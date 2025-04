GiPA annuncia i Trofei 2025 e il nuovo Country Manager per l’Italia

La conferenza stampa GiPA di presentazione dei Megatrend Automotive 2025 è stata l’occasione per votare i candidati alla premiazione dei Trofei dell’Eccellenza GiPA in Italia. Un tributo a manager, esperti ed aziende nel panorama dell’aftermarket automobilistico ai quali sarà assegnato il Trofeo GiPA durante il prossimo Autopromotec 2025. Anche SICURAUTO.it ha partecipato alla votazione per l’attribuzione del Trofeo GiPA per la Stampa. L’evento ha inoltre segnato l’inizio di un nuovo capitolo per GiPA con l’annuncio del nuovo Country Manager per l’Italia, Romain Gougeon.

TRASFORMAZIONE NORMATIVA IN CORSO

L’analisi dei Megatrend GiPA offre interessanti spunti di riflessione sul settore automotive influenzato da un’ondata normativa che ha portato molte novità per i motoveicoli, auto – veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. In sintesi:

per i motocicli, scooter e ciclomotori , l’impennata delle immatricolazioni a dicembre dello scorso anno è stata dettata dall’imminente passaggio dalla normativa Euro 5 alla Euro 5+, mentre la possibilità per i 125 cc di accedere alla rete autostradale apre nuovi scenari sulla mobilità urbana e suburbana;

, l’impennata delle immatricolazioni a dicembre dello scorso anno è stata dettata dall’imminente passaggio dalla normativa Euro 5 alla Euro 5+, mentre la possibilità per i 125 cc di accedere alla rete autostradale apre nuovi scenari sulla mobilità urbana e suburbana; auto e veicoli commerciali leggeri (LCV) – la prossima entrata in vigore della Normativa Euro 7 il 1° luglio 2025 segnerà un allineamento formale degli standard delle autovetture ed LCV;

– la prossima entrata in vigore della segnerà un allineamento formale degli standard delle autovetture ed LCV; per i mezzi pesanti, le Norme di Sicurezza Generale (GSR), hanno imposto l’integrazione di 8 sistemi ADAS obbligatori dal luglio 2024, con ulteriori estensioni previste nel 2026 e nel 2029. La Normativa Euro 7 per i truck entrerà in vigore invece nel 2027;

La Commissione Europea ha inoltre illustrato un “Piano d’azione pragmatico” sulle emissioni, che si stima abbia già comportato un impatto economico negativo di oltre 321 milioni di euro per l’Italia in un solo mese. La proroga allo stop dei motori endotermici previsto per il 2035 rappresenta un altro elemento cruciale di questa complessa transizione. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato che presenterà un piano di azione per il futuro dell’industria automobilistica europea. Tra le novità c’è la cancellazione delle multe che sarebbero dovute arrivare quest’anno per chi non avrebbe rispettato i limiti sulle emissioni di CO2: i costruttori avranno tre anni di tempo per essere conformi.

EMISSIONI DI CO2: PROPORZIONI GLOBALI E PRIORITÀ EUROPEE

L’analisi dei megatrend GiPA ha offerto anche una riflessione sulle emissioni di CO2, ricordando che l’EU27 contribuisce solo per il 9% alle emissioni mondiali, mentre il trasporto su strada europeo rappresenta il 18% delle emissioni UE e appena l’1,8% a livello globale. Questi dati ci aiutano a riflettere sull’effettivo peso e quindi impatto dell’Europa nel contesto globale.

Un confronto sorprendente emerge poi con l’universo digitale: le emissioni di CO2 del settore IT potrebbero passare dall’1,6% nel 2017 al 14% nel 2040, con una crescita del 775%. I Data Center nel 2030 inquineranno quanto l’India e si stima che l’Intelligenza Artificiale generativa nel 2027 consumerà la stessa energia della Spagna. Queste stime suggeriscono quindi la necessità di un approccio intersettoriale alla lotta contro il cambiamento climatico.

IMMATRICOLAZIONI E DINAMICHE DEL PARCO CIRCOLANTE

Dallo studio GiPA emerge una fotografia neutrale ma dettagliata del mercato automobilistico nazionale basata sui dati di penetrazione dei veicoli a nuova energia. Tra il 2010 e il 2024 sono state immatricolate 604.000 vetture ibride plug-in (PHEV) e completamente elettriche (BEV), ma la loro incidenza resta marginale rispetto al totale costituito da milioni di vetture.

Un’altra sfida di lungo periodo è quella demografica: il record negativo di natalità in Italia pone un serio interrogativo sulla futura platea di patentati, con potenziali ricadute sulla domanda di mobilità individuale.

Sul piano operativo, cresce la rilevanza dei centri di riparazione veicoli multi-service, mentre i piccoli operatori indipendenti appaiono sempre più in difficoltà in un contesto ad alta complessità tecnologica.

NUOVE PROSPETTIVE PER GIPA ITALIA

Durante la conferenza è stato ufficialmente annunciato anche il nuovo Country Manager per GiPA Italia: Romain Gougeon che ha assunto l’incarico a partire dal 1° gennaio 2025. Gougeon ha un solido background nel settore automotive e una spiccata attitudine imprenditoriale, testimoniata anche dalla fondazione del network Ride Up di officine per motocicli in Italia.

L’attività di GiPA si arricchisce anche di strumenti di comunicazione più vicini al mercato: podcast, newsletter e post dedicati ai macro-trend contribuiscono a mantenere alta l’attenzione e la partecipazione degli stakeholder. Inoltre dal 2020 ha adottato nuovi strumenti predittivi per anticipare gli andamenti del mercato e da giugno 2025 l’ulteriore evoluzione di SDP+ (Smart Demand Planner) sarà condivisa con tutti gli aderenti.

I TROFEI DELL’ECCELLENZA GIPA ITALIA: UN TRIBUTO ALLA QUALITÀ

Nata nel 1997, l’iniziativa dei Trofei dell’Eccellenza GiPA Italia si è consolidata nel tempo come uno dei momenti più significativi per celebrare il valore e la competenza nel panorama dell’aftermarket automobilistico. A cadenza biennale dal 2003, l’evento si tiene in occasione di Autopromotec e premia aziende, personalità e progetti che hanno lasciato un’impronta significativa nel settore Automotive.

La diciassettesima edizione si svolgerà il 21 maggio 2025 alle ore 16:00 presso la Fiera di Bologna. In programma anche l’assegnazione del Trofeo della Stampa, un riconoscimento attribuito direttamente dai giornalisti di settore, votato anche dal direttore di SICURAUTO.it Claudio Cangialosi, a testimonianza del legame tra informazione e innovazione tecnica.