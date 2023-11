Original Birth: arrivano i Supporti Motore Attivi per l’Aftermarket

La continua evoluzione delle tecnologie automobilistiche richiede soluzioni all’avanguardia indispensabili anche per le officine IAM (Independent Aftermarket) che effettuano manutenzione su auto recenti. Original Birth risponde a questa esigenza con l’introduzione dei supporti motore AEM (Active Engine Mounts) nella sua gamma di componenti antivibranti. Questi supporti rappresentano un passo avanti cruciale per garantire l’efficienza dei motori e ridurre le emissioni di CO2 nel tempo. Ecco come funzionano.

SUPPORTI ATTIVI MOTORE: PERCHÉ’ SONO SEMPRE PIU’ DIFFUSI

La riduzione delle cilindrate e la disattivazione dei cilindri per ottimizzare il consumo di carburante hanno comportato un aumento delle pressioni nei motori a combustione, generando, però, vibrazioni indesiderate. Qui entrano in gioco i supporti motore attivi AEM, progettati per eliminare le vibrazioni attraverso movimenti di “compensazione” appositamente generati. Questi movimenti neutralizzano le vibrazioni del motore, garantiscono un funzionamento più fluido e riducono l’usura dei componenti.

TECNOLOGIA AEM ORIGINAL BIRTH: COME FUNZIONANO I SUPPORTI ATTIVI MOTORE

Il principio di base di questa innovativa tecnologia consiste nell’applicare movimenti di “compensazione” per neutralizzare le vibrazioni dell’onda sinusoidale in entrata, spiega l’azienda in un comunicato. Questi movimenti vengono generati elettricamente e impostati alla stessa frequenza delle vibrazioni del motore, garantendo un’efficace riduzione delle oscillazioni indesiderate.

Con l’introduzione dei supporti AEM, Original Birth amplia la sua gamma di supporti motore, offrendo oltre 1.880 articoli attivi a catalogo. Questa selezione copre oltre l’84% del parco circolante, assicurando che le officine IAM abbiano a disposizione soluzioni avanzate e affidabili per un’ampia gamma di veicoli.

ORIGINAL BIRTH TRA I PIONIERI DELL’INNOVAZIONE NELL’AFTERMARKET

Original Birth ha fornito un grosso contributo all’IAM che si riflette nel suo costante impegno per l’innovazione. La società ha infatti brevettato una membrana dosatrice per il passaggio dell’olio nei supporti motore idraulici. Questo design consentiva un passaggio calibrato dell’olio in base alle sollecitazioni generate dalle vibrazioni del motore (un po’ come accade con il funzionamento degli ammortizzatori auto), contribuendo a definire le attuali tecnologie idrauliche.