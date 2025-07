Hella: con l’AI nelle attrezzature mega macs, riparazioni più veloci

Hella Gutmann continua a spingere i confini dell’innovazione nelle attrezzature diagnostiche per officine IAM (Independent Aftermarket). L’azienda, già pioniera nell’integrazione dell’intelligenza artificiale negli strumenti mega macs X, amplia oggi i vantaggi anche ai dispositivi mega macs S 20. La funzione “Call for Help” si arricchisce della nuova “Help Call” alimentata dall’IA, per offrire ai meccatronici risposte tempestive, efficaci e basate su dati reali.

HELP CALL: ASSISTENZA TECNICA AUTOMATIZZATA E SEMPRE DISPONIBILE

Con la nuova funzione basata su AI, le officine IAM possono attivare una richiesta di supporto direttamente dallo strumento diagnostico, dopo aver rilevato un codice errore. L’intelligenza artificiale elabora il problema in tempo reale e propone una soluzione dettagliata, accessibile via link o QR code. Se il suggerimento risolve il guasto, il ticket si chiude automaticamente. In caso contrario, l’autoriparatore può riattivare la richiesta e dialogare con l’assistenza Hella Gutmann. L’azienda sottolinea che questa efficienza ottimizzata consente di ridurre drasticamente i tempi di intervento e semplificare il lavoro quotidiano in officina.

DIAGNOSI AUTOMATIZZATA: L’IA AL SERVIZIO DELL’EFFICIENZA

La funzione “Help Call” si inserisce in un ecosistema più ampio: la diagnosi automatizzata (video sotto) con Hella Gutmann mega macs X, basata su machine learning e analisi dei big data. Questo sistema confronta ogni codice errore trovato con oltre due miliardi di casi e soluzioni di riparazione Hella Gutmann, elaborando in background una risposta mirata. In questo modo, la diagnosi si completa in meno di cinque minuti, con un’affidabilità superiore all’80% nella localizzazione dell’errore. In quest’altro articolo invece parliamo di come Hertz ha rivoluzionato la verifica dei danni sulle auto a noleggio con l’AI.

HELLA GUTMANN GUIDA IL FUTURO DELLA DIAGNOSI AUTOMOTIVE

Fabian Bierenstiel, Head of Category Management di Hella Gutmann, sottolinea come l’intelligenza artificiale rappresenti la chiave per un’assistenza tecnica evoluta, precisa e continuamente aggiornata. “La nostra tecnologia basata sull’IA racchiude tutta la conoscenza di Hella Gutmann e fornisce alle officine, in tempo reale e direttamente sullo strumento, raccomandazioni precise sugli interventi e sui componenti. Ciò accelera in modo considerevole le riparazioni.”