Magneti Marelli P&S: +300 codici filtri, anche per Brand emergenti

Magneti Marelli Parts & Services ha annunciato un importante ampliamento della propria gamma di filtri, seguendo una strategia orientata all’eccellenza tecnica e al costante miglioramento dell’offerta aftermarket per autoriparatori e officine indipendenti. Nel corso del 2025, il catalogo sarà potenziato con circa 300 nuovi codici, rafforzando la presenza del brand nei segmenti chiave della filtrazione: abitacolo, aria motore, carburante e olio.

UN’ESPANSIONE STRATEGICA GUIDATA DALL’INNOVAZIONE

L’ampliamento della gamma di filtri Magneti Marelli Parts & Services è l’espressione di un processo ingegneristico avanzato che coniuga tecnologie all’avanguardia, materiali di nuova generazione e un’attenta analisi delle evoluzioni del parco circolante europeo. La gamma è stata sviluppata per includere anche auto ibride – come le Fiat Panda Hybrid e 500 Hybrid, la Lancia Ypsilon Hybrid – ed elettriche di costruttori come DR, EVO, MG, BYD e Tesla.

La produzione dei filtri avviene in stabilimenti europei specializzati sia nel primo equipaggiamento sia nell’aftermarket, garantendo standard qualitativi OEM e compatibilità ottimale con un’ampia varietà di veicoli, comprese le più recenti motorizzazioni ibride ed elettriche.

FILTRI ABITACOLO MAGNETI MARELLI P&S: RESPIRARE ARIA PULITA, SEMPRE

I filtri abitacolo Magneti Marelli sono progettati per offrire una barriera efficace contro allergeni, polveri sottili e gas inquinanti. L’offerta si articola in due categorie:

Filtri particellari , realizzati in microfibra multistrato elettrostaticamente caricata, capaci di intercettare particelle microscopiche con elevata efficienza.

, realizzati in microfibra multistrato elettrostaticamente caricata, capaci di intercettare particelle microscopiche con elevata efficienza. Filtri a carboni attivi, arricchiti da uno strato di carbone attivo microporoso, ideali per adsorbire gas nocivi e composti organici volatili (VOC), migliorando sensibilmente il comfort e la sicurezza a bordo.

La precisione nei sistemi di fissaggio e la stabilità dimensionale assicurano una tenuta perfetta, evitando bypass indesiderati.

FILTRI ARIA MOTORE MAGNETI MARELLI P&S: PRESTAZIONI E PROTEZIONE A LUNGO TERMINE

La gamma di filtri aria motore si distingue per l’equilibrio tra alta efficienza filtrante e bassa resistenza al flusso d’aria, favorendo prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. Disponibili in diverse configurazioni – dal pannello in cellulosa impregnata al media meltblown ad alta densità – i filtri sono dotati di supporti robusti e guarnizioni in poliuretano, in grado di garantire la massima ermeticità anche in condizioni operative estreme.

FILTRI CARBURANTE MOTORE MAGNETI MARELLI P&S: DIFESA DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

I filtri carburante di nuova generazione integrano tecnologie di separazione dell’acqua ad alta efficienza, essenziali per preservare la salute del sistema di iniezione, soprattutto in presenza di carburanti contenenti componenti bioderivati. L’adozione di media filtranti innovativi assicura:

Filtrazione di particelle microscopiche

microscopiche Resistenza meccanica elevata

elevata Compatibilità chimica con carburanti B7, B10, E5 ed E10

Queste caratteristiche riducono drasticamente il rischio di corrosione e danni agli iniettori, estendendo la vita utile del sistema di alimentazione.

FILTRI OLIO MAGNETI MARELLI P&S: LUBRIFICAZIONE AFFIDABILE IN OGNI CONDIZIONE

La protezione del motore passa anche da un’efficace gestione della lubrificazione. I filtri olio Magneti Marelli Parts & Services, disponibili sia in versione “Spin on” che “Eco”, sono equipaggiati con valvole by-pass e, ove necessario, valvole anti-drenaggio per garantire la corretta pressione dell’olio anche nelle fasi critiche di avviamento. Le guarnizioni in elastomeri ad alte prestazioni assicurano la massima tenuta e resistenza agli agenti chimici.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL MERCATO AFTERMARKET

Con l’espansione della gamma filtri, Magneti Marelli Parts & Services conferma la propria vocazione a fornire soluzioni affidabili, tecnologicamente evolute e competitive, rispondendo con precisione alle esigenze della manutenzione moderna. I filtri, proposti nel caratteristico packaging giallo e blu, rappresentano una sintesi perfetta tra rigore tecnico, innovazione e affidabilità, contribuendo a rafforzare ulteriormente la posizione del brand come punto di riferimento per operatori e professionisti del settore.