LKQ RHIAG amplia la gamma di ricambi Optimal di qualità OE

OPTIMAL, azienda tedesca con trent’anni di esperienza nel settore dei ricambi di qualità OE, amplia la propria offerta per le officine del network LKQ RHIAG. Con una delle gamme più complete di ricambi meccanici per auto e veicoli commerciali, OPTIMAL garantisce una copertura pressoché totale del parco circolante europeo. Recentemente, l’azienda ha introdotto tre importanti novità nel suo portafoglio prodotti, in costante evoluzione e arricchimento, che comprende oltre 40.000 articoli suddivisi in 7 linee di prodotto.

MOLLE A GAS OPTIMAL NELLE OFFICINE LKQ RHIAG

Disponibili da fine 2023, le nuove molle a gas di OPTIMAL rappresentano una soluzione all’avanguardia per il settore. La gamma, composta da oltre 1.200 riferimenti, progettate e realizzate con materiali di alta qualità, queste molle sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità con macchinari di ultima generazione. Grazie a questi processi, le molle a gas OPTIMAL garantiscono performance equivalenti agli standard OE, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

FILTRI OPTIMAL OLIO, ARIA, ABITACOLO E CARBURANTE

A partire da aprile 2024, OPTIMAL offrirà una gamma completa di filtri progettati secondo i più elevati standard costruttivi. Con oltre 1.000 codici, la nuova linea comprende:

Filtri aria : progettati per garantire massima stabilità e prestazioni di filtraggio eccellenti, proteggendo il motore e resistendo alle alte temperature.

: progettati per garantire massima stabilità e prestazioni di filtraggio eccellenti, proteggendo il motore e resistendo alle alte temperature. Filtri abitacolo : disponibili anche con elementi a carboni attivi, assicurano un’efficace filtrazione degli inquinanti atmosferici e una semplice installazione.

: disponibili anche con elementi a carboni attivi, assicurano un’efficace filtrazione degli inquinanti atmosferici e una semplice installazione. Filtri olio : realizzati con processi produttivi di alta qualità, offrono un’eccellente efficienza di separazione e un elevato assorbimento dei contaminanti.

: realizzati con processi produttivi di alta qualità, offrono un’eccellente efficienza di separazione e un elevato assorbimento dei contaminanti. Filtri carburante: progettati per fornire tecnologia di alta filtrazione, proteggono le parti sensibili del sistema di alimentazione, garantendo prestazioni personalizzate in base al motore.

BRACCETTI E TIRANTERIA OPTIMAL

Da maggio 2024, OPTIMAL introdurrà una gamma di fusi a snodo con oltre 150 modelli in acciaio e 40 in lega di alluminio. Questi componenti completano la gamma tiranteria, che ora include quasi 4.000 riferimenti disponibili sul mercato. Progettati in Germania secondo le specifiche dei Costruttori auto e sottoposti a severi controlli di qualità, i fusi a snodo OPTIMAL garantiscono un’eccellenza qualitativa conforme agli standard più elevati.

CERTIFICAZIONI TÜV DEI RICAMBI AUTO OPTIMAL

OPTIMAL si distingue per la vasta gamma di certificazioni di prodotto e di processo, tra cui la prestigiosa certificazione TÜV (Technischer Überwachungsverein), che testimonia l’ampiezza e la qualità della gamma offerta. Tutte le nuove linee di prodotti sono già disponibili nel network distributivo italiano di LKQ RHIAG e presso i Ricambisti partner, arricchendo ulteriormente un portafoglio già molto completo.

Michela Ferri, Head of Marketing di LKQ RHIAG, ha dichiarato: “OPTIMAL fa parte di una gamma di special brand che LKQ RHIAG distribuisce per soddisfare tutte le esigenze di riparazione. Insieme a MPM, Starline, ERA e Platinum, OPTIMAL rappresenta una soluzione che garantisce ai nostri operatori qualità, distintività e competitività e risponde alla nostra missione di supportare ricambisti e officine nello sviluppo del business.”