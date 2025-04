Hella: l’esperienza OEM nei sensori acceleratore per l’Aftermarket

Forvia Hella rappresenta oggi un punto di riferimento globale nel trasferire la qualità OE al mercato Aftermarket della componentistica automotive. L’azienda, forte di decenni di esperienza nello sviluppo di componenti elettronici per l’automotive (60 anni al fianco dei principali costruttori di veicoli e a 27 siti produttivi dislocati in tutto il mondo), ha infatti esteso la propria offerta all’aftermarket con un approccio chiaro: stessi prodotti, stessi standard, stessi vantaggi del primo impianto. I sensori per pedale acceleratore sono uno degli esempi più significativi di questa strategia: progettati per i principali Costruttori, ora sono disponibili anche per i professionisti dell’Aftermarket.

SENSORI PEDALE ACCELERATORE: HELLA PIONIERE DELLA TECNOLOGIA “BY WIRE”

Forvia Hella è stata la prima azienda al mondo a produrre in serie sensori pedale acceleratore completamente elettronici, senza comandi meccanici. Questa tecnologia “by wire” consente una comunicazione più diretta, precisa e sicura tra il conducente e la centralina motore. I sensori HELLA offerti all’AM sono gli stessi utilizzati in primo impianto, garantendo massima compatibilità e prestazioni affidabili nel tempo.

Attualmente, il portafoglio HELLA dedicato all’AM comprende 145 codici OE, con copertura dei principali costruttori mondiali. L’azienda ha già annunciato un ambizioso piano di espansione: entro la fine del 2025, i codici disponibili raggiungeranno quota 367, includendo anche applicazioni americane, asiatiche ed elettriche. Questo ampliamento rappresenta parte di una strategia globale, che prevede 100 nuovi codici elettronici al mese e un portafoglio di circa 6.000 articoli per il solo mercato italiano.

TECNOLOGIA CIPOS HELLA NEI SENSORI PER L’AUTOMOTIVE

Forvia Hella propone due tecnologie per i sensori di posizione: a potenziometro e induttiva senza contatto CIPOS, soluzione esclusiva e brevettata dall’azienda.

La tecnologia CIPOS risulta essere estremamente precisa, robusta e compatta, ideale per le applicazioni più esigenti. Il sensore è parte di un modulo integrato che include il pedale e il sistema di forza, disponibile sia per montaggio a pavimento sia sospeso, per offrire la massima flessibilità e adattabilità ai diversi veicoli in fase di progettazione.

QUALITA’ HELLA FIN DALLA PRODUZIONE

La leadership di Forvia Hella si fonda su dati concreti: oltre il 40% del mercato globale OE per questa gamma di prodotti e un tasso di difettosità inferiore a 1 ppm (parte per milione). Numeri che confermano la superiorità tecnologica e la costanza qualitativa dei sensori. Per i professionisti dell’aftermarket, questo significa minori interventi in garanzia, maggiore fiducia del cliente finale e una reale differenziazione sul mercato con la stessa qualità OE.