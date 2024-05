Michelin Connected Fleet: anche in Italia trasporti più efficienti

Nell’ambito della sua strategia globale “Michelin in Motion” 2030, il gruppo noto per la produzione di pneumatici ha allargato sempre di più il suo orizzonte, diventando pioniere nell’integrazione di tecnologie all’avanguardia per migliorare la mobilità attraverso le flotte, abbracciando un approccio “All Sustainable” che bilancia le esigenze delle persone, il profitto e la salvaguardia del Pianeta. L’ultimo tassello di questa strategia è Michelin Connected Fleet, la piattaforma lanciata per la prima volta anche in Italia.

MICHELIN PRESENTA CONNECTED FLEET IN ITALIA

Michelin Connected Fleet è una nuova società del Gruppo dedicata a offrire soluzioni avanzate per la gestione delle flotte. Con una presenza in 17 paesi e un portfolio che conta oltre 50.000 clienti, Michelin Connected Fleet si posiziona come leader nella mobilità connessa, gestendo circa 300 milioni di viaggi all’anno tra Europa, Nord America e Sud America. In Italia, l’obiettivo è quello di accelerare il business dei gestori di flotte attraverso servizi di consulenza personalizzati, basati su dati e strumenti intelligenti.

COME MICHELIN AIUTA LA GESTIONE DELLE FLOTTE

Michelin Connected Fleet si propone di accompagnare i trasportatori italiani, rispondendo a cinque esigenze chiave:

Migliorare i margini operativi : attraverso il controllo dei costi, il risparmio di carburante e l’ottimizzazione dei percorsi;

: attraverso il controllo dei costi, il risparmio di carburante e l’ottimizzazione dei percorsi; Aumentare la sicurezza : promuovendo la professionalità dei conducenti e garantendo una manutenzione accurata dei veicoli per ridurre gli incidenti.

: promuovendo la professionalità dei conducenti e garantendo una manutenzione accurata dei veicoli per ridurre gli incidenti. Gestire il carico : monitorando lo stato del carico, vuoto o pieno, e le temperature.

: monitorando lo stato del carico, vuoto o pieno, e le temperature. Effettuare consegne puntuali : massimizzando la produttività e ottimizzando i tempi di consegna.

: massimizzando la produttività e ottimizzando i tempi di consegna. Migliorare la sicurezza dei veicoli e del carico: attraverso la rintracciabilità e la riduzione del rischio di furto.

I VANTAGGI DI MICHELIN CONNECTED FLEET PER LE FLOTTE

Tutto ciò si traduce in un obiettivo finale: migliorare l’efficienza operativa, la sicurezza e la sostenibilità delle flotte. Per farlo, Michelin Connected Fleet si basa su tre pilastri fondamentali:

Tecnologie di connessione: installazione di dispositivi che consentono di acquisire e analizzare in tempo reale tutti i dati associati alla mobilità dei veicoli. Analisi dei dati e supporto esperto: il know-how accumulato in oltre 25 anni nel settore della gestione delle flotte consente a Michelin Connected Fleet di elaborare e trasformare i dati in piani di azione concreti, offrendo un supporto quotidiano ai clienti. Servizio di gestione globale: fornendo agli operatori e ai fleet manager gli strumenti e le informazioni essenziali per gestire le loro flotte con massima efficienza.

Enrico della Torre, Country Manager di Michelin Connected Fleet Italia, ha dichiarato: “La nostra offerta si distingue sul mercato per la consulenza personalizzata da parte di esperti, unita ad un’attenta analisi delle prestazioni che si trasformano in veri e propri piani di azione che supportano concretamente i nostri clienti migliorando l’efficienza operativa della loro flotta.”