Carolina: la piattaforma basata su AI che aiuta ricambisti e officine

L’intelligenza artificiale (AI) ha un ruolo sempre più centrale nell’industria automobilistica, rivoluzionandola su diversi fronti. Nel campo della produzione, ad esempio, Mercedes Benz ha adottato la piattaforma MO360 che connetterà tutti gli stabilimenti a livello globale: con l’AI punta a rendere le linee di assemblaggio più efficienti e adattabili, in funzione degli ordini. Le applicazioni AI e Augmented Reality si stanno diffondendo sempre di più anche nell’Independent Aftermarket (IAM). Una visione pionieristica di come cambierà il lavoro del ricambista con l’intelligenza artificiale la dà anche il progetto Carolina di Asso Ricambi. L’abbiamo provato in esclusiva per spiegarvi come funziona.

ASSO RICAMBI LANCIA CAROLINA LA PIATTAFORMA BASATA SU AI

Carolina (CarParts-Online) è un innovativo progetto sperimentale promosso dal Consorzio Asso Ricambi in collaborazione con un partner specializzato nello sviluppo di piattaforme di conversazione basate sull’intelligenza artificiale. Da un’indagine del Consorzio Asso Ricambi effettuata sui suoi associati, che ha portato alla pubblicazione del Manuale del Ricambista di Successo, è emerso che le officine per acquistare ricambi a distanza dai ricambisti, ricorrono a:

nel 97% WhatsApp ;

; nel 96% telefono ;

; nel 76% email;

“Un’abitudine sempre più diffusa tra gli autoriparatori è inviare la foto della targa del veicolo e la lista dei ricambi tramite WhatsApp”, ci ha spiegato Giampiero Pizza, Direttore Generale di Asso Ricambi. Carolina quindi nasce come piattaforma di gestione dei preventivi per rendere più efficace e a prova di errore il processo di elaborazione delle richieste indirizzate al ricambista grazie all’Intelligenza Artificiale. “In un settore in cui l’interazione umana con il cliente rimane un valore fondamentale, Carolina rappresenta un’evoluzione significativa: uno strumento che, pur mantenendo un’interfaccia amichevole e ‘umana’, può svolgere funzioni in autonomia, agendo in molti casi come un assistente virtuale estremamente efficiente”, spiega Asso Ricambi nella presentazione del servizio.

COME FUNZIONA CAROLINA: LA PIATTAFORMA BASATA SU AI PER RICAMBISTI

Carolina è in grado di rispondere in maniera autonoma alle richieste delle officine, senza la necessità di intervento umano. Se le informazioni fornite non sono complete o chiare, può formulare una serie di domande in modo naturale, proprio come farebbe un addetto al call center in carne ed ossa. “Questo rende ogni interazione con Carolina un’esperienza intuitiva e personalizzata, contribuisce alla riduzione dei costi e all’aumento dell’efficienza, fornendo ai ricambisti un dettagliato riepilogo della richiesta del meccanico o del cliente privato”, ci spiega Ignazio Romeo, Responsabile ICT di Asso Ricambi. Per capire meglio come funziona, il Consorzio Asso Ricambi ci ha dato la possibilità di testare in esclusiva Carolina. Così ci siamo messi nei panni di un autoriparatore che ha bisogno di una serie di ricambi auto.

L’interfaccia di Carolina è resa estremamente semplice, ma – ci spiega Romeo – adattabile e personalizzabile anche esteticamente con il logo e i colori del ricambista al posto di quello del Consorzio. L’autoriparatore non deve fare altro che registrarsi con i propri dati societari, necessari per l’invio di preventivi e documenti fiscali. Successivamente, l’utente sarà riconosciuto automaticamente. Per richiedere dei ricambi al rivenditore, l’utente può interagire con Carolina tramite chiamata vocale, chat, Telegram e Click 2 Call. Di seguito vi raccontiamo nel dettaglio la nostra esperienza tramite chat poiché è più semplice mostrare i messaggi scambiati con Carolina.

I RISULTATI DEL NOSTRO TEST ESCLUSIVO DI CAROLINA

Partiamo dalla prima operazione, cioè l’identificazione dell’auto tramite la targa, che può avvenire con inserimento manuale, oppure tramite fotografia inviata dall’utente. Per testare il riconoscimento targa, abbiamo quindi mandato la foto di un’auto ed il sistema l’ha immediatamente riconosciuta. Una volta identificata la targa Carolina risale al VIN ed è quindi in grado di conoscere le caratteristiche del veicolo. In questo modo la ricerca dei ricambi adatti all’auto avviene rispetto alle referenze dei codici dei ricambi OE.

La scelta dei ricambi è il passaggio successivo, che si può fare cliccando sui ricambi proposti (dischi freno, pastiglie freno, kit frizione, kit distribuzione, filtri aria – olio – carburante – abitacolo) oppure inserendo manualmente i ricambi necessari. Nel nostro test abbiamo chiesto dei dischi freno.

L’autoriparatore può inserire anche una foto del ricambio di cui necessita. Questa funzionalità permette attualmente di estrapolare il codice articolo, mentre in futuro sarà implementato anche il collegamento tra il codice prodotto e la banca dati dei ricambi. Ma cosa succede se abbiamo una preferenza specifica relativa a Marca e Budget?

l’autoriparatore può comunicare la Marca in fase di richiesta in modo esplicito o generico (es. “pastiglie freno Brembo”, “pastiglie freno marca premium”, “ammortizzatori economici”, etc.);

in fase di richiesta (es. “pastiglie freno Brembo”, “pastiglie freno marca premium”, “ammortizzatori economici”, etc.); il ricambista, all’atto di invio del preventivo formale, potrà proporre più di un’alternativa per lo stesso prodotto (es. “scegli tra il filtro aria premium o budget”).

Una volta inviata la richiesta tramite la piattaforma, Carolina genera due tipi di risposta, che attualmente prevede un’email all’utente con il riepilogo dei ricambi richiesti e un’email al ricambista con il dettaglio dei ricambi da preventivare comprensiva di codici articolo OE. Quest’ultima risposta è supportata dall’atterraggio della richiesta all’interno di ANYcat e-Pro, il catalogo ricambi utilizzato dai ricambisti associati. ANYcat agevola la creazione, gestione ed invio del preventivo al cliente, che lo riceverà attraverso lo stesso canale utilizzato per la richiesta ed avrà la possibilità di confermarlo parzialmente o integralmente, oltre che rifiutarlo.

In un settore in continua evoluzione, dove l’Intelligenza Artificiale sta muovendo i primi passi, la piattaforma Carolina di Asso Ricambi si presenta come un game changer per i ricambisti, aprendo le porte a un futuro innovativo e promettente.