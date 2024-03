Federauto, Massimo Artusi è il nuovo presidente

Il Consiglio Generale di Federauto ha annunciato l’elezione di Massimo Artusi come nuovo presidente della Federazione Italiana dei Concessionari Auto per il triennio 2024-2027. L’annuncio è stato fatto durante una riunione presso la sede di Confcommercio Imprese per l’Italia a Roma, e la nomina è stata approvata all’unanimità dai membri presenti.

CHI È IL NUOVO PRESIDENTE DI FEDERAUTO

Federauto presenta Massimo Artusi, CEO della Romana Diesel Spa, professionista con una vasta esperienza nel settore automobilistico e un ruolo di rilievo nell’associazione dei dealer europei AECDR. Nel suo discorso, il neo presidente Artusi ha sottolineato l’importanza di mantenere la continuità nelle attività di Federauto, specialmente in un periodo così complesso per il settore. Ha evidenziato le sfide che il comparto automobilistico deve affrontare, compresa la transizione verso soluzioni più sostenibili e la sempre più stretta relazione tra dealer e case automobilistiche.

IL DISCORSO DI INSEDIAMENTO DEL PRESIDENTE ARTUSI

Artusi ha delineato la sua visione per il futuro, ponendo l’accento sull’unità della categoria e sulla valorizzazione del ruolo dei dealer nei tavoli associativi e istituzionali, sia a livello nazionale che europeo. Ha evidenziato l’importanza di riaffermare il ruolo fondamentale dei dealer come ponte tra la produzione e il mercato, garantendo la presenza e la voce del settore automobilistico nei dibattiti e nelle decisioni che influenzeranno il suo futuro. E’ da tempo infatti che le Case auto spingono sulla conversione dei venditori auto in agenti.

“Intendo promuovere le attività di Federauto nel segno della continuità – ha proseguito Artusi – in questi tempi complessi per la nostra categoria, impegnata a misurarsi da una parte con le incertezze di un complicato processo di transizione green per il comparto Automotive, dall’altra con l’evoluzione dei rapporti tra Dealer e Case costruttrici”. Il presidente Artusi, ha affermato che questi cambiamenti richiedono un approccio strategico e unitario da parte di tutte le aziende coinvolte.

NUOVO COMITATO ESECUTIVO FEDERAUTO

Il nuovo Presidente sarà affiancato da un Comitato Esecutivo composto da figure di spicco del settore, tra cui:

Plinio Vanini per il settore Auto ;

per il settore ; Maria Fiorentino per il settore Bus ;

per il settore ; Francesco Ascani con delega Amministrazione e Finanza.

Il settore Truck&Van sarà guidato ad interim dallo stesso Artusi. Questo team di esperti supporterà Artusi nel suo mandato, assicurando una leadership solida e competente per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che il futuro dell’automotive italiano presenterà.