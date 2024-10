Polonia: KIA e 11 concessionari multati per cartello sui prezzi

L’UOKiK, l’equivalente polacco dell’Antitrust, ha imposto multe per un totale di oltre 405 milioni di zloty (circa 94,3 milioni di euro) a KIA Polska e a 11 concessionari della casa sudcoreana per aver messo in piedi un sistema tale da istituire un cartello sulle vendite, negando ai clienti la possibilità di acquistare le vetture a prezzi competitivi. Anche 5 dirigenti, due di KIA Polska e tre delle concessionarie, hanno subito pesanti multe a livello personale per complessivi 1,5 milioni di zloty (350 mila euro) in quanto direttamente responsabili dell’organizzazione del cartello.

KIA POLONIA: COME SI SVOLGEVA IL CARTELLO SUI PREZZI

Per arrivare alla decisione di condanna, l’Antitrust polacco ha raccolto prove sufficienti per dimostrare l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale stabilito tra la società importatrice delle auto KIA in Polonia e la sua rete di concessionari. Nello specifico, tra il 2013 e il 2021 KIA Polska ha fissato i prezzi e ha diviso il mercato per zone insieme ai concessionari. L’importatore forniva i listini dei prezzi ai distributori, informandogli degli sconti massimi che potevano concedere. I concessionari di KIA in Polonia, accettando questo accordo, si rifiutavano di proporre ai potenziali clienti un’offerta che fosse competitiva rispetto a quella presentata da un’altra concessionaria. KIA Polska vigilava sul rispetto dell’accordo, ammonendo o punendo i concessionari che vendevano veicoli a prezzi inferiori a quelli concordati. Gli stessi concessionari erano tenuti a informare l’importatore se qualcuno di loro non avesse rispettato l’illecito patto.

IL RUOLO DEI CONCESSIONARI

In base all’accordo concluso, i distributori dovevano vendere auto solo a clienti che risiedevano o svolgevano attività commerciale nella località più vicina alla loro concessionaria. Quando un potenziale cliente di un’altra zona del Paese si recava da un concessionario, veniva indirizzato a un distributore concorrente, e in alcuni casi gli venivano persino forniti direttamente i suoi dati di contatto.

CASO KIA POLSKA: TUTTE LE MULTE COMMINATE

Della multa per complessivi 405 milioni di zloty, quella più alta equivalente a più di 331 milioni è stata comminata a KIA Polska. Sono state inoltre imposte multe a cinque dirigenti di quattro società – KIA Polska (due persone), Wrobud, Landcar e Marvel – le cui azioni hanno causato la violazione delle normative vigenti.

Multe imposte alle singole imprese:

KIA Polska: 331.021.284,64 zloty

Marvel: 27.263.871,67 zloty

AS Motors Classic: 11.617.847,67 zloty

Wadowscy: 8.148.931,36 zloty

Gam: 6.880.036,14 zloty

Wrobud: 6.687.061,81 zloty

Marek Patecki PHU M.Patecki Marek Patecki (partner di Auto-Centrum IM Patecki): 4.257.688,04 zloty

Autocarro: 3.661.176,51 zloty

Łukasz Patecki Lukas Auto-Park (partner di Autocentrum Patecki): 2.068.717,05 zloty

Projekt Wola Barbara Patecki (partner di Autocentrum Patecki): 1.878.814,93 zloty

Autotechnika Jacek Woźniak: 1.443.346,52 zloty

Irena Patecka IMP Group (partner di Auto-Centrum IM Patecki): 1.032.903,49 zloty.

Multe imposte ai singoli dirigenti:

Leszek Sukiennik (KIA Polska): 437.500 zloty

Wojciech Szyszko (KIA Polska): 433.100 zloty

Paweł Białkowski (Marvel): 420.000 zloty

Michał Krzewiński (Landcar): 225.000 zloty

Agnieszka Adrjan (Wrobud): 137.800 zloty.

Inoltre, l’UOKiK ha multato per un totale di 70 mila zloty anche i soci di Autocentrum Patecki e un totale di 93 mila zloty i soci di Auto-Centrum IM Patecki per non aver voluto fornire all’antitrust documenti e altre informazioni durante l’indagine.

Ricordiamo che 1 zloty polacco corrisponde all’incirca a 0,23 euro.