Concessionari auto cinesi: il 51% in perdita nel primo semestre 2024

Più della metà delle concessionarie automobilistiche cinesi ha registrato una perdita nella prima metà dell’anno, principalmente a causa delle difficoltà causate dalla ‘guerra dei prezzi‘ nell’industria automobilistica del gigante asiatico. Più precisamente, la China Automobile Dealers Association ha segnalato perdite nei primi 6 mesi del 2024 in circa il 50,8% dei concessionari auto in Cina (+7,3% sull’anno precedente) e solo il 35,4% ha realizzato profitti.

CONCESSIONARI AUTO CINESI: LA GUERRA DEI PREZZI HA EROSO I PROFITTI

In base al rapporto della CADA, sebbene nel primo semestre di quest’anno il mercato automobilistico in Cina abbia continuato a crescere, anche a un ritmo elevato, produttori e concessionari auto sono rimasti impantanati nella ‘guerra dei prezzi’ scatenata dalla feroce concorrenza nel mercato per contendersi acquirenti e raggiungere gli obiettivi di volume di vendita. Una guerra combattuta a suon di sconti e promozioni (inclusi prestiti senza anticipo e a tasso zero) che però ha eroso i profitti. Lang Xuehong, vicesegretario generale della China Automobile Dealers Association, ha detto che i prezzi al dettaglio sono risultati esageratamente più bassi dei prezzi all’ingrosso, e questo è si è intensificato ulteriormente nel secondo trimestre.

INTRODOTTE MISURE PER RIBALTARE LA SITUAZIONE

Sembra tuttavia che a partire dalla seconda metà dell’anno, per cercare di metterci una pezza, diversi produttori di automobili abbiano iniziato ad agevolare i concessionari riducendo i prezzi all’ingrosso e anticipando i sussidi senza fissare obiettivi di vendita. Questo ha in qualche modo alleviato la pressione finanziaria e le perdite dei rivenditori. Senza queste misure, ha sottolineato Lang Xuehong, le condizioni dei concessionari sarebbero ulteriormente peggiorate.

CONCESSIONARI AUTO CINESI: SOLO IL 28,8% HA RAGGIUNTO I PROPRI OBIETTIVI DI VENDITA

Tornando ai numeri del primo semestre, solo il 28,8% delle concessionarie cinesi di automobili ha raggiunto il proprio obiettivo di vendita semestrale, sacrificando però i profitti per aumentare le vendite. Ma un terzo delle concessionarie non ha raggiunto il 70% dei propri obiettivi.

Si sono parzialmente salvati, ottenendo risultati migliori, solo i concessionari di marchi di lusso esteri, visto che più del 40% ha raggiunto i propri obiettivi di vendita. Viceversa i produttori impegnati in joint venture hanno ottenuto risultati peggiori rispetto alla media, poiché solo il 20,8% ha raggiunto le vendite prefissate.