DKV Mobility – Tesla: l’accordo per la ricarica da 10 mila Supercharger

DKV Mobility e Tesla hanno stretto un accordo per permetetre ai clienti DKV la ricarica presso 10.000 Supercharger Tesla in Europa. I clienti DKV Mobility, noti per essere pionieri nel settore B2B delle soluzioni on the road, godranno ora dei vantaggi offerti dalla vasta rete di Supercharger Tesla. Questo nuovo servizio è indipendentemente dal marchio del veicolo elettrico e amplia notevolmente le opzioni di ricarica disponibili per gli automobilisti in viaggio.

IL POTENZIALE DELLA RETE SUPERCHARGER TESLA PER DKV

La rete Supercharger di Tesla è la più grande non solo in Europa, con oltre 10.000 stazioni di ricarica rapida nel vecchio continente. Con una velocità di ricarica fino a 250 kW, offre tempi di ricarica rapidi e un’ampia copertura geografica. Con l’accordo avverrà l’integrazione dei Supercharger Tesla nella piattaforma di GreenFlux, gestita da DKV Mobility, che gestisce l’accesso per i clienti. Attraverso l’app Tesla o l’app DKV Mobility, è possibile individuare e utilizzare le stazioni di ricarica Tesla senza alcuna complicazione.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELLA RICARICA DKV – TESLA

Per utilizzare la rete Supercharger Tesla con la DKV CARD +CHARGE, è necessario seguire alcune semplici procedure:

Il conducente deve scaricare l’app Tesla;

creare un account e impostare la DKV CARD +CHARGE come metodo di pagamento predefinito;

una volta completate queste operazioni, i clienti DKV Mobility potranno accedere alla rete Supercharger Tesla con facilità, beneficiando di una soluzione di ricarica all’avanguardia.

LA RICARICA TESLA PER I CLIENTI BUSINESS DKV MOBILITY

“Offrendo l’accesso ai Supercharger Tesla ai nostri clienti, indipendentemente da quale sia il loro veicolo, permettiamo loro di beneficiare di comodità, copertura, risparmio, rapidità, sostenibilità e della migliore esperienza di ricarica fornita da Tesla”, ha dichiarato Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services di DKV Mobility.