PREZZI PNEUMATICI AUTO ELETTRICHE VS AUTO ICE

Il magazine specializzato sugli pneumatici, PneusNews, ha riportato la media dei prezzi pneumatici auto elettriche rilevati da una nota piattaforma di compravendita pneumatici B2B. Il magazine riporta i seguenti dati del mercato pneumatici di ricambio per auto elettriche:

– circa l’85% in più di pneumatici per auto elettriche venduti tra gennaio e giugno 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;

– la quota di vendita pneumatici per auto elettriche tramite la piattaforma è ancora inferiore all’1%;

– prezzo medio pneumatici auto elettriche sulla piattaforma B2B in Italia è stato a giugno 2022 di 131,20 euro, +51,43% del prezzo medio degli pneumatici tradizionali (86,64 euro).

PREVISIONI FATTURATO +31% DAGLI PNEUMATICI PER AUTO ELETTRICHE

Se con l’esordio delle auto elettriche il mercato degli pneumatici ha visto il debutto delle gomme cosiddette Tall&Narrow, questa gamma è rimasta in realtà una prerogativa di pochi modelli e Costruttori. Le gomme fatte per ottimizzare al massimo la resistenza al rotolamento attraverso un diametro molto grande e un battistrada stretto, hanno ceduto il passo a una nuova esigenza: resistere al peso maggiore delle auto elettriche per via delle batterie di maggiore capacità e di conseguenza all’usura. Un’opportunità per l’Independent Aftermarket secondo l’indagine di Gipa sui ricambi che cambiano dalle ICE elettriche e Ibride. Perché sono diverse le gomme per auto elettriche rispetto a quelle per auto tradizionali?

PNEUMATICI PER AUTO ELETTRICHE: QUALI DIFFERENZE

La maggiore autonomia delle auto elettriche ha richiesto lo sviluppo di pneumatici più performanti adeguati allo stress maggiore e alle forze più intense in gioco. Oltre all’aumento di peso (in media +30%) le auto elettriche portano altri cambiamenti rispetto a un’auto equivalente tradizionale che impattano sul funzionamento degli pneumatici:

– uno spazio di frenata più lungo;

– erogazione della coppia subito disponibile;

– una maggiore usura degli pneumatici.

Questi cambiamenti hanno spinto i Costruttori a sviluppare pneumatici per auto elettriche e Plug-in di tipo XL (Extra Load), con un indice di carico incrementato di circa il 10% attraverso una carcassa più rigida. Per incrementare la sicurezza e l’efficienza invece:

– la mescola additivata con elementi “antiscivolo”, come spiega Continental, ha permesso di ridurre la distanza di frenata nonostante il peso maggiore dell’auto;

– un battistrada più robusto è stato sviluppato per contrastare l’usura maggiore dovuta all’erogazione immediata della coppia;

– minore resistenza al rotolamento per ridurre le dispersioni di energia sull’asfalto e massimizzare l’autonomia.

Tante caratteristiche che per certi versi sembrano contrastanti, a dimostrazione di quanto siano diventate tecnologicamente evolute le gomme auto e in particolare gli pneumatici per le elettriche.