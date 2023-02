FutureMotive: presentato l’evento sulle innovazioni della mobilità

A Milano è stato presentato ufficialmente il programma del FuturMotive, un evento di particolare rilievo per l’Independent Aftermarket a cui parteciperà anche SicurAUTO.it per scoprire tutte le novità del settore. Ecco un’anteprima dell’appuntamento che si terrà dal 16 al 18 novembre 2023 nel quartiere fieristico a Bologna.

NUOVO REPORT DI SICURAUTO.IT AL FUTUREMOTIVE EXPO 2023

FutureMotive è una rassegna a 360° sull’industria automotive del futuro. Al centro dei dibattiti ai cui parteciperanno protagonisti ed esperti della filiera ci saranno le sfide centrali del comparto automotive. Sarà un evento importantissimo per tutta la filiera aftermarket dove SicurAUTO.it conta di presentare in anteprima il proprio nuovo report 2023 dal titolo “Auto elettriche e connesse: come cambiano ricambi e servizi”. La prosecuzione dei due precedenti report che hanno riscosso successo e approvazione da parte dei lettori e delle aziende dell’IAM:

I TEMI CALDI AL FUTUREMOTIVE EXPO 2023

Durante i tre giorni di apertura, FuturMotive – Expo and Talks riunirà le aziende partecipanti in uno spazio espositivo di circa 25 mila metri quadri. Sarà una vetrina a tutto tondo di novità tecnologiche e soluzioni per affrontare le sfide globali nel mondo automotive, “in un format progettato per favorire l’efficace interazione tra aziende, istituzioni e opinion leader di settore”, riporta un comunicato dell’evento. Gli argomenti centrali dell’evento saranno:

i sistemi di alimentazione alternativa;

la componentistica;

le attrezzature;

gli pneumatici;

i nuovi materiali;

il remanufacturing;

le innovazioni legate alla connettività e alle reti di assistenza e autoriparazione.

I CONVEGNI AL FUTUREMOTIVE EXPO 2023

“Sul palco di FuturMotive si alterneranno innovatori, esperti di tecnologie e istituzioni per tracciare le nuove rotte della sostenibilità energetica: centrali di nuova generazione, carburanti alternativi e approvvigionamento di materie prime, ma anche infrastrutture e città intelligenti, interconnessione uomo-macchina per la manutenzione dell’auto computerizzata, gestione dei big data, cybersecurity e trasformazione dei modelli di business e del mercato del lavoro”.

Tutte le informazioni e i dettagli del programma completo saranno pubblicate online su www.futurmotive.com