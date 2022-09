Michelin ad Automechanika: gli accessori per la manutenzione auto

Michelin Lifestyle Limited è la divisione del Costruttore di pneumatici che ad Automechanika Francoforte 2022 presenta la rinnovata gamma accessori auto

Michelin sarà presente ad Automechanika Francoforte con la sua linea di accessori per la cura e la manutenzione dei veicoli. Ecco le novità Michelin Lifestyle Limited in anteprima sotto le luci della più grande fiera per l’Independent Aftermarket e le attrezzature per autoriparazione.

STAND MICHELIN LIFESTYLE LIMITED AD AUTOMECHANIKA 2022

Michelin porterà ad Automechanika Francoforte 2022 la sua linea di accessori per auto rinnovata, tra cui le catene da neve ibride, che nel test del TCS sono risultate tra le più efficaci e sicure. La gamma di accessori Michelin rientra nel perimetro dell’attività di Michelin Lifestyle Limited (MLL), diversa dal core di produzione e ricostruzione pneumatici ma strategica per la crescita del Brand Michelin negli ultimi 20 anni. Se non volete perdere l’occasione di vedere da vicino tutte le novità, trovarle al Padiglione 12.1 Stand D88 nei giorni della fiera Automechanika Francoforte, dal 13 al 17 settembre 2022 presso la zona fieristica di Messe Frankfurt.

NOVITA’ MICHELIN LIFESTYLE LIMITED AD AUTOMECHANIKA FRANCOFORTE 2022

Ecco le principali novità Michelin Lifestyle Limited ad Automechanika Francoforte 2022:

– catene da neve ibride Michelin Easy Grip Evolution con struttura composita che garantisce aderenza ottimale su neve e ghiaccio, in condizioni estreme. Facile e veloce da installare e rimuovere grazie al nuovo sistema di fissaggio flessibile. Sistema riflettente Night Vision Security per una migliore visibilità laterale.

– tergicristallo Michelin Beam, Hybrid, Traditional e tergicristallo posteriore sviluppati e testati per resistere alle condizioni di funzionamento più estreme;

– compressore gomme Michelin Superfast per auto, 4X4 e SUV. Ha indicatore digitale preciso fino a +/- 1 PSI (fino a 50 PSI), +/- 2 PSI (fino a 80 PSI). Diverse unità di misura (PSI, BAR e kPa), luci a LED, tubo aria ad alta pressione lungo 85 cm e vari accessori;

– gamma ecologica Michelin per la cura dell’auto con oltre il 99% di ingredienti naturali, componenti biodegradabili (secondo il metodo OCDE 310 et 311), bottiglie 100% riciclabili;

– idropulitrice a batteria Michelin MPX250EDS che può esser utilizzata ovunque poiché riesce ad utilizzare acqua sia dal rubinetto sia da qualsiasi altra fonte, come secchi o cisterne di accumulo.

MICHELIN LIFESTYLE LIMITED: COSA FA

Nel 2000 Michelin Lifestyle è stato concepito come uno strumento di comunicazione innovativo. Gli accessori per veicoli sono stati visti come un’estensione degli pneumatici. “Dopo 20 anni, siamo pienamente affermati e credibili nel segmento degli accessori”, ha dichiarato in un’intervista Christian Delhaye, amministratore delegato di MLL, in occasione del ventennale. “Oggi, abbiamo costruito su questa solida base prodotti funzionali che risolvono esigenze specifiche e forniscono interazioni molto più diversificate con il marchio. Per il futuro vediamo la nostra crescita provenire dalle categorie lifestyle e mobilità”.